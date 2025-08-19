Короче, стереотипы в действии. Женщина может быть крутым профессионалом, но всё, что нужно от неё шефу/мужику, это булочки и попутно кекс. Особенно умилило восхищение тем, что она и записывать, оказывается, умеет.
18 историй о том, как одна «гениальная» идея начальника добавила перца в обычный рабочий день
Отношения с начальником — та еще лотерея. Сегодня босс — само спокойствие и мудрость, а завтра его гениальная идея заставляет весь офис тихо сползать под стол от смеха или недоумения. В общем, работа — это не только дедлайны и отчеты. Это еще и место, где случаются самые невероятные и курьезные ситуации, связанные с начальниками.
- Сходила в обеденный перерыв в ТЦ, кое-что прикупила. Пришла в офис. Начальница полезла в пакеты и как давай комментировать покупки. Спросила, почему она без спроса в моих пакетах роется. А она, не моргнув глазом, ляпнула: «А что тут такого?» © Маркони / ADME
- После рабочего видеосозвона начальник позвал на свидание. Удивилась, но согласилась. В ходе свидания узнала, что во время созвона я забыла отключить камеру, поэтому начальник и еще трое коллег видели как я дома в это время выпекала булочки с корицей. Он похвалил мою многофункциональность, так как помимо готовки, я еще умудрялась записывать важные моменты. Завтра несу в офис булочки. © Палата № 6 / VK
- Проходила собеседование в одной фирме. Пока общалась с начальником отдела, заметила у него на столе фотографию красивейшей блондинки в рамке. Вышла из кабинета. Секретарша попросила оставить свои контакты для обратной связи. В разговоре с ней сделала комплимент, сказав: «У вашего босса такая жена красотка! Но лицо будто бы знакомое». Она расхохоталась и ответила: «Мы всем отделом про это шутим. Никакая это не жена, это голливудская актриса. Он ее фанат и так визуализирует себе будущую девушку. У него раньше вообще плакат с ней висел, убрал уже». © Палата № 6 / VK
- Бывший начальник моего мужа однажды выдал ему кучу крупных купюр и попросил разменять на железную мелочь. Муж неделю разменивал. Получился такой добротный мешочек. Так вот этот мешочек начальник потом выдал другому сотруднику, работой которого был не очень доволен. Вот такая вот мелкая месть! © Алена Бачурина / ADME
- Периодически нашему боссу приходит в голову, что сотрудники слишком уж налегают на кофе из автомата (который вообще-то предназначен для клиентов). Он эту лавочку прикрывает, а потом куда-нибудь исчезает на неделю. За это время все потихоньку снова начинают пользоваться автоматом, а он, вернувшись, про свой запрет уже забывает. На моей памяти такое повторялось уже раз восемь. © SlowConsideration7 / Reddit
- У нас на работе очень забавный начальник. В конце каждой недели он проводит встречи-итоги, на которых мы обсуждаем все, что было сделано за неделю и делимся планами на следующую. Начиная встречу, он кладет на стол пачку ушных палочек и начинает чистить уши, как только кто-то из нас начинает нести бред. Таким образом он будто бы избавляется от бреда и показывает, что идея не очень. Но, к счастью, у него есть самоирония. Ведь если он сам начинает нести бред или случайно нагрубит, то встает и идет чистить зубы. © Не все поймут / VK
- Ушла с новой работы в первый же день. Была свидетелем сцены, в которой начальник орал на подчиненного. А орал он на него за то, что сотрудник совершил какой-то проступок, получил за него за день до этого, а в тот самый день, когда я была свидетелем, он пришел в приподнятом настроении. Босс сорвался на него за то, что тот не продемонстрировал своего покаяния. Сразу же пошла в отдел кадров, попросила не оформлять. © Подслушано / Ideer
- Это произошло на второй месяц моей работы. Как-то к нам в офис зашла начальница в 11.30. Я ей с улыбочкой сказала: «Добрый день!» Ну правда, была рада ее видеть. В итоге она устроила скандал и уволила меня из-за того, что я будто бы делаю ей замечание по поводу позднего прихода, а она всю ночь делала отчет, поэтому так поздно и пришла. А я вообще-то не имела в виду ничего такого. © kazak_sofka
- Как-то раз проходила собеседование в одной конторе с довольно строгим дресс-кодом. Мне сразу заявили, что я обязана носить каблуки и только брендовую одежду. Начальница отдела показалась мне, мягко говоря, дамой со странностями. И вот, когда я общалась с ее заместителем, та по секрету призналась, что каждое утро посылает начальнице фото своего наряда на утверждение. И что даже новую вещь не покупает без ее одобрения. А теперь вишенка на торте: все это ради должности рекрутера на производстве. © athenasdogmom / Reddit
