Я жила только в общаге в Амстердаме. Нас там было трое русских, четыре американца, японец, испанка, ещё кто-то. Самые милые были два американца не той ориентации. Очень дружелюбные и воспитанные, в отличие от соотечественниц. Те наглые и простые как пять копеек. Орать в ночи и врубать музон на всю катушку? Это точно они.
Самый воспитанный - японец. Писал диссертацию по обучению детей английскому. Жаловался, что руководство детских садов и начальной школы ооочень подозрительно к нему относилось.
Самые истеричные и наглые - испанки. Вот прям надо всем руководить и требовать подчинения. В случае отказа им в этом - мелко пакостили.
А мы, русские, самые тусовочные. Как-то познакомились с другими русскими в других универа, ездили по гостям друг к другу
Молодой человек в универе полгода учился в Финляндии.
14 историй из студенческих общежитий, в которых изобретательность била ключом, а смех не стихал до утра
Хроники общажной жизни порой могут смело потянуть на сценарий для комедийного сериала. Именно в этих стенах рождается самая крепкая дружба и разного рода хитрости. Здесь за дверью может скрываться сюрприз в душевой, динозавр, зубрящий анатомию, или соседи, которые построили палатку из кроватей. Мы собрали истории от людей, чьи студенческие годы прошли под девизом: «Зато будет что вспомнить».
- Жду в общаге у душевой, кричу соседке: «Ты скоро?» Она вылетает оттуда с круглыми глазами: «Не заходи!» И убегает. Я подождала и не вытерпела. Открываю дверь, и понимаю, что испортила сюрприз. Подружки засунули в душ букет цветов! У меня же был день рождения: они убрали его, чтобы вынести потом и поздравить, а я пришла раньше.
- Зимой в общаге было холодно. Закутываешься в халат, спишь под теплым одеялом и все равно мерзнешь. Нужно было зачем-то зайти к соседям-девушкам. Зашел в комнату, а там кровати без матрасов стоят, как опоры, на них натянуты покрывала, типа самодельная палатка. Внутри накиданы матрасы, одеяла, подушки. Так и живем. © Палата № 6 / VK
- Повезло мне жить в одной комнате в общаге с «королевой вечеринок». Она моя хорошая подруга, которая обожает собрать небольшую группу друзей, привести к нам и хорошо провести вечер. В один из таких дней мне нужно было срочно заканчивать курсовую, а она как раз устроила вечеринку. Я тружусь, а они танцуют, веселятся, музыку слушают. Страдала до часов 2 ночи, пока в комнате не осталась моя подруга, ее друг-старшекурсник и я. Он вдруг подходит ко мне, смотрит на курсовую, предлагает свою помощь и заканчивает всю мою работу за полчаса! Оказывается, он делал что-то очень схожее, поэтому все помнит. И вот почему нельзя было так сделать в самом начале? © Шкогвартс / VK
- В общежитии с другом пошли клянчить лекции у девчонок с нижнего этажа. Подходим, открываем двери, в блоке пусто. Мы в обратную сторону начали двигаться, как видим, что одна из девчонок тащит здоровенную кастрюлю, подходит к нам и говорит «Откройте». Мой друг взялся за крышку и открыл ее кастрюлю, вместо того, чтобы помочь открыть дверь. © Палата № 6 / VK
- На свое 18-летие хотелось праздника, а родные и близкие друзья были в другом городе. Я жила в общаге. С соседкой красиво оделись, пошли по всем этажам и стучались в каждую дверь со словами: «У меня сегодня день рождения, пожелайте мне счастья». Конечно, не все с радостью открывали дверь, но приятных слов я все равно услышала много. Мне даже подарили подарки: консервы, огурцы, гель для душа, чай и спрей от комаров. Позже это стало традицией для всей общаги. Люблю радовать людей в их день рождения, пусть и незнакомых. © Подслушано / Ideer
- В первый в день в общаге мне сказали, что главное не нюхать холодос и не думать о тишине. Я посмеялась. А зря. Первая ночь: то кричат в коридоре, то гремят, то смеются, то снова орут. С утра захожу в туалет, а там стоит чувак с пакетом картошки. И вдруг он мне говорит: «Просто тут интернет ловит лучше» и параллельно чистит картошку. На кухне я сварила макароны, ушла на минуту, вернулась, а они уже с тушенкой. Второй день: куда-то делись мои трусы из стиралки. Уже даже страшно было, как дожить до выходных, но потом как-то привыкла. Даже весело стало. © Шкогвартс / VK
