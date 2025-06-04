14 случаев, когда подчиненные поставили начальника на место — тактично или не очень

Истории
2 часа назад

Заполучить хорошего и адекватного начальника — это большая радость. Однако повести может далеко не всегда. Некоторые пользователи сети поведали истории о том, как смогли противостоять своим боссам.

Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

  • На работе была тихой и незаметной. И тут начальник при всех заявил, что увольняет меня за отсутствие инициативы. Меня прорвало: я высказала все, что накопилось, назвала его таким, каким считала. Он постоял, похлопал глазками, а потом вдруг рассмеялся и сказал, что в таком виде я ему нравлюсь гораздо больше. Пообещал, что если и и дальше буду не бояться говорить прямо, то стану ценным сотрудником. Отменил увольнение и спокойно пошел в свой кабинет. © Карамель / VK
  • Начальник вызвал к себе и устроил разнос. Мол, работаю я так себе, с каждым годом показатели все хуже, уволить меня пора. Я взяла и написала заявление, подумала, что мне уже тут тяжело. А начальник взял да и выписал мне премию за хорошую работу. Стал уговаривать от увольнения. Что это было? © Подслушано / Ideer
  • Вчера моя коллега принесла надувную подушку, плед, мягкую игрушку и легла спать прямо в своем кресле. Чуть позже к ней подошел начальник, спросил, что это за детский сад. Коллега не растерялась и ответила: «Во-первых, это было в обеденный перерыв. Во-вторых, никто не умер от моего получасового сна, всем лишь лучше стало от того, что я дурацких вопросов не задавала. В-третьих, Сергей Петрович, зависть — очень плохая штука». Думала, ее после таких слов уволят, а сегодня на дверях в кабинет начальника увидела табличку: «С 13 до 14 не беспокоить. Я сплю!» © Палата № 6 / VK
  • Мне ехать на работу минут 30-40, иногда подольше, поэтому выезжаю где-то за час. Практически все время приезжаю за 20-30 минут до начала рабочего дня. Ухожу же ровно в 17.00. Однажды начальник недовольно высказался, что я всегда ухожу первым. На следующий день приехал раньше, но в офис не заходил, ждал наступления 8.00. Ровно в 8.00 зашел и сказал: «Как же приятно приходить на работу не первым, а последним!» Больше ни начальник, ни коллеги ни слова не говорили, что я первый ухожу. © Подслушано / Ideer
  • У нас работают муж-босс и его жена. Он сказал, что покупка тампонов в офис — это пустая трата денег. Жена взбесилась и выдала, что если бы он пережил то, что происходит с нами в эти дни, то у нас был бы штатный гинеколог. Мы поржали, а босс вдруг через пару дней объявил о том, что у нас теперь есть гинеколог, к которому мы можем обращаться в любое время. Кажется, директор перепугался за нас после разговоров с женой. © Карамель / VK
Таня Иванова
2 часа назад

Действительно. Давайте и тампоны, и обезболивающее, и грелки закупим за счет компании.
Мужчинам тоже бывает больно - купим им свечи от геморроя, например. И вообще, каждый работодатель должен иметь небольшую бесплатную аптеку, я считаю

