15 студентов, чьи находчивые поступки заслуживают дополнительной стипендии

«А давайте вы нам тройки сейчас поставите просто так. Ведь ни вам, ни нам не нужны эти дополнительные встречи и задания».

У нас в институте была компашка - 4 парня и Дусечка, мы всем кагалом сидели на лекциях, на семинарах, в библиотеке и тэ дэ, но мальчикам по философии поставили отл автоматом, а мне сказали идти на экзамен.

Дусечка пришла к преподавателю и ровно теми же формулировками объяснила, что или он вот щас ставит мне автомат, как и моим парням, или я к нему буду на экзамен ходить с каждой из шести групп потока плюс три пересдачи.

Так в моем красном дипломе появилась единственная четверка по философии.