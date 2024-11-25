К последнему посту про 200 тыщ долга - налицо статья УК 159 ч.2
"Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору."
Намекните про это подруге своей, я думаю - она возместит ущерб.
Ибо по приговору суда она отдаст больше чем заняла (см. скрин).
20+ историй о дружбе, которая закончилась внезапно, как мелочь в кошельке
Настоящая дружба - большое богатство, которое дается не каждому. Иногда считаешь человека самым близким и родным, горы готов ради него свернуть, а он предает тебя при первой же возможности. А порой вроде бы все хорошо, но общение постепенно сходит на нет по непонятным причинам. Герои нашей статьи рассказали такие истории о подругах, что им можно только посочувствовать.
- Сдружилась в училище с девушкой. На втором курсе она закрутила роман с молодым женатым преподом. А когда подруга заболела, он начал ко мне подкатывать, но я его отшила. Она вышла с больничного и заявила, что это я на него вешалась. Я помахала им ручкой, мол, сами разбирайтесь. А 15 лет спустя начались соцсети, и она меня нашла. И пишет: «Ой, давай с тобой дружить! Ты прям самая моя лучшая подруга! Больше я так ни с кем не дружила...» Я ей тоже сказала, что так я тоже больше ни с кем не дружила. © Евгения Б / Dzen
- Была у меня подруга. Когда она расставалась с парнями и прям рыдала от горя, я всегда ее поддерживала. Когда ее мама болела, я тоже была рядом. А потом у меня внезапно умер муж — за неделю до ее дня рождения. Звоню подруге, а она мне: «Не буду отвлекать!» — и трубку бросила. А через 3 недели я позвонила ей сама и оказалось, что я в черном списке. Подруга обиделась на то, что я ее с днем рождения не поздравила. Больше мы не общаемся. © Надежда Л. / Dzen
- Подруга попросила 200 тысяч в долг — мол, мама болеет, нужна операция. Я копила на ремонт, но дала, конечно, ведь мама — это святое. Подруга обещала все отдать, как сможет, и пропала. Месяц о ней ничего не было слышно, а тут смотрю — в соцсетях фоточки с моря. Пишу, мол, как мама? А она мне нагло так: «Если ты намекаешь на долг, то сейчас у меня лишних денег нет. Я уехала в отпуск, чтобы прийти в себя после маминой болезни». Трубку она не берет и, кажется, я в черном списке. Похоже, и дружбе конец, и денег я не увижу.
К последнему посту про 200 тыщ долга - налицо статья УК 159 ч.2
- У мужа есть знакомая, подруга детства. Недавно она осознала свои чувства к нему и теперь проходу не дает. Ее родители дружат с его родителями, поэтому она начала инициировать семейные встречи, прямо заявляя, что мне там не очень рады. Муж ситуацию такую терпеть не стал и все ее выкрутасы начал пресекать. А недавно вывел на важный разговор, после чего запретил ей вообще приближаться к нашей семье. Она первое время игнорировала его предупреждение, пыталась достать его через свекровь, но она у меня ведь понимающая женщина, поэтому ей и этот путь был закрыт. Теперь ведет какой-то блог в социальной сети, где каждый день выкладывает длинные очерки про ее чувства к моему мужу. Мне кажется, что ей надо в психушку. © Подслушано / Ideer
- Дружба приносит с собой и радость, и боль, сравнимую с расставанием с любовью. У меня со времен студенчества была подруга, причем я ее так искренне любила, везде таскала за собой, в компании, на работы устраивала. Взрослыми стали — везде ее с нами с ее ребенком брали. А потом был такой период, когда мне понадобился кредит в банке на сравнительно небольшую сумму. Мне его легко давали, но надо было несколько поручителей. А это ведь лучшая подруга. Двое других друзей согласились, она тоже. А потом взяла и передумала (а документы уже в банке, ее отказ означал отказ в кредите), заявив, что пойдет поручителем, если я подарю ей квартиру (серьезно). Ну или хотя бы свою оформлю на нее. А потом она наговорила, что я вот-вот умру (а я моложе ее, и здорова), и ее все кинут, а ей выплачивать. И вообще, сколько, мол, мне можно покупать себе квартиры, машины?! «И так достаточно! Зачем тебе столько?». Я вычеркнула ее из своей жизни сразу, но мне реально года 3 было еще очень больно, несчастную любовь и то быстрее забывают... © Dia_Mak / ADME
