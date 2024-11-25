20+ историй о дружбе, которая закончилась внезапно, как мелочь в кошельке

Истории
24 минуты назад

Настоящая дружба - большое богатство, которое дается не каждому. Иногда считаешь человека самым близким и родным, горы готов ради него свернуть, а он предает тебя при первой же возможности. А порой вроде бы все хорошо, но общение постепенно сходит на нет по непонятным причинам. Герои нашей статьи рассказали такие истории о подругах, что им можно только посочувствовать.

  • Сдружилась в училище с девушкой. На втором курсе она закрутила роман с молодым женатым преподом. А когда подруга заболела, он начал ко мне подкатывать, но я его отшила. Она вышла с больничного и заявила, что это я на него вешалась. Я помахала им ручкой, мол, сами разбирайтесь. А 15 лет спустя начались соцсети, и она меня нашла. И пишет: «Ой, давай с тобой дружить! Ты прям самая моя лучшая подруга! Больше я так ни с кем не дружила...» Я ей тоже сказала, что так я тоже больше ни с кем не дружила. © Евгения Б / Dzen
  • Была у меня подруга. Когда она расставалась с парнями и прям рыдала от горя, я всегда ее поддерживала. Когда ее мама болела, я тоже была рядом. А потом у меня внезапно умер муж — за неделю до ее дня рождения. Звоню подруге, а она мне: «Не буду отвлекать!» — и трубку бросила. А через 3 недели я позвонила ей сама и оказалось, что я в черном списке. Подруга обиделась на то, что я ее с днем рождения не поздравила. Больше мы не общаемся. © Надежда Л. / Dzen
  • Подруга попросила 200 тысяч в долг — мол, мама болеет, нужна операция. Я копила на ремонт, но дала, конечно, ведь мама — это святое. Подруга обещала все отдать, как сможет, и пропала. Месяц о ней ничего не было слышно, а тут смотрю — в соцсетях фоточки с моря. Пишу, мол, как мама? А она мне нагло так: «Если ты намекаешь на долг, то сейчас у меня лишних денег нет. Я уехала в отпуск, чтобы прийти в себя после маминой болезни». Трубку она не берет и, кажется, я в черном списке. Похоже, и дружбе конец, и денег я не увижу.
НКВД
4 дня назад

К последнему посту про 200 тыщ долга - налицо статья УК 159 ч.2
"Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору."
Намекните про это подруге своей, я думаю - она возместит ущерб.
Ибо по приговору суда она отдаст больше чем заняла (см. скрин).

