16 историй о том, как за маской лучшей подруги скрывался совершенно чужой человек

Порой мы ошибаемся в людях — и это нормально. Дружба проверяется временем и поступками. Если кто-то ушел из вашей жизни, значит, скорее всего, он не был по-настоящему близким. Но не стоит расстраиваться — все, что ни делается, все к лучшему. И мы уверены: герои этой статьи еще испытают на собственном опыте, что такое искренняя и надежная дружба.