- У меня прямо классическая классика: бывшая подруга теперь новая жена моего бывшего мужа. Два года они друг с другом «подживали», она на тот момент тоже была замужем, но своего третьего ребенка родила уже не от своего мужа, а от моего бывшего. Что не мешало ей по полной пользоваться денежками и ништяками и от того, и от другого мужичка. Я чувствовала, что как-то все мутно, но прямых доказательств не было, поэтому попросила мужа на выход «просто так». А он гордо съехал, а потом они сыграли свадьбу. Совет да любовь, как говорится. Как вспомню, так сейчас просто плакать от счастья хочется, что все это болотце позади и ко мне больше никакого отношения не имеет! © Томми / ADME
- У меня была подруга, можно сказать, что лучшая. Мы дружили 7 лет, даже пару лет вместе работали. Столько всего прошли вместе, были общие приколы, взгляды на жизнь. Мы могли весь день проболтать на работе, потом встретиться вечером и вновь болтать, а потом еще слать всякие приколы друг другу из интернета. Но в один год так получилось, что она развелась и сразу стала жить с новым мужчиной, а я забеременела долгожданным ребенком (эти события между собой не связаны). Я никак не акцентировала свою беременность, продолжала с ней так же общаться, как раньше, слать приколы. Но она стала все реже и реже со мной видеться, избегать общения, не отвечать на мои сообщения. Когда я прямо спросила, в чем дело, она ответила, что ей теперь со мной неинтересно, что у меня все темы только про беременность и ребенка (я специально пролистала нашу переписку — пару раз только я что-то про беременность написала и все). Короче, не хочет она теперь со мной общаться. Я так переживала, ведь очень дорожила этими отношениями, мне было обидно. Но я пережила, приняла это, теперь, если из моей жизни уходит какой-то человек, я воспринимаю это так, будто он выполнил свою функцию в моей жизни, и нужно спокойно его отпустить. Несколько подруг, претендовавших на звание лучших, так же тихо ушли из моей жизни, но я уже не переживала.
А потом эта подруга сама забеременела и стала мне, как ни в чем не бывало, написывать. Теперь уже я сказала ей, что мне больше не о чем с ней разговаривать. © Тетя Мотя / ADME
- Так как мой муж уехал в долгую командировку, решила позвать пожить к себе подругу (она только закончила учебу, жить с родителями не особо хотела). Все было обговорено: денег с нее никаких, только помощь. Так вот, после недели ничегонеделания у меня дома, я попросила ее остаться с ребенком на час, пока сбегаю по магазинам. Получила отказ... Убраться за собой — отказ, приготовить — отказ. Итог: хочу, чтобы съехала, а выгнать не могу. Превратила дом в свинарник, и к тому же работать не хочет. © Подслушано / Ideer
- Была у меня подруга в школе. Сидели вместе. В отличие от прочих одноклассников, она надо мной не издевалась. Ну и я ей, естественно, помогала все контрольные делать. А потом меня перевели в другой класс... На этом дружба и закончилась, из чего я сделала вывод, что дружили со мной исключительно ради «списать». © Асхаэль / ADME
- Несколько лет назад подруга замуж выходила. Я ей помогала с выкройкой для платья, мы вместе продумывали стиль и дизайн, я даже какие-то украшения сама делала. Она знала, что у меня тогда было худо с деньгами, поэтому сказала, что дарить ничего не надо. А в день торжества я узнаю, что без 10 000 вход закрыт, да и платье у меня какое-то стремное, я буду плохо смотреться на общем фото.
Как потом выяснилось, женишок был из обеспеченной семьи, и невесте было стыдно приглашать «нищебродов». Кстати, во время банкета тоже собирали деньги с гостей, и новоиспеченный муж все время ворчал, что свадьбу не отбили. Ну и вишенка на торте — гости в итоге сами оплачивали свой ужин в ресторане.
