15 теплых историй с детских праздников, которые теперь на годы вписаны в семейную летопись
Истории
1 час назад
Каждый детский праздник, будь то утренник или день рождения, — это не просто дата в календаре, а новая серия захватывающего сериала, где главные роли исполняют наши маленькие комедианты. Сегодня в программе — разоблачение Деда Мороза и тайное желание пятилетки, которому бабушка очень любила дарить колготки.
- Выносим огромный торт на пятилетие сына. Гости поют: «С днем рожденья тебя!» Свечки горят. Я говорю: «Загадывай желание и задувай!» Сын набирает побольше воздуха и с предельной серьезностью заявляет: «Желаю, чтобы бабушка мне больше не дарила колготки! Мне нужны роботы!» И мощно задувает все свечи разом. Бабушка поперхнулась чаем, дедушка зааплодировал, а торт мы резали под дружный хохот гостей. Колготки сыну больше не дарят.
- Утренник в 4 классе. Родители с утра нанесли всяких подарков. И на переменах все спорили, у кого самый крутой. А моей маме зарплату задержали, так что я ничего не ждала. Уже готовилась тихонько уйти, как в класс заглядывает мама. Я буквально прыгала от счастья, когда она дала мне огромную красную коробку с Дедом Морозом. Это был иностранный рождественский календарь с шоколадными конфетами. Не знаю, как мама его нашла, но это был мой самый счастливый утренник и самый лучший подарок в жизни! © food_patrul
- В 10 классе пошла в новую школу. В выпускных классах всякая ерунда типа музыки, рисования и трудов отсутствовала. Но для желающих был хор. Занятия были бесплатными, и хор выступал на каждые праздники. Я там тоже занималась. И вот наступает День матери. Все выучили красивые песни про маму, я тоже чего-то откопала из своего музыкального арсенала. А один из парней спел песню «Mutter» (с нем. яз. — «мама») группы Rammstein. Присутствовавший на концерте мой дядя снял видео и показал его моему отцу. Отец долго смеялся. © Сварожья дорога / Dzen
- В саду к утреннику надо было сделать костюм гороха. Я его долго ваяла из картона, папиросной бумаги и проволоки. Еще переживала за родителей, которым достался картофель. В итоге костюмы картофеля и других овощей — это полоски бумаги на лоб с рисунком соответствующего овоща. И только мой ребенок танцевал в зеленой броне, придерживая шапочку-стручок с листиками. © Ann Gordeeva / Dzen
- Я в детстве много болела, поэтому на утреннике получила роль Метелицы. Без слов. Эту роль можно было пропустить, если бы я снова заболела. Сижу в белом платье с короной на голове, полные кулачки конфетти. Воспитательница говорит: «Закружились снежинки», — вышли снежинки и красиво покружились. «А вот и Метелица!» А я не слышу — сижу и жалею, что я — не снежинка. Воспитательница: «Вьюга замела, и появилась Метелица». Я сижу, не реагирую. Снежинки уже пошли на второй круг. Воспитательница смотрит мне прямо в глаза: «Метелью белой заметает все кругом!» Тут я вспомнила, пробежалась красиво, снесла одну снежинку, конфетти рассыпала, они в кулачках спрессовались, еще и руки отряхнула! © Светлана С / Dzen
- В детском саду у сына был утренник. Вышел Дед Мороз и громко спросил: «Дети, вы знаете, кто я?» Малыши растерялись, а мой сын как закричит: «Бармалей!» Родители, конечно, смеялись. © Лорна / Dzen
- Дочь в костюме снежинки выходит рассказывать стишок Деду Морозу. Смотрит на него, хмурится и замолкает. Воспитательница громким шепотом подсказывает: «Белый снег пушистый». Дочь тяжело вздыхает и выдает: «Ирина Ивановна, не мешайте! Я занята!» Оказалось, ребенок углядел, что Дед Мороз — он же наш папа — носит папины кроссовки, и пытался лицо за бородой разглядеть. Кроссовки красные с неоновыми вставками — сложно с другими спутать. В общем, папу успешно разоблачили.