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  • У мужа есть знакомая, подруга детства. Недавно она осознала свои чувства к нему и теперь проходу не дает. Ее родители дружат с его родителями, поэтому она начала инициировать семейные встречи, прямо заявляя, что мне там не очень рады. Муж ситуацию такую терпеть не стал и все ее выкрутасы начал пресекать. А недавно вывел на важный разговор, после чего запретил ей вообще приближаться к нашей семье. Она первое время игнорировала его предупреждение, пыталась достать его через свекровь, но она у меня ведь понимающая женщина, поэтому ей и этот путь был закрыт. Теперь ведет какой-то блог в социальной сети, где каждый день выкладывает длинные очерки про ее чувства к моему мужу. Мне кажется, что ей надо в психушку. © Подслушано / Ideer
  • Дружба приносит с собой и радость, и боль, сравнимую с расставанием с любовью. У меня со времен студенчества была подруга, причем я ее так искренне любила, везде таскала за собой, в компании, на работы устраивала. Взрослыми стали — везде ее с нами с ее ребенком брали. А потом был такой период, когда мне понадобился кредит в банке на сравнительно небольшую сумму. Мне его легко давали, но надо было несколько поручителей. А это ведь лучшая подруга. Двое других друзей согласились, она тоже. А потом взяла и передумала (а документы уже в банке, ее отказ означал отказ в кредите), заявив, что пойдет поручителем, если я подарю ей квартиру (серьезно). Ну или хотя бы свою оформлю на нее. А потом она наговорила, что я вот-вот умру (а я моложе ее, и здорова), и ее все кинут, а ей выплачивать. И вообще, сколько, мол, мне можно покупать себе квартиры, машины?! «И так достаточно! Зачем тебе столько?». Я вычеркнула ее из своей жизни сразу, но мне реально года 3 было еще очень больно, несчастную любовь и то быстрее забывают... © Dia_Mak / ADME
  • У меня прямо классическая классика: бывшая подруга теперь новая жена моего бывшего мужа. Два года они друг с другом «подживали», она на тот момент тоже была замужем, но своего третьего ребенка родила уже не от своего мужа, а от моего бывшего. Что не мешало ей по полной пользоваться денежками и ништяками и от того, и от другого мужичка. Я чувствовала, что как-то все мутно, но прямых доказательств не было, поэтому попросила мужа на выход «просто так». А он гордо съехал, а потом они сыграли свадьбу. Совет да любовь, как говорится. Как вспомню, так сейчас просто плакать от счастья хочется, что все это болотце позади и ко мне больше никакого отношения не имеет! © Томми / ADME
  • У меня была подруга, можно сказать, что лучшая. Мы дружили 7 лет, даже пару лет вместе работали. Столько всего прошли вместе, были общие приколы, взгляды на жизнь. Мы могли весь день проболтать на работе, потом встретиться вечером и вновь болтать, а потом еще слать всякие приколы друг другу из интернета. Но в один год так получилось, что она развелась и сразу стала жить с новым мужчиной, а я забеременела долгожданным ребенком (эти события между собой не связаны). Я никак не акцентировала свою беременность, продолжала с ней так же общаться, как раньше, слать приколы. Но она стала все реже и реже со мной видеться, избегать общения, не отвечать на мои сообщения. Когда я прямо спросила, в чем дело, она ответила, что ей теперь со мной неинтересно, что у меня все темы только про беременность и ребенка (я специально пролистала нашу переписку — пару раз только я что-то про беременность написала и все). Короче, не хочет она теперь со мной общаться. Я так переживала, ведь очень дорожила этими отношениями, мне было обидно. Но я пережила, приняла это, теперь, если из моей жизни уходит какой-то человек, я воспринимаю это так, будто он выполнил свою функцию в моей жизни, и нужно спокойно его отпустить. Несколько подруг, претендовавших на звание лучших, так же тихо ушли из моей жизни, но я уже не переживала.
    А потом эта подруга сама забеременела и стала мне, как ни в чем не бывало, написывать. Теперь уже я сказала ей, что мне больше не о чем с ней разговаривать. © Тетя Мотя / ADME
  • Так как мой муж уехал в долгую командировку, решила позвать пожить к себе подругу (она только закончила учебу, жить с родителями не особо хотела). Все было обговорено: денег с нее никаких, только помощь. Так вот, после недели ничегонеделания у меня дома, я попросила ее остаться с ребенком на час, пока сбегаю по магазинам. Получила отказ... Убраться за собой — отказ, приготовить — отказ. Итог: хочу, чтобы съехала, а выгнать не могу. Превратила дом в свинарник, и к тому же работать не хочет. © Подслушано / Ideer
