История повторяется, только детали меняются. Но действительно, зачем делать это на чужом празднике, когда торжество устроили другие. Да и вообще, зачем на людях, лучше наедине, как-то романтично, чтобы девушка смогла "ощутить момент" и ответить спокойно.
15+ человек, которые побывали на свадьбе и нахватались впечатлений на всю жизнь
Долгожданное «согласны ли вы взять в мужья...», трепетно пойманный букет невесты, поцелуи под громкое «горько». Да, это все она. Свадьба. Будь то главные виновники торжества, их родственники или другие гости — для всех это волнительное событие. И оно уж точно подарит массу разных воспоминаний.
- Наша свадьба. Платье есть, кольца на пальцах, тамада орет в микрофон, все радуются — красота. И тут на фоне всей этой гармонии встает друг мужа. Такой уверенный, торжественный. Я думаю: ну сейчас скажет пару слов, поздравит, может, что-то душевное. Ага, конечно. Он вытаскивает кольцо, встает на одно колено и делает своей девушке предложение. На нашей свадьбе. В прямом эфире, как говорится. Без согласования. Видимо, романтика его так накрыла, что он решил: не важно, чей праздник, главное, что момент красивый. И люди в зале, и фотограф, и декор уже оплачен — все для него. А венцом безумия стал букет. Оказывается, по его логике я должна была не кидать цветы, а торжественно вручить невесте этого гения. Ну конечно. Это же теперь и ее вечер тоже, как же без персональных цветочных аплодисментов? Праздник нам он испортил знатно. Ну и ладно. Зато у нас теперь в семейной истории есть глава «второстепенные персонажи, которые решили стать главными». Больше с ним не общаемся. © Подслушано / Ideer
Торт должен был выглядеть вот так:
Как говорится: "Почувствуйте разницу". Ясно, что мама хотела сделать молодожёнам приятное, но зачем печь торт на свадьбу самой, если не умеешь это делать профессионально. Сейчас не проблема купить или заказать, что в кондитерской, что у домашнего кондитера любой торт, даже самый сложный. Ситуация с Реддит, но и там никаких проблем с тортами нет. Один вопрос - зачем?!
- Мать чуть не испортила нам свадьбу. С моей женой они никогда не ладили, казалось, чисто из-за взглядов поколений. Перед самим торжеством вроде примирились и даже вместе ходили выбирать свадебное платье. Я выдохнул. На самой регистрации все шло хорошо, пока моя мать не заявилась в почти точно таком же платье, как и у невесты. Все гости были в шоке, невеста зла, как черт, а моя мать наивно хлопала глазками, не понимая, что не так. Я умолял маму переодеться, но та встала в позу, ничего плохого она в своем наряде не видела. Свою мать я знаю, сделала она это специально, чтобы навести шуму. Хорошо, что отец затолкал ее в машину и увез домой переодеться. Обратно мать ехать отказалась, так как посчитала себя оскорбленной. Может, как раз благодаря ее отсутствию свадьба прошла хорошо. © Подслушано / Ideer
Моя свекровь начала свой поздравительный тост в ресторане со слов ' сынулечка, ты женишься в первый раз, но не в последний '😂.
- Была я тут на свадьбе, после которой хотелось помыться. Во время свадебной церемонии после вопроса, нет ли причин не заключать этот брак, брат жениха поднялся со своего места и сделал предложение своей девушке. Они на тот момент встречались два месяца. В итоге она ему отказала, он начал обвинять ее в изменах и сам же признался, что изменял ей. © billyrko1987 / Reddit
- Моя свекровь перед нашей свадьбой заболела и потребовала перенести мероприятие (на 80 человек с гостями из других стран и городов). После нашего отказа она обзвонила всех родственников мужа и сообщила, что торжество переносится. В день свадьбы пришли только мои близкие, друзья мужа и его родственники типа двоюродных братьев, которые не особо общаются с его мамой. И это была шикарная свадьба! Еще шикарнее было то, как вся родня мужа обиделась на свекровь за ее выдумку и перестала с ней общаться. А учитывая, что мы с мужем тоже переехали в другой город (у мужа пригорело от поведения мамы сильнее, чем у меня), то свекровь буквально осталась одна. © Подслушано / Ideer
Брат жениха, просто моральный yp... Во всём. И брату свадьбу пытался испортить, и девушку унизил. Надеюсь, его хотя бы послали. Все.