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  • Начальница устроила мне разнос за то, что я посмел взять отпуск. Сказала, что я никогда не продвинусь по карьерной лестнице, если выбираю такой важный момент в проекте, чтобы уйти. Она начала меня отчитывать перед всей компанией в конференц-зале, на что я спокойно ответил: «А вы не собираетесь завтра всех нас уволить? Я просто жду, когда вы меня уволите, чтобы я мог получить пособие по безработице». В зале началась паника, а руководство пыталось понять, откуда я узнал об увольнениях. © bonsaithot / Reddit
  • Няня заболела. О том, что не сможет прийти сообщила за час до работы. Пришлось брать сына с собой. Стою с сыном на руках, начальник начал орать, что, мол, зачем ребенка притащила, что за дела. Сын посмотрел на моего босса и отмочил: «Не ори на мою маму!» Потом сын гордо слез с рук и прошел ко мне в кабинет. После этого начальник мне даже слова не сказал, а я горжусь своим сыном. Мой маленький защитник! © Не все поймут / VK
  • Высказала начальнику все, что я о нем думаю после того, как он в очередной раз докопался на пустом месте. Терпела много месяцев, но тут прям достал. Собрала вещи, пошла домой и очень быстро пожалела о своем поступке, так как в целом эта работа мне очень нравилась. На следующий день не вышла, была уверена в том, что уже готовятся документы на увольнение, но нет. Начальник позвонил и как ни в чем не бывало спросил, чего это я опаздываю. Пошла вторая неделя после инцидента, никто о нем не вспоминает, атмосфера в офисе улучшилась, а босс не дергает по пустякам. © Карамель / VK
  • У меня очень строгий начальник. А когда у него плохое настроение с ним вообще лучше не связываться. Сама видела, как он доводил до слез наших девочек-администраторов. Они надолго не задерживались, вакансия по несколько раз в год открывалась снова. Пыталась поговорить с ним о том, что ему следовало бы быть помягче, но не помогало. Недавно к нам пришла работать милая и хрупкая девушка Кристина. Как только увидела ее, в голове промелькнула мысль, что скоро уволится, не выдержит. Через пару дней пришла на работу, а Кристина отчитывает начальника:
    — Игорь Владимирович, вы ручки одалживаете и не возвращаете! В следующий раз я с рабочего места сорвусь и пойду в канцелярский!
    Подумала, что сейчас будет схватка, но в итоге увидела, как он промолчал! Вечером босс подошел ко мне, протянул ручку и сказал:
    — Передай, пожалуйста, Кристине. Что-то я ее боюсь.
    Кристина с нами, кстати, уже год. © Палата № 6 / VK
  • Начальник интересуется моей жизнью. Спросил про мои отношения с сыном. Я сказала, что характер у него уж больно скверный. Потом честно, глядя прямо в глаза, отмочила то, после чего он ко мне уже не лез: «Да что я вам объясняю? У вас же день рождения в один и тот же день!» Он так опешил, что после этого перестал интересоваться мной. © Подслушано / Ideer
  • Я — молодая сотрудница, на мне на работе ездят, как только хотят. Как-то у нас было совещание по видеосвязи. Я сидела на кухне, разговаривала и в какой-то момент зашла бабушка. Она услышала, как меня отчитывают, не выдержала и вступила в разговор с начальником, говоря о том, что, мол, не стыдно ли ему девочку загружать за такую скромную зарплату. Как она его только ни называла, а мужик все молчал и молчал. Через 20 перезвонил, извинился, забрал треть задач и сказал, что выпишет премию. На вопрос почему, ответил, что вспомнил свою покойную бабушку и то, как она защищала его от хулиганов в молодости. © Палата № 6 / VK
  • На новой работе начальник постоянно называл меня левыми именами, то Катюшей, то Анастасией, то Валерией. Ну а я Полина, вроде бы несложно запомнить. Когда он меня в очередной раз окрестил Настей, то я в разговоре назвала его Валентином Алексеевичем. Он раздраженно поправил, заявил, что он вообще-то Виталий Александрович. Ну а я ему ответила, что я Полина, а не Анастасия. После этого случая он наконец-то начал меня нормально называть. Правда не по имени, а по фамилии. Не этого я добивалась, но и на том спасибо! © Палата № 6 / VK
  • Мой рабочий день длится с 7.00 до 16.00. Как-то я работал весь день, пропустил обеденный перерыв, так как был очень сильно загружен. Решил не оставлять на завтра, а доделать все сегодня. В итоге работал до 16.40, ну а сверхурочные, к слову, мне никто не платит. Чтобы немного переждать и не мокнуть под дождем по дороге к метро, я зашел в соцсеть, мимо моего стола прошел начальник и громко сказал: «Ага, в соцсетях залипаешь. Мы не платим тебе за то, чтобы ты сидел там на работе». Я парировал: «Мне не платят за то, чтобы я сидел здесь после 16.00, но я здесь. Так что не говорите мне, что я могу делать, а что нет». © ahelpfulthrowaway101 / Reddit
  • Начальник следит, чтобы мы не писали ничего плохого о компании в соцсетях. А тут коллега выложила видос, где танцует под неприличную песенку о работе. Начальник стал ее при всех отчитывать, но остался в шоке, когда она выдала: «Михаил Викторович, я где работаю? В отделе продаж. Я что делаю? Общаюсь с клиентами. У меня какие показатели по продажам? Лучшие в отделе. Какие ко мне претензии?!» И пока начальство приходило в себя, спокойно вернулась к работе. Больше эта тема не поднималась. © Карамель / VK

Приключения могут поджидать нас не только на работе, но и на съемном жилье. Если вы хотите посочувствовать людям, которые просто хотели снять квартиру, а попали в настоящий цирк, то почитайте эту статью.

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