- Светящиеся кроссы необходимы в быту. Недавно в общаге выключили электричество надолго, но была одна пара этих замечательных кроссовок. Мы поставили их на шкаф, и они отлично освещали нам всю комнату. «Кто последний ляжет спать, выключите кроссовок» — вы когда-нибудь слышали такую просьбу? © Не все поймут / VK
- Поехала я как-то к подруге в общагу. Мне родители снимали квартиру в другом городе, где я училась, и поэтому общажной жизни я избежала. В комнате жили девочки втроем. Нажарили картошки, поставили прям в сковороде на стол. Дали ложки суповые, а я только одну ложку съесть успела, такой скорости поедания от девочек ну никак не ожидала. Общага стала для меня культурным шоком, потому что еще и дверь в комнату ночь не пережила. © JennaHaze / Pikabu
- В общаге предупредили, что отключат свет с десяти утра и до вечера. Это означало, что приду с учебы и не поем. Плиты в общежитии электрические, микроволновкой и чайником тоже не воспользоваться. С утра встала, подогрела еду в микроволновке, переложила ее в контейнеры, потом закутала в полотенца и убрала под одеяло. Пришла с учебы через пять часов, а еда все еще горячая. Все ходят и возмущаются, что им не поесть, а я счастливо доедаю плов и супчик. © Подслушано / Ideer
- Рассказал знакомый. Дело было в его сурово-голодные студенческие времена, когда он жил в общаге. Его сосед по комнате очень не любил тратить время на готовку, поэтому зимой варил себе огромный котел супа раз в 2-3 недели, выставлял за окно, где тот благополучно замерзал. Когда сосед решал, что пришло время обеда, он брал топор, вырубал себе им кусок борща из кастрюли и грел на батарее. © Подслушано / Ideer
- Жить в общаге — это в 3 часа ночи проснуться от стука дверь, а там какой-то случайный парень с пакетом продуктов умоляет научить готовить хоть что-то, ибо уж очень сильно хочет есть. Прямо сейчас. Что же, обучение прошло успешно, а этот парень теперь меня периодически подкармливает. © Палата № 6 / VK
- В студенчески годы я жила в общежитии, и так получилось, что двадцатилетний сын нашей коменды жил там же. Все студенты частенько косячат, и я была не исключением, вот только меня постоянно ловили. Раз, два, три, уже чуть ли не на выселение иду, как вдруг за меня вступился ее сынуля. После этого я на протяжении полугода постоянно косячила, а мой полезный друг помогал и разруливал проблемы, пока мы не начали встречаться. Сейчас уже дочери 8 лет, столько всего вместе пережили, и любимый признался, что специально подговорил маму отчитывать меня и не закрывать глаза на всякие мелочи, чтобы ему потом познакомиться со мной. Надо ли говорить, что я тоже специально косячила? Вот же мы глупые. © Палата № 6 / Telegram
- Зимой в комнате было прохладно. Мы с девчонками купили три пары пушистых одинаковых пижам в виде кигуруми-динозавров. И вот сидим мы три «дракона», учим анатомию, и тут стук в дверь — проверка. Комендантша открывает, видит нас, медленно закрывает дверь и говорит в коридор: «В 405-й все спокойно, там динозавры к сессии готовятся».
- Помню, как ходила к подруге в общагу. Она сварила борщ, картошечки нажарила. Плитка у нее в комнате стояла. И бдительно дверь на замок закрыла. Говорит: «Сейчас потянутся». И потянулись. Периодически кто-то стучался, скребся: «Лен, ты дома?» Она смеется и мне показывает, мол: «Тсс, нас тут нет». Оказывается, это все студенты голодные на запах шли. Типа по делу, но на самом деле поесть. © P****anaizzer / Pikabu
Студенческие годы пролетают быстро, но воспоминания о дырявых карманах и полных энтузиазма соседях остаются навсегда. А что интересного приключалось в вашем общежитии?
