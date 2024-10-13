Свободный выгул - зло.
И просто оставить животное, "чтобы кормили" - тоже не есть хорошо. Животное скучает, да и случиться может что угодно. Когда мы уезжаем н_а отдых, я прошу пожить в квартире подругу или свекровь.
20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории
Если мы берем домой кошку или собаку, то автоматически соглашаемся на то, что у нас появляется новый член семьи — со своими особенностями, привычками и характером, порой весьма вредным. Но зато сколько тепла и улыбок приносит общение с этим пушистиком. А кое-кто из домашних питомцев даже способен прийти на выручку своему хозяину в трудной ситуации. Ну или наоборот втянуть в историю, которую потом можно будет пересказывать вместо анекдота.
- Нас с мужем не было дома, а сын-подросток играл в компьютер в наушниках. И тут к нему прибегает наш старенький кот и давай орать со всей дури. Сын такой: «Чего тебе? Есть хочешь?» Кот побежал впереди него на кухню, а там в это время на плите горела крышка от пластикового контейнера. Причем, хорошо так горела. Хорошо, что все вовремя получилось затушить. Сейчас коту уже 16 лет и он до сих пор на страже порядка. © user5459597 / Pikabu
- Уехали мы на 2 недели в Питер, оставили знакомым ключи, чтобы кормить кота. Возвращаемся, а в коридоре нас ждет крайне возмущенный котяра. Орет: «Мя-я-я!» — и зовет идти за ним. Ну ладно. И тут перед нами открывается картина, как кот, пытаясь не заляпать лапы, раскорячился перед лотком. Его за 2 недели никто не потрудился убрать. Учитывая древесный наполнитель, картина несколько ужасала, но бедный кошак не мог себе позволить сходить куда-то в другое место. Взгляд его явно выражал мысли типа «да что ж вы творите-то, смотрите, как я страдал!». © EvilOwlet / Pikabu
- В 4 утра кот попросился на улицу. Одеться, чтобы открыть дверь, в голову не пришло. Открываю — на моей площадке стоит мужчина. Дверь захлопнуть не могу, кот на пороге задумался. Стоим и смотрим с этим мужчиной друг на друга. И тут он говорит: «Котика решили выгулять?» Лет 5 уже прошло. Эх, надо было познакомиться, что ли. © Подслушано / VK
Свободный выгул - зло.
- Готовлю на кухне. Вдруг прибегает моя обычно неразговорчивая кошка и начинает яростно мяукать. Говорю: «Чего тебе?» А она смотрит на меня и убегает. И так несколько раз. Ох, повезло, что я не отмахнулась. Иду за ней и тут вижу, как через край переполненной ванны вода начинает стекать на пол. Получается, моя кошка спасла меня и соседей от затопления. Теперь всегда, когда я набираю воду в ванну, она всегда стоит около двери в ванную и караулит. © Подслушано / VK
- Вышла гулять с собакой. Возле супермаркета увидела пса без ошейника. Говорю: «Ты потерялся, бедняжка?» Решила забрать к себе, накормить и дать объявление о пропаже. Так вот, в момент, когда я уже уводила собаку, зазывая сарделькой, из того же супермаркета вышел ее хозяин. Выражение его лица было бесценно. Спасла, называется. © Подслушано / VK
- Сын принес домой котенка, объяснила ему, что оставить не сможет, он расстроился, но унес. Эта ситуация повторялась несколько дней подряд, а из холодильника подозрительно стала пропадать еда. Я зашла в его комнату, а там у него целых 6 одинаковых котят сидят в игрушечном домике тихо-тихо. Оказалось, что этот маленький жулик каждый день приносил 2 котят, одного прятал, на второго получал отказ и уносил. Мы всех подлечили, привили, 4 раздали, а 2 оставшихся теперь живут в игрушечном домике на постоянной основе. © Палата № 6 / VK
- Я проснулся оттого, что кот барабанил лапами по моей груди. Это было странно, ведь раньше он никогда так не делал. Я вскочил, включил свет и тут же все понял: по моей комнате летает огромная летучая мышь — она здорово взволновала кота. Мне пришлось встать и выгнать ее метлой. Теперь я знаю, что могу положиться на своего домашнего любимца, который разбудит меня, если что-нибудь случится. © Raceofspades / Reddit
надеюсь жилетку хоть иногда снимают, чтобы котэ мог привести себя в порядок
- Мой папа всегда говорил, что не любит нашего кота. Недавно увидела его на полу, он лежал рядом с котом, потом погладил его и сказал:
— Об этом никто не узнает, маленький негодник. © Подслушано / VK
- У меня появилась кошка в 3 года. Я сказал маме, что хочу серого кота, и мы отправились с ней в приют. Там я увидел маленького серого котенка, который, заметив меня, высунул лапу из клетки. Это было похоже на настоящую сделку между деловыми партнерами. © UnlivingBug / Reddit
- В офисе мы услышали писк котенка где-то в вентиляционном канале в стене, позвонили в МЧС и попросили помочь достать его. Проведя расследование, мы выяснили, что котейка упал с крыши 2-этажного офисного здания на пол 1-го этажа и угодил в вентиляцию. В итоге мы определили, в каком именно вентиляционном канале котенок, перфоратором вскрыли стену и, как только благополучно освободили малыша, сразу же отвезли на осмотр к ветеринару. © ivovk9** / Pikabu