Стоит ли упоминать, что через год супруги развелись? Как итог — ни мужа, ни старых друзей. © Миранда Буш / ADME
- Мне подруга как-то попросила сделать ей дизайн визитки, логотип, оформление продукции и полностью готовый к работе сайт. А когда я намекнула, что это много работы и не бесплатно, она перестала со мной общаться. И последней фразой было: «Ну, я от тебя такого не ожидала!» © Liya / ADME
- С первой лучшей подругой-соседкой перестала общаться в 11 лет. Мои родители переезжали, и она мне пригрозила: «Переедешь (как будто у меня был выбор) — разговаривать больше не буду». Так и не разговаривали до 11 класса (учились в одном классе).
Потом в универе другая близкая подруга не пригласила на девичник перед свадьбой. А на свадьбу позвала, куда нужны подарки, конверты, все такое... Я отказалась.
До сих пор в соцсетях всяких всплывают их фото с пометкой «Люди, которых вы можете знать». Могу, но не хочу! © MБ / ADME
- Я — та самая лучшая подруга, которая не хочет помогать и делать работу друзей. Почему? Знаем, плавали! Подруга просит помочь с проектом в универе. В итоге сама забивает, до последнего тянет, в ночь перед проектом присылает материалы с пометкой: «Делай красиво!» А потом ты плохая, что сделала не так хорошо. Или вообще посмела высказать претензию по поводу сроков. Причем до совместных проектов все хорошо было в отношениях. Поэтому я не хочу иметь с друзьями рабочих дел.
Ну и по классике: испортились отношения с парочкой подруг, когда решилась сделать то, о чем они, как оказалось, мечтают. Например, уйти из нездоровых отношений, переехать в другой город. Наверное, такие люди считают, что ты из солидарности должен быть чуть похуже них в сравнительном анализе. © Выборгский крендель / ADME
- Подруга выклянчила новые часики, которые брат подарил, я очень не хотела давать, но поддалась на уговоры. Предупредила, чтобы не потеряла, так как замочек был слабоват. На следующий день принесла мне взамен какую-то чуть ли ни пластиковую дешевку. Сказала, что мои часы потеряны. Прям в красках рассказывала, как искала. До сих пор не верю. Очень было обидно. Никому ничего не даю больше, только если что-то, что прям совсем не жалко. © leah_1117
- На меня подруга попыталась обидеться, когда ее ухажер (они были знакомы «без года неделю») позвонил мне и предложил встретиться. При чем, она сама дала ему мой номер телефона! Когда я его культурно послала и перезвонила ей с вопросом: «какого?», она пыталась меня в чем-то обвинить и обидеться. А зачем давала мой номер, внятно не объяснила. Но в итоге осознала глупость своих претензий и обижаться передумала. © ГенераловаОксана / ADME
- У моей девушки была лучшая подруга, с которой они уже не общаются. А они еще со школы дружили, поступили в один универ. И поссорились из-за меня. Потому что если какой-нибудь парень спрашивал у подруги номер моей девушки для знакомства, то она всегда давала, даже не говоря, что у нее есть парень. Пару раз я к ней подходил и просил так не делать, а она сказала, что не видит в этом ничего такого. © Подслушано / Ideer
- Всегда считала подругу самым близким и родным человеком, дружим уже 20 лет. Характеры у нас разные — она открытая, любит делиться переживаниями и проблемами, эмоциональная. Я сдержанная, предпочитаю все решать сама, но всегда с готовностью помогаю ей и словом, и делом. Был в жизни очень тяжелый период: слегла бабушка, будучи в глубокой деменции. Я за ней ухаживала, совмещая с очень нервной работой, плюс долгие годы тянулся судебный процесс, стрессовый и неприятный.
