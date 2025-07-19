Интересно, подтверждение перевода и приложенные скрины переписки могут быть основанием для подачи иска о мошенничестве?
16 историй о том, как за маской лучшей подруги скрывался совершенно чужой человек
Истории
1 час назад
Не зря говорят: «С такими друзьями и врагов не надо». Иногда даже многолетнее общение может прерваться из-за одного неприятного поступка. Вот и герои нашей статьи уже успели обжечься в дружбе и извлекли свои уроки из этих ситуаций.
- Дружили компанией подруг еще с учебы в училище. Все на свадьбах друг у друга гуляли, детские праздники отмечали. И вот одна из подруг говорит, что тоже выходит замуж. Мы были за нее очень рады, но она сказала, что отмечать не будет. Просто пойдут и распишутся без гостей. Через пару лет подруга позвала нас в гости, предложила посмотреть кассету со своей росписи. Включила, и оказалось, что она отмечала свадьбу, даже позвала приятельниц с работы, но не нас. Я не смогла этого простить. Обидно даже не то, что не пригласила на свадьбу, а то, что наврала.
- Подруга позвала квартиру смотреть для покупки. Возле подъезда нас встретили двое. Они хитро улыбались. Заходим в квартиру. Подруга молчит, а мужик начинает: «Проходите, сейчас начнем». Я испугалась, начала орать, чтобы они открыли дверь. Оказалось, что подруга так хотела меня заманить на тренинг в косметическую фирму. Потом она оправдалась, но не знаю правда это или нет. Мне потом кошмары снились. © galamiller_de
- Написала мне подруга, попросила одолжить крупную сумму, мол, через два дня отдаст.
Если честно, я даже не спросила, зачем ей. Думаю, захочет — сама скажет. Сразу отправила. Через несколько дней она написала, что отдать пока не сможет. Через месяца полтора написала, что заболела ветрянкой, сидит дома, не работает. Еще через пару месяцев рассказала, что ее бросил муж. Еще через месяц — что вернёт с процентами. И вот сейчас написала, что я не обеднею и она мне ничего отдавать не собирается. И заблокировала меня везде. © tati_venera
- Дружили с подругой с университета, за одной партой сидели. И вот, много лет прошло, на встрече выпускников одногруппник говорит мне: «Я, кстати, все знаю. Мне давно Ира рассказала, мое мнение о тебе не изменилось». Я с удивлением спрашиваю: «О чем речь?» Оказалось, Ира все это время распускала слухи о том, что я безумно влюблена в этого одногруппника. Он женат, и я по нему убиваюсь, слезы крокодильи лью. Была в шоке — никогда к нему любовных чувств не питала. И вообще не могла понять, зачем она это все говорила. Ну, я ему все объяснила — он мне поверил. А дружба с подругой закончилась.
- Была подруга, с 8-го класса дружили. Разъехались по разным городам, часто созванивались, болтали часами. И как-то в мой день рождения она написала мне смс. Что-то вроде: «Долго тебя ждать?» Оказалось, я ей должна позвонить, чтобы она меня с праздником поздравила. Я стала анализировать нашу дружбу... Поняла, что всегда первая звонила, а она мне — ни разу. Она не считала нужным тратить минуты из пакета, жалко ей было. Перестала с ней общаться. © Ромашка аптечная / Dzen
- Решила отметить день рождения с семьей в Египте. Вдруг пишет мне подруга, что отдыхает в соседнем отеле. Сказала, что хочет меня поздравить. Я предложила вместе в городе отметить, а она настаивала, что для ее сюрприза надо остаться в отеле. В день икс оказалось, что никакого сюрприза нет — она с мужем просто пришли потусоваться к нам в отель, ведь у нас крутые дискотеки. Получила ли я подарок? Да. Пирожное со свечкой.
- История от моей подруги. Дальше с ее слов. Была у меня подружка Лена. Подружились мы в уже достаточно взрослом возрасте, после 30 лет. Обе незамужние на тот момент, я в разводе, а Лена замужем никогда не была. И вот в один прекрасный день Лена резко прервала общение. Судьба свела нас снова лет через 15. Лена, наконец, объяснилась. Она с парнем познакомилась и почему-то решила, что я у нее этого парня обязательно уведу. Хотя мы и знакомы-то не были. © UMZ.gaz / Dzen
- У меня была школьная подруга. Поступили в один универ. У нее на свадьбе поймала букет, была рядом всегда, когда она во мне нуждалась. Не виделись какое-то время, я позвала ее на обед, соскучилась. Приходит, а я не знаю, как челюсть с пола подобрать. Она была на пятом месяце беременности. На мой шок она «оправдалась» тем, что решила всем подряд не сообщать и сказала только самым близким. И если бы не обед, на который я ее позвала, — она бы мне и не сказала. © fantastega
А отчего шок, не понимаю?
Подруга беременна на пятом месяце. И что? Она должна об этом с момента зачатия рассказывать?