- В прошлом году у друзей была свадьба. Моего парня взяли свидетелем, а меня просто пригласили как гостя. Свадьба прошла хорошо, но в конце все кричали «горько», а мне хотелось провалиться сквозь землю. Думая, что сейчас как поцелует свидетельницу, так как гости были очень настойчивые. Но мой благоверный прошел мимо свидетельницы, рванул ко мне, да как поцеловал меня! Это был самый запоминающийся поцелуй в моей жизни! Сейчас муж и жена. © Подслушано / Ideer
- Нас с женой пригласили на свадьбу друзей, которых мы знали давно. В приглашении говорилось, что церемония состоится на пляже около 17:00. Как только она закончится, все отправятся в небольшой ресторанчик неподалеку. К 18:30 все изрядно проголодались. Мы подошли к ресторану, заказали напитки, произнесли пару тостов за жениха и невесту и предположили, что надо подождать, пока нас усадят. Где-то после 19:00 мы увидели, как членов семьи провожают к столику. Жених и невеста подошли к нам и сказали: «Нас уже рассадили, так что вы, ребята, можете продолжать тусоваться здесь». Один наш друг сказал: «Блин, мы есть хотим!» — и все остальные одобрительно хмыкнули. Оба выглядели немного удивленными: «Ой! Мы забронировали столик только для членов семьи. Мы посчитали, что гости сами забронируют столик, если планируют остаться». Невеста подошла к официантке и спросила, есть ли свободные столики, на что нам ответили, что нет, все были заняты до конца вечера. Жених и невеста извинились, поблагодарили нас за то, что мы пришли, и вернулись за свой столик. © MashTunOfFun / Reddit
Ну что, не полез целовать левую бабу, так всё, герой и романтИк?
- Познакомились с мамой будущей жены, когда объявили о свадьбе. Маман сходу начала кошмарить невесту, что нужно не ударить в грязь лицом, позвать всю дальнюю родню, зачем нам визажист и диджей, украсить цветами может соседка, торт испечет тетя Ира и так далее. Мы жестко дали понять, что все уже запланировано и организовано и ей нужно просто прийти в ресторан и ничего лишнего не делать. Но разве ее это остановило бы? За три дня до свадьбы мне звонит декоратор с удивлением, что она пришла замеры взять в помещении, а ей администратор сказала, что молодожены отменили декор. Выясняю дальше: оказывается, теща договорилась с рестораном увеличить количество гостей до 80, полностью изменила меню и формат мероприятия, внесла залог даже. У невесты от таких новостей случилась истерика, нашу свадьбу она планировала почти год, все детали тщательно выбирала. Мне еле удалось ее успокоить, после чего при помощи наших друзей мы стали спасать положение. Общими силами мы нашли еще более прекрасный банкетный зал, который был свободен на день раньше нашей даты. Чудо номер два: все — от кондитера до стилиста — смогли перенести свои задачи на день раньше. Самым большим чудом было то, что даже с ЗАГСом удалось решить вопрос! В итоге свадьба наша прошла прекрасно, все было идеально, жена от счастья просто плакала, я был вдвойне счастлив, глядя на нее. На следующий день мы спокойно собирали чемоданы для путешествия, и начала звонить ее мама, которая не дождалась ни нас, ни наших гостей в ресторане. Как потом выяснилось, гости приехали и все сожрали, подарки дарить не стали (обманули же, не свадьба!) и уехали. Теща рассчитывала с их денег покрыть остаток денег за ресторан, ей пришлось опустошить кредитку под зорким взглядом администрации. К ресторану у нас будут претензии, когда мы вернемся, мы им оставляли задаток и они не имели права без нашего согласия изменять наш банкет, но это все потом. А сейчас моя любимая жена с улыбкой на лице нежится на теплом песке, пока где-то в столице ее озверевшая от игнора мать уже неделю пытается дозвониться и предъявить нам что-то. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет шесть-семь, у моей старшей сестры была свадьба. Меня, как мелкую, везде таскали, запихивали во всякие легенькие конкурсы, ну и не стала исключением поимка букета невесты. Меня пустили вперед, и, как ни странно, я поймала букет, но рядом со мной стояла девушка, которую я даже не знала. Она посмотрела на меня и со словами: «Ты еще маленькая, все впереди», — забрала букет. Я-то пережить смогла, а мои родственники после этого возмущались весь вечер. © Подслушано / Ideer
