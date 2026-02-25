14 историй из студенческих общежитий, в которых изобретательность била ключом, а смех не стихал до утра

Я жила только в общаге в Амстердаме. Нас там было трое русских, четыре американца, японец, испанка, ещё кто-то. Самые милые были два американца не той ориентации. Очень дружелюбные и воспитанные, в отличие от соотечественниц. Те наглые и простые как пять копеек. Орать в ночи и врубать музон на всю катушку? Это точно они.



Самый воспитанный - японец. Писал диссертацию по обучению детей английскому. Жаловался, что руководство детских садов и начальной школы ооочень подозрительно к нему относилось.



Самые истеричные и наглые - испанки. Вот прям надо всем руководить и требовать подчинения. В случае отказа им в этом - мелко пакостили.



А мы, русские, самые тусовочные. Как-то познакомились с другими русскими в других универа, ездили по гостям друг к другу



Молодой человек в универе полгода учился в Финляндии.