  • Была у меня подруга в школе. Сидели вместе. В отличие от прочих одноклассников, она надо мной не издевалась. Ну и я ей, естественно, помогала все контрольные делать. А потом меня перевели в другой класс... На этом дружба и закончилась, из чего я сделала вывод, что дружили со мной исключительно ради «списать». © Асхаэль / ADME
  • Несколько лет назад подруга замуж выходила. Я ей помогала с выкройкой для платья, мы вместе продумывали стиль и дизайн, я даже какие-то украшения сама делала. Она знала, что у меня тогда было худо с деньгами, поэтому сказала, что дарить ничего не надо. А в день торжества я узнаю, что без 10 000 вход закрыт, да и платье у меня какое-то стремное, я буду плохо смотреться на общем фото.
    Как потом выяснилось, женишок был из обеспеченной семьи, и невесте было стыдно приглашать «нищебродов». Кстати, во время банкета тоже собирали деньги с гостей, и новоиспеченный муж все время ворчал, что свадьбу не отбили. Ну и вишенка на торте — гости в итоге сами оплачивали свой ужин в ресторане.
    Стоит ли упоминать, что через год супруги развелись? Как итог — ни мужа, ни старых друзей. © Миранда Буш / ADME
  • Мне подруга как-то попросила сделать ей дизайн визитки, логотип, оформление продукции и полностью готовый к работе сайт. А когда я намекнула, что это много работы и не бесплатно, она перестала со мной общаться. И последней фразой было: «Ну, я от тебя такого не ожидала!» © Liya / ADME
  • С первой лучшей подругой-соседкой перестала общаться в 11 лет. Мои родители переезжали, и она мне пригрозила: «Переедешь (как будто у меня был выбор) — разговаривать больше не буду». Так и не разговаривали до 11 класса (учились в одном классе).
    Потом в универе другая близкая подруга не пригласила на девичник перед свадьбой. А на свадьбу позвала, куда нужны подарки, конверты, все такое... Я отказалась.
    До сих пор в соцсетях всяких всплывают их фото с пометкой «Люди, которых вы можете знать». Могу, но не хочу! © MБ / ADME
  • Я — та самая лучшая подруга, которая не хочет помогать и делать работу друзей. Почему? Знаем, плавали! Подруга просит помочь с проектом в универе. В итоге сама забивает, до последнего тянет, в ночь перед проектом присылает материалы с пометкой: «Делай красиво!» А потом ты плохая, что сделала не так хорошо. Или вообще посмела высказать претензию по поводу сроков. Причем до совместных проектов все хорошо было в отношениях. Поэтому я не хочу иметь с друзьями рабочих дел.
    Ну и по классике: испортились отношения с парочкой подруг, когда решилась сделать то, о чем они, как оказалось, мечтают. Например, уйти из нездоровых отношений, переехать в другой город. Наверное, такие люди считают, что ты из солидарности должен быть чуть похуже них в сравнительном анализе. © Выборгский крендель / ADME
  • Подруга выклянчила новые часики, которые брат подарил, я очень не хотела давать, но поддалась на уговоры. Предупредила, чтобы не потеряла, так как замочек был слабоват. На следующий день принесла мне взамен какую-то чуть ли ни пластиковую дешевку. Сказала, что мои часы потеряны. Прям в красках рассказывала, как искала. До сих пор не верю. Очень было обидно. Никому ничего не даю больше, только если что-то, что прям совсем не жалко. © leah_1117
  • На меня подруга попыталась обидеться, когда ее ухажер (они были знакомы «без года неделю») позвонил мне и предложил встретиться. При чем, она сама дала ему мой номер телефона! Когда я его культурно послала и перезвонила ей с вопросом: «какого?», она пыталась меня в чем-то обвинить и обидеться. А зачем давала мой номер, внятно не объяснила. Но в итоге осознала глупость своих претензий и обижаться передумала. © ГенераловаОксана / ADME
  • У моей девушки была лучшая подруга, с которой они уже не общаются. А они еще со школы дружили, поступили в один универ. И поссорились из-за меня. Потому что если какой-нибудь парень спрашивал у подруги номер моей девушки для знакомства, то она всегда давала, даже не говоря, что у нее есть парень. Пару раз я к ней подходил и просил так не делать, а она сказала, что не видит в этом ничего такого. © Подслушано / Ideer
  • Всегда считала подругу самым близким и родным человеком, дружим уже 20 лет. Характеры у нас разные — она открытая, любит делиться переживаниями и проблемами, эмоциональная. Я сдержанная, предпочитаю все решать сама, но всегда с готовностью помогаю ей и словом, и делом. Был в жизни очень тяжелый период: слегла бабушка, будучи в глубокой деменции. Я за ней ухаживала, совмещая с очень нервной работой, плюс долгие годы тянулся судебный процесс, стрессовый и неприятный.