- У знакомой была свадьба в ресторане пятизвездочного отеля. Стол был шикарный, названия некоторых ингредиентов в блюдах я даже не знала. Легла спать в 12 ночи, проснулась в час от ужасной боли в горле, как при ангине. Наутро мама спрашивает: «Что за фингал?» Оказалось, аллергия. Горло отекло, лицо опухло. Сестра сказала, что красивая жизнь не для меня. © Подслушано / Ideer
- Три года назад побывал на четырех свадьбах и везде ловил подвязки. Причем прилетали она ко мне сами. Были люди, которые землю готовы были грызть за них, но они всегда оказывались в моих руках. Это же примета, мол, скоро женишься. С тех пор я расстался со своей девушкой, а другие женщины меня не интересуют. И только четыре подвязки лежат на подоконнике немым укором. Выкинуть, что ли? © Подслушано / Ideer
Если девушка так верит в приметы, должна бы знать, что букет полагается ловить, а не отбирать. Видимо невтерпёж было)
- Была на свадьбе на пляже. Жених и невеста потратили больше 100 тысяч долларов на все мероприятие, которое проходило полностью на открытом воздухе, без какого-либо плана действий на случай непредвиденных обстоятельств вроде дождя, который лил как из ведра. На самом деле все было бы не так плохо, если бы начали вовремя, но невеста заставила всех ждать около получаса. Все это время небо становилось все темнее и темнее, а потом оно просто разверзлось, как раз когда началась свадебная вечеринка. Стало весело, как только люди перестали беспокоиться о том, как они выглядят и пахнут, промокнув насквозь. © smashier / Reddit
- Невеста, которая приходилась мне тетей, сказала дизайнеру, что ей нужен цветочный дизайн в пастельно-розовых и небесно-голубых тонах. Тот согласился, сделал заметки и заверил ее, что сделает все так, как она хочет. В итоге, когда мы пришли на вечеринку, все было в тематике Рождества. © Feisty-Matter2487 / Reddit
- Работала однажды на свадьбе, где не было диджея. Кто-то включил музыку со своего телефона. По мере того как вечер продолжался, новый человек выбирал песню, а кто-то другой подходил и менял ее через 30 секунд. Затем кто-то отключил тот телефон и включил свой. Был такой хаос. Почти никто не танцевал, за исключением тех, чья очередь была выбирать песню. © luisc123 / Reddit
- Была на свадьбе, которая проходила в сарае у черта на куличках. Еду привезли из города, который находился примерно в 45 минутах езды. Жареная курица, макароны с сыром, не помню, что еще. Но свадьба была достаточно веселой. После свадьбы поехали в отель. Невесту и еще пару человек тошнило на парковке. Потом я поднялась в номер, и меня тоже настигло. Меня тошнило три дня. Чувствовала себя отвратительно. Худшее пищевое отравление в моей жизни. Позже узнал, что почти все в той или иной степени отравились. © Hoorayforkate128 / Reddit
- Никогда не любила традиционные пышные белые свадебные платья. Поэтому на свое торжество надела просто юбку и блузку пастельного фисташкового цвета. Зато моя подружка приперлась в белоснежном коротком платье. В итоге теперь, когда показываю знакомым альбомы с фотками, все думают поначалу, что она невеста, а я была у нее на свадьбе гостем.
- В детстве была на свадьбе. Откусила только что приготовленный мясной шарик, и он оказался настолько горячим, что я рефлекторно выплюнула его прямо на платье невесты. У меня были обожжены губы, и я увидела пятно на ее платье и заплакала. Но невеста успокоила меня, взяла складку платья и прикрыла ею пятно, как будто ничего не случилось. © Ishnula / Reddit
Любовь — прекрасное чувство. Но даже крепкие пары сталкиваются с обидами и ссорами. У некоторых в отношениях случаются сюжетные твисты похлеще, чем в блокбастерах.