В какой-то момент нервы не выдержали и я перед подругой впервые расплакалась, пожаловавшись на усталость. Никогда не забуду ее шокированное выражение лица и ответ в духе: «Э-э-э, ну ты сама обычно справляешься, я не знаю, как тебя поддержать. Давай я пока не буду к тебе лезть, ты когда будешь в хорошем настроении мне напишешь, ладно?». Нет, мы не рассорились, общаемся, но ощущения близости и доверия больше нет. Наверное, я загоняюсь, но делиться больше ни с кем и ничем особо не хочется. © Jiàngzāi / ADME
- 4 раза со мной рвали дружбу, делая мне больно. Один случай: у подруги появился друг, который держал ее во френдзоне, заставляя ее страдать. Однажды она мне позвонила и пожаловалась на него, а я в ответ сказала что-то безобидное, вроде, «что это ненормально». А оказалось, это была проверка: он был рядом и проверял мое к нему отношение. С этого момента он запретил подруге со мной общаться. © Ио / ADME
- Была у меня подруга в школе. Собрались вместе с ней поступать в медицинский. Она, имея инвалидность, поступила без экзаменов, а мне они еще предстояли. Подруга переживала за меня, даже плакала, что если я экзамены не сдам, она тоже учиться не будет. Экзамены я сдала.
Итак, нас заселили в общежитие. В комнате, помимо нас с подругой, были еще две девочки. Поначалу все было хорошо, но потом эти две девочки вдруг стали ко мне плохо относиться, начались ссоры на пустом месте. Я недоумевала, почему...
Потом мою подругу положили на обследование в больницу, и я собралась отнести ей передачу — наготовила разного, купила вкусняшек. Тут одна из девочек не выдержала и спрашивает: «Почему ты к Лене так хорошо относишься? Она же тебя грязью поливает? Я ей поначалу поверила, а потом вижу, что ты другой человек, не такая, как она нам тебя преподнесла». Честно сказать, я просто обалдела, такой подляны от подруги я не ожидала. Конечно, когда она выписалась из больницы, я ей все высказала. Она пыталась потом помириться, но нет, я такое не понимаю и не прощаю.
Спустя лет 20 мы как-то встретились с ней в автобусе, она чуть слезу не пустила, намекнула, что не против встретиться, пообщаться, как старые подруги. © Любовь / ADME
- Моя подруга как-то взяла надеть платье, один раз, на свадьбу. И потом полгода не отдавала. И когда я ее спросила про возврат, она, прежде чем отдать, еще несколько раз его надела. А потом вернула без украшения, которое на нем было. Еще и обижалась, что я вынуждаю вернуть платье. И потом она искренне не могла понять, почему я не хочу разговаривать с ней. © shmeleva_natali
- У меня была подруга, которая задавала вопрос: «Как дела?» и сразу начинала рассказывать про свои. Когда у меня был пик послеродовой депрессии и проблем со здоровьем у сына, я попыталась рассказать ей об этом. Ее реакция: «Ой, да у меня была депрессия. Ну, я сходила в магазин, потратила 20 тыс. и все прошло. Хотя, откуда у тебя столько?» Поставила жирную точку на общении. © Melissa / ADME
- Я однажды подругу, которая очень хорошо вязала, попросила связать мне свитер. По образцу вязаного свитера, который у меня уже был. Просто хотелось такой же точно фасон, но из пряжи потолще и потеплей. Подруга меня сводила в специализированный магазин, мы купили по ее указке несколько мотков пряжи, новые спицы (все я оплачивала, а как же еще). Обошлось все очень недешево, я вам скажу. А еще она попросила у меня мой любимый свитер «для образца»... И нет у меня с тех пор ни свитера, ни подруги... © Freda Dantor / ADME
Близкие люди порою чудят, как дышат, и тут уже остается либо смириться с такими их странностями, либо менять круг общения. Иногда дороги людей расходятся - и это касается не только подруг, но и супругов, и родственников, ведь все мы меняемся, и это нормально.
Комментарии
Дама с кредитом удивительная. Подруге похоже повезло что её больше никуда не таскают
Девушка которая раздавала всем желающим телефон подруги, это между ними. Подруга или разрешила или нет. Если нет, естественно это непростительно