    В какой-то момент нервы не выдержали и я перед подругой впервые расплакалась, пожаловавшись на усталость. Никогда не забуду ее шокированное выражение лица и ответ в духе: «Э-э-э, ну ты сама обычно справляешься, я не знаю, как тебя поддержать. Давай я пока не буду к тебе лезть, ты когда будешь в хорошем настроении мне напишешь, ладно?». Нет, мы не рассорились, общаемся, но ощущения близости и доверия больше нет. Наверное, я загоняюсь, но делиться больше ни с кем и ничем особо не хочется. © Jiàngzāi / ADME
  • 4 раза со мной рвали дружбу, делая мне больно. Один случай: у подруги появился друг, который держал ее во френдзоне, заставляя ее страдать. Однажды она мне позвонила и пожаловалась на него, а я в ответ сказала что-то безобидное, вроде, «что это ненормально». А оказалось, это была проверка: он был рядом и проверял мое к нему отношение. С этого момента он запретил подруге со мной общаться. © Ио / ADME
  • Была у меня подруга в школе. Собрались вместе с ней поступать в медицинский. Она, имея инвалидность, поступила без экзаменов, а мне они еще предстояли. Подруга переживала за меня, даже плакала, что если я экзамены не сдам, она тоже учиться не будет. Экзамены я сдала.
    Итак, нас заселили в общежитие. В комнате, помимо нас с подругой, были еще две девочки. Поначалу все было хорошо, но потом эти две девочки вдруг стали ко мне плохо относиться, начались ссоры на пустом месте. Я недоумевала, почему...
    Потом мою подругу положили на обследование в больницу, и я собралась отнести ей передачу — наготовила разного, купила вкусняшек. Тут одна из девочек не выдержала и спрашивает: «Почему ты к Лене так хорошо относишься? Она же тебя грязью поливает? Я ей поначалу поверила, а потом вижу, что ты другой человек, не такая, как она нам тебя преподнесла». Честно сказать, я просто обалдела, такой подляны от подруги я не ожидала. Конечно, когда она выписалась из больницы, я ей все высказала. Она пыталась потом помириться, но нет, я такое не понимаю и не прощаю.
    Спустя лет 20 мы как-то встретились с ней в автобусе, она чуть слезу не пустила, намекнула, что не против встретиться, пообщаться, как старые подруги. © Любовь / ADME
  • Моя подруга как-то взяла надеть платье, один раз, на свадьбу. И потом полгода не отдавала. И когда я ее спросила про возврат, она, прежде чем отдать, еще несколько раз его надела. А потом вернула без украшения, которое на нем было. Еще и обижалась, что я вынуждаю вернуть платье. И потом она искренне не могла понять, почему я не хочу разговаривать с ней. © shmeleva_natali
  • У меня была подруга, которая задавала вопрос: «Как дела?» и сразу начинала рассказывать про свои. Когда у меня был пик послеродовой депрессии и проблем со здоровьем у сына, я попыталась рассказать ей об этом. Ее реакция: «Ой, да у меня была депрессия. Ну, я сходила в магазин, потратила 20 тыс. и все прошло. Хотя, откуда у тебя столько?» Поставила жирную точку на общении. © Melissa / ADME
  • Я однажды подругу, которая очень хорошо вязала, попросила связать мне свитер. По образцу вязаного свитера, который у меня уже был. Просто хотелось такой же точно фасон, но из пряжи потолще и потеплей. Подруга меня сводила в специализированный магазин, мы купили по ее указке несколько мотков пряжи, новые спицы (все я оплачивала, а как же еще). Обошлось все очень недешево, я вам скажу. А еще она попросила у меня мой любимый свитер «для образца»... И нет у меня с тех пор ни свитера, ни подруги... © Freda Dantor / ADME

Близкие люди порою чудят, как дышат, и тут уже остается либо смириться с такими их странностями, либо менять круг общения. Иногда дороги людей расходятся - и это касается не только подруг, но и супругов, и родственников, ведь все мы меняемся, и это нормально.

Комментарии

Уведомления
Кот
4 дня назад

Дама с кредитом удивительная. Подруге похоже повезло что её больше никуда не таскают

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Кот
4 дня назад

Девушка которая раздавала всем желающим телефон подруги, это между ними. Подруга или разрешила или нет. Если нет, естественно это непростительно

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НКВД
4 дня назад

Было очень познавательно почитать о "женской дружбе".

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