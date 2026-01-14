20+ случаев, когда соседи так отличились, что до сих пор вспоминается

Соседи — это всегда яйцо с сюрпризом, которое нам выдают вместе с ключами от квартиры. Кому-то достается бабушка с пирожками, а кому-то — любитель ночных арий. Но согласитесь, без этих людей наша жизнь была бы куда скучнее, а нам нечего было бы рассказать друзьям за чашкой чая.

А кто живет у вас за стенкой: милейшие люди или персонажи, по которым плачет сценарий триллера? Пишите в комментариях.