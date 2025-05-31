16 человек, которые хотели просто снять квартиру, но попали в переплет
Народное творчество
35 минут назад
Живя на съемной квартире, мы хотим наслаждаться уютом и спокойствием. Но, увы, это возможно далеко не всегда, ведь судьба может преподносить нам свои сюрпризы.
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- Как-то сняли квартиру у одного деда. Мой молодой человек ушел на работу, я закрылась изнутри на щеколду (дверь была старая). Пошла принять душ. Не успела включить воду, как услышала поворот ключа в замочной скважине. Подумала, что парень вернулся, наверное что-то забыл. Побежала к двери, спросила, кто там, в ответ услышала: «Хозяин квартиры. Открывайте!» Если бы я закрылась не на щеколду, а просто на ключ, человек бы просто зашел в то время как я принимала душ. Даже не беру в расчет, какого фига он вообще пришел без предупреждения. Но я как послушная девочка оделась и открыла ему дверь. Он нагло зашел прямо в обуви на кухню, сел на кухню. В общем, пришел сказать, что выставил квартиру на продажу, на просмотр придут потенциальные покупатели. Да, об этом, конечно, можно было просто сказать по телефону. Сейчас бы я, конечно, не открыла.
- Снял квартиру в новостройке, заплатил за полгода вперед. Офигевал от соседей сверху: надо мной жила семья каких-то слонов-футболистов, передвигающих мебель каждый вечер и танцующих до утра. Разговоры не помогали, но оказалось, что у моего арендодателя была еще одна квартира над моими соседями сверху. Я доплатил и снял ее. В первый же вечер позвал друга поиграть в баскетбол в квартире. Сосед не заставил себя долго ждать, тут же прибежал и начал ломиться в дверь. Ох, вы бы видели его удивленные глаза. Оно того стоило! © Подслушано / Ideer
- Снимаю квартиру. Всегда плачу вовремя, гулянки не устраиваю, после работы залипаю в комп. Идеальный квартиросъемщик! И тут в какой-то день хозяйка позвонила мне и с наездом выдала: «У вас в последние несколько месяцев счет за электричество вырос в 1,5 раза! Вы же раньше расходовали меньше! Чем вы там вообще занимаетесь?» А я в то время купил компьютер и аэрогриль. На мой вопрос, что ее не устраивает, если я все равно плачу за электричество и воду по счетчикам, ответа так и не получил. Она поворчала еще чуток, на этом и закончили. © rooffus / Pikabu
- Как-то раз хозяин квартиры спросил у меня, останусь ли я дома на праздники или уеду. Я сказал, что уеду. Но планы внезапно изменились, мне пришлось вернуться чуть раньше. Захожу в квартиру и вижу, что это чудо со своими друзьями отдыхает в гостиной. © MisterCanoeHead / Reddit
- Сняли убитую в хлам квартиру. Хозяева сказали, мол, делайте с ней, что хотите. И мы увидели в этом потенциал. Своими силами поклеили, покрасили, обуютили. Красота, одним словом. А вот когда заявились хозяева, нам уже стало не до восторга, ведь они молча обошли всю квартиру, осмотрели и сказали: «Как красиво, прям как в журнале!» Мы выдохнули, а они все тщательно отфоткали. И тут — финальный поворот: «Ну теперь такую квартиру нельзя сдавать за такую низкую цену. Надо поднимать! Вы либо соглашаетесь, либо съезжаете в течение недели». Мы в ступоре. На следующий день фото нашей «обустроенной» квартиры уже снова висят на сайте. С новой, конечно же, арендной ценой. А наш уют — теперь их рекламный ход.
- Подруга с однокурсницей сняли квартиру. Там был один диван. Хозяйка пообещала, что привезет еще кровать или диван. Но в итоге она забрала это диван, и им пришлось спать на полу целый месяц. Тут появляется хозяйка, спрашивает, куда они дели диван, и устраивает скандал. Что это было вообще? © Позитивный будильник / ADME
- Снял квартиру поближе к работе. Живу один, поэтому вещей перевозил с прошлой квартиры совсем немного. Из основного — это хороший компьютерный стол. Предварительно его разобрал и привез на своей же машине. Начал переносить все к лифту, чтобы потом разом поднять на этаж. Подошел какой-то мужичок, как оказалось — сосед по этажу. Предложил помочь донести стол. Я согласился, тем более особо не напрягаю человека: всего-то пару легких боковушек взять и ножки. Открываю дверь в квартиру, заносим. Говорю, мол, спасибо за помощь, а он мне: «Давай 3 сотки, и я пошел». Вот это поворот! Сначала я подумал, что он так пошутил, но смотрю, а он руку протянул и стоит. Тактично намекнул ему, что наличных нет, все на карте. Так он ляпнул: «Вот и помогай людям!» И ушел.
