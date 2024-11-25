20+ историй о дружбе, которая закончилась внезапно, как мелочь в кошельке

Настоящая дружба - большое богатство, которое дается не каждому. Иногда считаешь человека самым близким и родным, горы готов ради него свернуть, а он предает тебя при первой же возможности. А порой вроде бы все хорошо, но общение постепенно сходит на нет по непонятным причинам. Герои нашей статьи рассказали такие истории о подругах, что им можно только посочувствовать.