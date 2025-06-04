14 случаев, когда подчиненные поставили начальника на место — тактично или не очень

Заполучить хорошего и адекватного начальника — это большая радость. Однако повести может далеко не всегда. Некоторые пользователи сети поведали истории о том, как смогли противостоять своим боссам.

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