- Снимала квартиру и платила хозяйке исправно. Однажды вечером я прихожу домой с работы, а какой-то мужчина вешает на входную дверь объявление о выселении в течение суток. Я в ступоре. Как оказалось, хозяйка квартиры не платит ипотеку, поэтому суд принял такое решение. Сообщаю хозяйке, но та все отрицает и говорит, что это кто-то шутит так, а аренду за новый месяц платить все равно придется. На следующий день прихожу домой, а мои вещи свалены в кучу, мебель вся разобрана. В итоге я несколько раз подавала на хозяйку в суд и выигрывала все дела, но компенсацию так и не получила. © Jennifer Mohseni / Quora
- Позвонила хозяйка, сказала, что они с мужем и дочкой поживут у меня. Приехали. Я реву, она меня «утешает», говорит, полцены буду платить. Они сожрали всю мою еду! Я вся в слезах, соплях. Вечером, придя за вещами, выпала в осадок. Хозяйка расхаживала по квартире в моем нижнем белье и в халате. А ее дитя вывалила все мое нижнее белье из ящика и разорвало документы. Как же я плакала! © RumIra30 / Pikabu
- Переехал на другую съемную квартиру. Так вышло, что ключ от прежней квартиры отдать забыл. Спустя неделю на вечеринке я вызвал такси и на автомате назвал старый адрес. Приехал, открыл дверь и рухнул спать. Просыпаюсь от того, что кто-то в замке скребется. Открывается дверь, входит девушка. Видит мою физиономию, которая пытается проснуться и что-то мычать, и падает в обморок. Только в этот момент я начал понимать, что квартира не та. Привел девушку в чувство. Познакомились. Сказала, что въехала сюда буквально на днях. Так и женаты уже четыре года. © Подслушано / Ideer
Не верю про халат и нижнее белье. Бред какой-то. Это надо быть люмпеном, чтоб творить такой беспредел…
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- Мы с женой переехали. Пару недель спустя начали слышать какой-то скрежет. Оказалось, что это крысы. Сообщили об этом хозяину жилья, но никаких действий не последовало. Решили сами поставить несколько ловушек. Однажды возвращаюсь домой, а там ждет хозяин и говорит, что нашел новых жильцов, и нам нужно съехать. И тут мы обнаружили, что он убрал все наши ловушки, чтобы показать новому жильцу, что тут нет никаких проблем. © allie-the-cat / Reddit
- Когда мы съехали со съемной квартиры, то от прежнего хозяина нам начали приходить письма, подписанные юристом. Смысл в том, что мы должны заплатить штраф за какие-то выдуманные нарушения. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы во всем этом разобраться. Оказалось, что юрист, который нам отправлял все эти жалобы — это жена бывшего хозяина квартиры. © StillNotGettinUp / Reddit
- Сказала хозяйке, что съезжаю. Как она вопила! Приписала мне сломанный холодильник, спрашивала, зачем я вообще розетки и мебель трогала. Я вывезла все свои вещи, а после работы думала зайти тюль повесить и мусор вынести. Не тут-то было! Хозяйка пришла, когда я была на работе, увидела пакет с мусором и тюль на подоконнике. Позвонила и начала в трубку орать, что я за все отвечу — и за холодильник, в том числе (видимо на нем свет клином сошелся). Естественно, после угроз и прочей грязи в свой адрес я ничего доделывать не стала. Взяла и заблокировала ее. © RumIra30 / Pikabu
- Живу на съемной квартире, недавно был ураган с метелью, и большая ветка дерева перед окном выбила угловую стойку стеклопакета на балконе. Почти вся пластиковая надстройка на балконе — под замену. В квартире стало холодно, поэтому быстренько вызвал мастеров. Приехали, замерили и все поменяли. Написал хозяину, вот, мол, так и так, вот чек, вот сумма. А он мне выдал, что такие форс-мажоры его не волнуют и компенсировать он ничего не собирается. Договора аренды нет. © ago333 / Pikabu
- Начали жить с девушкой на съемной квартире, снимали у ее родственницы. Внезапно ее маме вздумалось подселить к нам в квартиру отца девушки (своего мужа). Объясняла свое решение тем, что ему от нас быстрее на работу добираться. Разумеется, что мы были против такого расклада. © Legiondark / Pikabu
- Сняли квартиру и сразу попали на «веселых» соседей: гулянки, громкая музыка, оры. Вызывали милицию, вырубали щиток, долбились в двери — бесполезно. А потом оказалось, что на той квартире живет невеста одного морячка, который постоянно в работе с рейса в рейсе. Мы решили не забирать заявление из полиции, и ей выписали штраф. Интересно, вернется ли моряк и решит ли все-таки на ней жениться? Надеюсь, нет.
Иногда по соседству с нами могут жить такие люди, что хоть стой, хоть падай. Историями о своих соседях поделились некоторые пользователи сети.
Комментарии
Уведомления
Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Съём-сдача, купля-продажа - с обеих сторон уйма претензий и неадеквата. Но есть и счастливчики, которым везёт провернуть всё это без нервотрёпки, спокойно.
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