- Подарили братишке мужа (8 лет ребенку) на день рождения радиоуправляемый вертолет. Так мужики, приглашенные на этот праздник, чуть ли не переругались за право поуправлять вертолетиком! А муж (25 лет «ребенку») на следующий день заказал себе такой же. © Подслушано / Ideer
- Сыну 4,5 года. Первый Новый год в саду. Решил быть поросенком. Снегурочка ему: «Ой, какой у нас поросенок хорошенький, ты стишок выучил?» Мой кивает. «Рассказывай!» А он: «Не буду!» Снегурка пыталась ребенка на стишок раскрутить и так, и эдак, но он все твердил: «Я для мамы приготовил, я ей дома расскажу»! © Наталья Серегина / Dzen
- У младшего сына в детском саду был утренник. С какого-то перепугу воспитатели решили провести тематический праздник, а темой была «На дне морском». Соответственно, мамы должны были обеспечить своим деткам соответствующие костюмы. Мальчики — крабы, осьминоги и другие морские гады. Девочки — водоросли. Моему сыну досталась роль морского ската. Я себе чуть мозги не вывернула, пока изготовила этот костюм. Это вам не зайчики и снежинки! © Лариса Шибанова / Dzen
- Вчера отметили семилетие дочери с ее одноклассниками. Одна девочка — близкая подруга — не смогла прийти. Но поздно вечером вместе с мамой все равно заехала к нам домой: поздравили, принесли подарок. Мама сказала, что рано утром они улетают. А девочка настояла, потому что ей было важно поздравить подружку лично. Высокие отношения! Нам есть чему поучиться у семилеток. © dr_neilya_sakipova
- Дочке было 6 лет. Поехали мы на Масленицу. Там были лыжи, блины, чай, сувениры и сжигание куклы. Дома бабушка ее спросила, что больше всего понравилось на празднике. Тут это голубоглазое существо, воспитанное на детской классике, выдало: «Как раздетый мужик на столб лез!» Эмоциональное потрясение бабушки филолога сложно передать. Объяснять, что мы были на приличном празднике и на столб за сувенирами в одежде невозможно забраться, было бесполезно. © Любовь Крайнова / Dzen
- Cын у меня — парень высокий с детства и весьма упертый. А потому в детском саду в хороводе на утреннике были снежинки, зайчики и... на голову всех выше огромный Бэтмен... © Догы Догы / Dzen
- Мы с сестрой в детстве по праздникам всегда устраивали концерты. Занавески, шторки, все дела. И был у нас коронный номер. Я на картонной и раскрашенной балалайке со струнами из ниток играл «Во саду ли, в огороде». Ну, делал вид, что играю, а сестра из-за шторки улюлюкала мелодию. Все родственники и соседи падали от смеха, а я недоумевал: что смешного? Мы тут стараемся, а вы хохочете! © Renat Bakir
- У подруги есть дочка, и у нее завтра утренник. Начали собираться и не смогли найти сандалии. Начали думать и вспоминать — поняли, что 2 месяца назад на дне рождения подружки их надевали и, видимо, забыли. А праздновали в ТЦ. Время 21:55. До закрытия 5 минут. Она звонит — ей отвечают. И да, сандалии действительно у них.
Попросили сотрудницу ТЦ забрать их домой. Вот только подруга живет в 70 км оттуда. Утренник завтра. Попросить туда съездить некого. Но есть у нее в том городе знакомый мужчина (они не в отношениях). Он сразу же согласился. Она просила передать через маршрутку утром, но он отказал и в 12 ночи привез ей эти сандалии прямо домой. Отдал и уехал. Не пошел пить кофе или напрашиваться на ужин. Просто постоял на улице, поговорил пару минут и уехал. Мне кажется, это поступок настоящего мужчины! © akl.dn
Эти трогательные наблюдения еще раз доказывают: не важно, насколько идеальным был сценарий праздника, в памяти все равно останутся такие моменты, которые запланировать невозможно — человеческие, неловкие и очень смешные.