- Постриглась, пришла на работу. Начальник посмотрел на меня и выдал: «Тебе идет! Выписываю премию». Все в шоке, босс вообще скуп на комплименты, но премию я получила. А потом на корпоративную почту пришло всем письмо от шефа: «Фокус с новой прической не прокатит. Даже не пробуйте!» Теперь меня в офисе считают самой удачливой. © Не все поймут / VK
- Приехал в одну конторку. Была нужна срочная консультация по одному вопросу. Сколько мы общались, столько моя девушка-собеседница скалилась. Нет, она пыталась натянуть милую улыбку, но так как она не была искренна, то у нее получался оскал. И разговор у нас был серьезный, ни разу не смешной. Я уже не выдержал, спросил, почему она так странно улыбается, мол, что-то не так? А она выдала: «Извините, но сзади вас стоит камера. Нас начальник заставляет улыбаться». Странный начальник, конечно. © Рабочие истории / VK
- У меня с бывшим директором была договоренность по дополнительной работе, которая иногда выпадала на выходные. Я приходила в офис в выходной и иногда пила кофе и ела конфеты от клиентов. Начальник уволил меня, аргументировав свое решение тем, что я воровала кофе и конфеты, так как это все можно было брать только в будние дни. © katarina_buczek
- Часов в 10 утра из кабинета вышел злой начальник. Спросил у всех: «Ну-ка, кто из вас уже заколебался работать?» Все молчат, смотрят в компы. А я был такой злющий в тот день, что встал и сказал, что уже дико заколебался. Начальник подошел, положил мне руку на плечо и выдал: «Ну иди тогда домой, отдыхай». Ушел домой. Завтра тоже разрешили не выходить. © Не все поймут / VK
- Как-то раз понадобилась мне ручка. Казалось бы, просьба пустяковая. Пошел в нашу кладовку с канцтоварами, а она заперта. Спросил у администратора на этаже — та отправила меня на главный склад в подвал. Спустился в подвал, объяснил, что мне нужна ручка. А мне в ответ: «Все заявки на канцтовары должны быть одобрены начальницей вашего отдела. Это ее правило». Проблема была в том, что я, как новичок, эту начальницу и в глаза не видел. К тому же она работала вообще в другом городе. Так что пришлось писать ей электронное письмо, в котором я сперва представлялся, а затем спрашивал разрешения взять со склада ручку. © Unknown author / Reddit
- Работала в компании с очень душевным коллективом. Как-то утром заходит начальник и говорит: «Ребят, давайте скинемся, кто сколько сможет». Никто даже не спросил зачем, просто достали кошельки. Собрали приличную сумму. Начальник скомандовал: «Все, собирайтесь, едем!» Ну хорошо, едем. Приехали на склад, грузим какие-то коробки в машину. Никто ничего не понимает, но веселимся так, будто квест проходим. Едем дальше и приезжаем в детский дом. Нас встретили воспитатели, а потом выбежали радостные дети с горящими глазами. Мы выгрузили подарки, а они улыбались и благодарили нас. Я стояла, смотрела и чуть не разревелась. Начальник потом сказал: «Добро должно быть спонтанным». А ведь он прав! © Не все поймут / VK
- У друга очень креативный начальник. Любит устраивать всякие забавы, в том числе самые настоящие соревнования среди сотрудников за премию. Просто усердно работать недостаточно! Начальник внезапно врывается в офис и кричит во всю глотку: «Кто первым добежит до автомата на первом этаже, тому премия в этом месяце!» И почти все, кроме нескольких человек, выбегают, бросая все свои дела (работают в опенспейсе). И он реально выписывает премию тому, кто первым добежал. Все премии он выписывает именно таким образом. © Подслушано / Ideer
- На корпоративе мне весь вечер пели дифирамбы о том, какая я умная и ответственная. Ушла с коллегами в 11 вечера, завтра ведь надо быть в офисе. Пришли на работу, шеф выдал, что обиделся на нас. На наш вопрос, за что, он ляпнул, мол, за то что мы вчера с ним не потанцевали. © Подслушано / Ideer
- Босс сказал, что покупка тампонов в офис — пустая трата. Его жена работает с нами. Она взбесилась и выдала, что если бы он понимал, что мы чувствуем в эти дни, то у нас был бы штатный гинеколог. Мы поржали, а наш босс неожиданно через пару дней объявил о том, что у нас теперь есть штатный гинеколог, к которому мы можем обращаться в любое время. Кажется, директор перепугался за нас не на шутку после разговоров с женой. © Карамель / VK
Мир офисных начальников полон сюрпризов. От нелепых правил и странных мотивационных приемов до неожиданных проявлений доброты — кажется, фантазия руководителей не знает границ. И хотя некоторые из этих идей могут показаться сумасбродными, но именно такие моменты и делают рабочие будни по-настоящему незабываемыми. А какая самая «гениальная» идея вашего начальника запомнилась вам?
