«А давайте вы нам тройки сейчас поставите просто так. Ведь ни вам, ни нам не нужны эти дополнительные встречи и задания».
У нас в институте была компашка - 4 парня и Дусечка, мы всем кагалом сидели на лекциях, на семинарах, в библиотеке и тэ дэ, но мальчикам по философии поставили отл автоматом, а мне сказали идти на экзамен.
Дусечка пришла к преподавателю и ровно теми же формулировками объяснила, что или он вот щас ставит мне автомат, как и моим парням, или я к нему буду на экзамен ходить с каждой из шести групп потока плюс три пересдачи.
Так в моем красном дипломе появилась единственная четверка по философии.
15 студентов, чьи находчивые поступки заслуживают дополнительной стипендии
Студенты — это люди, для которых нет нерешаемых задач. Не готовились к экзамену в течение семестра, а он уже завтра? Не беда, у нас вся ночь впереди. Нет денег? Найдем товары со скидкой. В этой подборке — истории о студенческой смекалке и способности выкручиваться из самых безвыходных ситуаций.
Мне один студент принес курсовую, распечатанную вместе с рекламой. Это был мой последний рабочий день, и я тупо поставила тройку, сказав, что у других такое не прокатит. Он ответил: «Вы третья, у кого прокатило».
Профессор: «Вы можете на экзамене пользоваться всем, что сможете принести с собой в аудиторию за один раз». Все притащили сумки с книгами, конспектами. А один парень сделал ход конем и принес на спине своего друга. Друг закончил учебу два года назад и теперь зарабатывал большие деньги, по сути, он знал о материале больше, чем кто-либо, и мог ответить на все вопросы. Но вот не прокатило.
Дело в том, что в Бельгии правила достаточно четкие, и вы должны выполнять работу самостоятельно. Привлечение «третьей стороны» несколько нарушает это.
На экзамен в магистратуре пришли ко мне две мадамы, которых за семестр я вижу во второй раз. Говорят: «Мы только послушать других», потому что у самих больничный, не готовы, работа. И где-то в середине экзамена подходят ко мне с интересным предложением. «А давайте вы нам тройки сейчас поставите просто так. Ведь ни вам, ни нам не нужны эти дополнительные встречи и задания».
«А давайте вы нам тройки сейчас поставите просто так. Ведь ни вам, ни нам не нужны эти дополнительные встречи и задания».
Студент стоит в коридоре во время пары, один. Делаю замечание, спрашиваю, мол, почему не в аудитории. Получаю уверенный ответ, что сейчас перемена. Начинаю сомневаться в собственном здравомыслии, смотрю на часы, 15 минут от начала занятия. Сообщаю об этом и повторяю вопрос снова. В ответ он сказал как отрезал: «По моим ощущениям, сейчас перемена». И ведь не поспоришь...
Лекция по физике. Преподаватель: «Вот выпилили вы из сплава титана кусок. Отнесли его на весы и узнали, что он весит больше двух тонн. Что из этого мы узнаем?» Студент: «Что я неимоверно силен. Две тонны до весов дотащить!»
Преподаю в вузе. За 10 минут до конца лекции заходит в аудиторию какой-то студент, спокойненько садится на свободное место. И вот занятие окончено, все вышли. Опоздавший подходит ко мне и говорит: «А давайте вы мне кратко перескажете, о чем была лекция? Что-то важное было или нет?»
Во время занятия по психологии учитель сказал учащимся сделать что-то «возмутительное». Так вот, мой друг, лучший местный гонщик, заехал в класс на гоночном мотоцикле Honda 125, сделал круг по классу, а затем выехал за дверь!
Я — учитель старших классов, и на одном из моих занятий я разрешаю учащимся использовать «все, что они могут поместить в свою тетрадь». Несколько лет назад мне пришлось добавить фразу «если это не живое или электронное». Дело в том, что один парень сказал за неделю до теста: «Отлично, я могу положить в тетрадь свой iPad!» А другой выдал, что попытается поместить в свою тетрадь ученого!
Экзамен по философии. Профессор поставил стул на стол и говорит: «Докажите, что этого стула не существует». Один парень посмотрел на стул, что-то черкнул на листке и сдал его. Получил «отлично», а написал он «Какой стул?»
Училась с моим другом девушка по фамилии Понедельник. На лекциях преподаватели пускали листочек, на котором студенты записывали свои фамилии. Записывала свою фамилию и Понедельник. Однако после нее студенты записывали другие дни недели — Вторник, Среда и так далее. В итоге преподаватели злились и вычеркивали все «дни недели», включая и бедную Понедельник.
Приезжали студенты колледжа на психологический тренинг. Стали делать упражнение «Снежный ком». Каждый должен назвать свое имя и качество на первую букву имени. Сидит мрачный паренек, выкрашенные в черный волосы, черный прикид. Его очередь. С каменным выражением лица он говорит:
— Женя. (Пауза) Жизнерадостный. (Пауза) Очень!
Дали нам задание написать эссе на тему «Почему» без словесных ограничений. Мой гениальный друг написал всего лишь «Почему бы и нет?» и получил оценку «отлично».
Сегодня были на конференции, выступления затянулись, устали и студенты, и преподаватели. Мы были последними, перед нами — девчонка с докладом. Закончила рассказывать, время вопросов, преподаватель что-то неразборчиво спрашивает, мы не слышим, она, судя по всему, тоже. Делает задумчивое лицо и секунды через три изрекает: «Да!» Прокатило!
Первый курс, 1 сентября. Я надел костюм и купил по дoроге цветы. Однокурсники и одногрупники начали меня высмеивать вплoть до начала первой пары. Преподавателем оказалась женщина. Я вручил ей цветы, она сказала:
— Тaкому ответственному студенту, который не забывает про такой отвeтственный праздник, как 1 сентября, ставлю «автомат» за первый семестр первой сeссии.
У школьников, их родителей и учителей тоже найдется немало историй, которые вызывают самую разную гамму эмоций — от веселья до недоумения. Предлагаем почитать наши статьи о школьных буднях и их участниках: