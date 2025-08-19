18 историй о том, как одна «гениальная» идея начальника добавила перца в обычный рабочий день

В 90 - е о-о-очень трудно было найти работу.Пришла на собеседование,работа - ничего особенного,типа кладовщика.Дают мне анкету,ну ладно думаю,поиграем.Вопросы меня позабавили- какой цвет вам нравится,что больше нравится круг,квадрат,овал.Ну и дальше вопросики в том же духе.Полный бред!И не жалко было платить деньги психологу( или кто там разрабатывал эту анкету)Баллов я не набрала,на эту работу не устроилась и это меня сильно порадовало.,,Я не знаю,какой процент сумасшедших на данный час.... "далее по тексту.