15+ человек, которые побывали на свадьбе и нахватались впечатлений на всю жизнь

Как говорится: "Почувствуйте разницу". Ясно, что мама хотела сделать молодожёнам приятное, но зачем печь торт на свадьбу самой, если не умеешь это делать профессионально. Сейчас не проблема купить или заказать, что в кондитерской, что у домашнего кондитера любой торт, даже самый сложный. Ситуация с Реддит, но и там никаких проблем с тортами нет. Один вопрос - зачем?!