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- У меня была подруга на работе. В один прекрасный день нам объявили о закрытии компании. Я сама дизайнер, стала искать работу. Она шлет сообщение: «Составь мне резюме». Молчу. Новое сообщение: «Я сама составила резюме, отредактируй». Молчу. «Я сходила в эти две компании на собеседования, какая лучше будет для меня?» Молчу. «Что-то мне не хочется с 9 до 5 работать. Придумай мне работу, чтобы график был свободный». Молчу. «Слушай, я тут бизнес придумала, ты будешь работать, а я тебе клиентов находить». Молчу. «А че ты молчишь?» Больше мы не подруги. © Katie / Dzen
- Тоже была подруга, вместе ни один пуд соли съели. Полгода обсуждали, как я к ней в гости приеду. И вот накануне отъезда я ей звоню, что бы сказать, когда меня встречать, а она на море улетела. Даже не предупредила, у нее спонтанно получилось. А я как представила, что стою в чужом городе, на вокзале... Мне аж плохо стало, так хоть бы извинилась, объяснилась. Нет, она мне выслала плачущие смайлики и хватит с меня. Нет у меня больше подруги. © Только пледы, да и не только / Dzen
- Была у меня одноклассница. Я сама с ней вышла на связь спустя много лет, спросила как дела. Поговорили, она попросила, если что, рекомендовать ее, как хорошего репетитора по-английскому. Вдруг у меня кто-то спросит. Я согласилась. Прошло несколько месяцев. И вдруг мне начинает кто-то названивать в 6 утра. Называют меня по имени и спрашивают, что я думаю о таком-то человеке. Причем имя называет незнакомое. Потом уже выяснилось, что эта самая одноклассница сменила имя, и это про нее спрашивали. Я потом «подруге» написала, чтобы она разобралась со своими проблемами и мне не звонили с утра, так как у меня ребенок. © Ольга В. / Dzen
- В день моей свадьбы подруга «задержалась» на 4,5 часа, потому что ей надо было по магазинам и в парикмахерскую. Другого дня для этого выбрать не могла, конечно. После этого общение очень быстро сошло на нет. © Татьяна / Dzen
- У моей мамы есть приятельница. Мама жила в то время одна в двухкомнатной квартире. Пустила она эту тетю пожить у себя, так как та с дочкой купили квартиру в другом городе и временно жили в нашем городе на съемной, а с дочкой с однушке им тесно. Мама моя — добрая душа, конечно денег с нее не брала, даже за коммунальные услуги. Где-то полгода прожила бесплатно, дочка приходила в нашу квартиру в гости к своей матери, наглеть начали. Мама жаловалась, что уже не чувствует себя как дома. Я предложила выгнать. Маме жалко тетку. Но терпение однажды закончилось, попросила ее на выход. Спустя год эта подружка объявилась, попросила денег у мамы. Мол, надо кухню в квартиру покупать. Мама отказала, деньги на вкладе лежат. Так та предложила снять деньги. Ага, сейчас. Нашла дурачков. © Татьяна Шкурина / Dzen
- Перебирала свою обувь. Нашла две пары сапоги и ботинки, надевала пару раз, решила отдать дочке подруги. Они ей подошли и понравились, подруга позвонила, очень благодарила и сказала, что сэкономила кругленькую сумму. Через пару дней звонит мне и говорит, что завтра едет на оптовый склад закупать для офиса чай и кофе. Предлагает и мне купить, так как дешевле. Я смущенно отнекивалась, но она настаивала. На следующий день встречаемся после работы, зашли в кафе, она достает две пачки кофе и говорит: «Вот, с тебя столько-то денег». Я чуть со стула не упала, но спокойно отдала ей все. © Наталья Борисова / Dzen
- Мы со школы дружили, компания из четырех человек. Потом одна подруга родила. Мы ее поддерживали, помогали. Поддерживали после развода, после второго наши мужья даже вещи перевозили. И вот, третья свадьба. Без торжества, просто расписались и посидели у них дома. Через месяц у нее должен был быть день рождения. Мы в чате общем что-то обсуждали, и вдруг эта подруга на какую-то ерунду обиделась и стала всех игнорировать. Мы неделю телефоны обрывали. В ответ отговорки, мол, у меня ипотека, я перенервничала, мне тяжело с вами общаться. Потом просто удалилась из всех чатов и игнор продолжился. Через 5 месяцев, перед днем рождения другой нашей подруги, она вдруг звонит мне и как ни в чем не бывало и начинает болтать про дела и детей. Попросила за нее денег на общий подарок внести, типа обязательно будет. Наступил день праздника, ждем, а ее нет. Пытаемся позвонить — трубку не берет. После этого перестали уже с ней контакта искать. От ее родственников однажды узнали, что оказывается у нас компания распалась. © Евгения Белошкова / ADME
- Мы подружились еще в училище. Работали вместе, жили в общаге, вышли замуж, дочек назвали именами друг друга, все праздники семьями собирались, мужья дружили. Через 10 лет я развелась и устроилась в другую фирму. Встречались реже. Она всегда говорила, что у меня хорошая фигура и глаза, что просто мечтает о такой внешности, как у меня. Устроила ее к себе в фирму и началось. Обижалась, не здоровалась, не разговаривала, когда мужчины во всем советовались со мной, а не с ней. Последней каплей стал один случай. Договорились встретиться на остановке и поехать вместе в офис. Сотовых не было еще, ждала минут 20 и уехала одна. Подхожу к офису, а она выскакивает из машины начальника и орет: «Долго тебя еще ждать?» На этом все. Потом она уволилась, не прижилась, а я почувствовала себя легко и свободно. Никаких больше подруг. © Надежда Надежда / Dzen
Порой мы ошибаемся в людях — и это нормально. Дружба проверяется временем и поступками. Если кто-то ушел из вашей жизни, значит, скорее всего, он не был по-настоящему близким. Но не стоит расстраиваться — все, что ни делается, все к лучшему. И мы уверены: герои этой статьи еще испытают на собственном опыте, что такое искренняя и надежная дружба.
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