20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории

Если мы берем домой кошку или собаку, то автоматически соглашаемся на то, что у нас появляется новый член семьи — со своими особенностями, привычками и характером, порой весьма вредным. Но зато сколько тепла и улыбок приносит общение с этим пушистиком. А кое-кто из домашних питомцев даже способен прийти на выручку своему хозяину в трудной ситуации. Ну или наоборот втянуть в историю, которую потом можно будет пересказывать вместо анекдота.