- Ночью я услышал на улице писк котенка и рычание собак. Выскочил во двор и увидел такую картину: мой рыжий кот, выгнув спину, отгоняет дворнягу от маленького черного котенка. В бою моему рыжику здорово досталось. Всю неделю, пока его лечили, котенок никуда не отходил от своего спасителя. Теперь оба дружно живут у нас! © zhenyalip1111 / Pikabu
- У меня была собака, которая обожала облизывать лед в морозилке, когда мы открывали дверцу. У него каждый раз примерзал язык, но он проделывал это снова и снова. © Varun Sharma / Quora
- Пару недель назад наша кошка приволокла к двери облезлого котенка. Мы собрались отвезти его к родителям, но эта пушистая мадама зашипела на нас, взяла котенка и устроилась в уголке в подъезде. Никого не подпускала, ухаживала за ним и только изредка подходила к миске. Потом бойкот нам уже устроила собака: сорвалась с поводка у детей и легла возле кошки. После этого и после уговоров детей мы забрали всех 3 домой. Сейчас все вместе живут уже дома, никаких конфликтов. © Палата № 6 / VK
- Я гладила одного песика, которому вроде это нравилось, но он вдруг начал рычать, и я отошла. И в этот момент услышала, как хозяин сказал ему:
— Вот ты всегда так, Оскар. Ты отталкиваешь от себя всех друзей. © juliagalef / Twitter
- Когда нашей собаки не стало несколько лет назад, я помню, как просто сидела на полу и плакала, а мой кот терся об меня и мурлыкал, как будто пытался облегчить мои страдания. © Klaudiapotter / Reddit
- Я как-то ехала в автобусе, рядом сидела пожилая женщина, а у ее ног сидел седоватый черный пес непонятной породы, но со стильной стрижкой и красивой челкой. Одна из пассажирок не удержалась и сказала комплимент:
— Какая же прическа у тебя красивая, это кто же тебя так красиво постриг?
Я впервые видела, как собаки могут улыбаться, польщенно задрав нос. © Pumzel / Pikabu
- Однажды моя собака всю ночь шебуршала под окном, пыхтела, а утром мы нашли возле ее будки ежа, свернувшегося в клубок, всего в собачьей шерсти и листве. Принесли его домой, я пошла на кухню и тут услышала громкий звук. Возвращаюсь в комнату и вижу: ежик лежит на спине, лапки раскинул, язык свисает набок — он спит. И при этом зверски храпит, как здоровенный мужик. Расслабился впервые за ночь — укатала его собака. © Подслушано / VK
- Моего кота зовут Нильс. 1,5 года назад он выполз мне под ноги, такой маленький, что я сначала приняла его за гусеницу-переростка. Он был весь больной, почти слепой из-за инфекции и, как позже выяснилось, с полной коллекцией всех возможных паразитов. Ветеринары сказали, что кошки прогоняют таких котят. Я взяла его на руки и уже не отпускала.
Не бойтесь брать котов с улицы. При должном уходе это самые любящие и благодарные существа. © AnnLuciole / Pikabu
«Мой Нильс».
- Вечером вышли с собакой на прогулку. Она рванула в кусты, вернулась оттуда с котенком и положила его мне под ноги. Котенок был совсем маленький, еле живой. Но мне хватало и собаки дома, денег не было, чтобы котенка выхаживать. Поэтому постояла, посмотрела и собралась уходить, но Ксена снова аккуратно взяла котенка в зубы и принесла мне, а потом внимательно взглянула на меня, словно винила в безразличии. Котенка забрали домой, выходили. Сейчас это взрослый кот, зовут его Дефо, и больше всех на свете он любит не меня, а Ксену, а она его. Кстати, как только я забрала котенка, мне предложили другую работу, где зарплата была в 2 раза больше. © Палата № 6 / VK
- Начал захаживать ко мне коллега. Через раз шутил: «Без меня осталась бы ты одна с кошками». Мол, одна уже есть. Вчера снова выдал свой прикол, но вдруг замер и уставился куда-то мне за спину. Поворачиваюсь, а там моя киса изящно замерла в его ботинке и видно, что через пару секунд там появится неповторимый и устойчивый запах. Вот прямо почувствовала, что мой ухажер ее не особо любит, и решила тоже выразить свое отношение.
- Был у меня в юности кот-измельчитель. Читала я как-то конспект, а он все рядом терся. На следующий день на тетради обнаружились глубокие укусы и рваные края. С тех пор для отвлечения внимания я подсовывала ему картонные упаковки от яиц. © Redfox / ADME
- У меня две красавицы — трехцветка дворянских кровей и скоттиш-страйт. Говорят, трехцветные берегут дом от пожара. Я в это поверила после того, как моя дважды «спасла». Жили в съемной двушке, в другой комнате обитала соседка. Пришла она однажды поздно, решила сварить яйца и забыла про них, а я уже легла спать. Так моя кошка бегала туда-сюда, как будто звала на кухню. Я встала, вышла на кухню и увидела почерневшую кастрюлю, по дну которой прыгали несчастные яйца. Второй случай был, когда соседка просто забыла выключить плиту, и снова моя кошка начала из кухни в комнату бегать, звать меня. Когда переехала в свое жилье, соседи меня заливали, а я не слышала и не видела, уже старшая кошка меня звала. Жаль, между собой не дружат девчонки мои, старшая мне простить не может появления младшей. © HappyTamara / Pikabu
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Комментарии
А у меня как-то сестра уехала в отпуск, попросила меня пожить у неё, чтобы кормить кошку. И эта кошка не выносила звонящего телефона. Если телефон начинал звонить, она бежала ко мне и подталкивала в его сторону, чтобы я быстрее ответила