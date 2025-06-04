14 случаев, когда подчиненные поставили начальника на место — тактично или не очень

Действительно. Давайте и тампоны, и обезболивающее, и грелки закупим за счет компании.
Мужчинам тоже бывает больно - купим им свечи от геморроя, например. И вообще, каждый работодатель должен иметь небольшую бесплатную аптеку, я считаю
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Заполучить хорошего и адекватного начальника — это большая радость. Однако повести может далеко не всегда. Некоторые пользователи сети поведали истории о том, как смогли противостоять своим боссам.
Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Действительно. Давайте и тампоны, и обезболивающее, и грелки закупим за счет компании.
Мужчинам тоже бывает больно - купим им свечи от геморроя, например. И вообще, каждый работодатель должен иметь небольшую бесплатную аптеку, я считаю
Приключения могут поджидать нас не только на работе, но и на съемном жилье. Если вы хотите посочувствовать людям, которые просто хотели снять квартиру, а попали в настоящий цирк, то почитайте эту статью.