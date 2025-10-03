20 животинок, которые выдали такие искренние эмоции, что аж за душу берет
Животные
1 час назад
Питомцы порой способны состряпать такую физиономию, что можно надорвать животики от смеха или бесконечно умиляться, — и эта подборка тому доказательство. Вам когда-нибудь доводилось наблюдать реакцию котенка, когда на него мяукнули люди? Или собаку, которая не помещается в себе от переизбытка счастья, оказавшись в горах? Это просто нужно видеть.
«Майло не сдерживал эмоций во время нашей фотосессии на холме»
«Мордочка кота, когда он услышал звуки фейерверка»
«Реакция моего пса, который внезапно увидел по телеку корову»
«Он будто говорит: «Я сделаю предложение от которого вы не сможете отказаться»
- Нужно было уехать, а попугая оставить не с кем. Один из друзей согласился, мол, да, не вопрос, привози. Уехала со спокойной душой. И тут звонок через неделю: «Блин!, что с твоим попугаем не так?!». Оказывается, эта пернатая морда научилась притворяться дохленьким. Когда никого нет в комнате, то он играет, летает в клетке, но только стоит кому-то появится рядом, то он падает замертво и не двигается. Игры перешли на новый уровень. © Не все поймут / VK
«Мы обнаружили сегодня этого малыша во дворе»
- «Маааааам! Когда обееед?» © Jetztinberlin / Reddit
«Стелла увидела птичку в окне и попыталась изобразить самый устрашающий вид»
«Реакция моего кота, когда я заявил ему, что пора бы сесть на диету»
- Кажется, что мой пес в прошлой жизни был актером, ну или в этой очень хочет им стать. Недавно он поранил левую заднюю лапку, ходит теперь с повязкой на ней. По дому еле-еле ходит, постоянно идет ко мне и кладет голову на коленки, выпрашивая ласку или вкусняшку. Но только мы выйдем с ним во двор, так с лапкой сразу все шикарно, бегает и скачет на всех четырех! Вечером зову его к себе, когда уже домой пришли. Он делает вид, что хромает, грустно идет, только вот лапку он перепутал, хромал на правую заднюю. © Не все поймут / VK
«Не называйте меня толстячком, я и правда очень стараюсь похудеть»
«Кот стащил варенную свеклу и попробовал ее на вкус»
- Он выглядит так, будто не понимает зачем тебе вообще нужна была эта гадость? © Big-Independence-684 / Reddit
«Она у меня та еще балбеска»
Со временем, домашние животные становятся похожи на своих хозяев .
«Посмотрите как он клянчит шоколадную пасту. У него аж слюнки потекли»
«Реакция моего кота, когда он получил нагоняй за испорченный рулон туалетной бумаги»
За рулон можно и не наказывать , 15 р. стоит. Хотя я в принципе не одобряю нагоняи, даже заслуженные.
- Муж купил камеры наблюдения в квартиру, а я вообще не понимала зачем они нам. Ну не видела в них смысла и все. У нас спокойный район, никто левый по подъездам не лазит, никогда не грабили и не врывались к нам, поэтому такая его идея была необоснованной. Но думаю, ладно, пусть будет. Как я и говорила, ничего интересного у нас не происходит, но из-за нашей кошки, записи с камер выглядят как настоящий фильм. Она весь день прыгает, вытворяет какую-то дичь, хотя всегда спокойно себя ведет, а за полчаса до нашего с мужем возвращения, садится перед входной дверью и ждет. Мой самый любимый момент в этом кино! Вот ради этого, кажется, и стоило купить камеры. © Мамдаринка / VK
«Мы мяукнули на своего котенка и вот какую моську он состряпал»
- Да он такой: «Батюшки! Ну и акцент у вас!» © wissy-wig / Reddit
«Реакция моей кошки, когда она увидела свой новый дом»
- У нее на мордочке написано: «Вообще-то я рассчитывала на особняк с прислугой!» © BigGrayBeast / Reddit
«Первая реакция моей собаки на ковровое покрытие в нашем новом доме. Думаю, она в восторге»
«Моська моего кота Эстебана, когда он впервые увидел наполненную ванную»
«Мой котенок словил экзистенциальный кризис в ветеринарке»
А ваши питомцы когда-нибудь выдавали такую эмоцию, что хоть стой, хоть падай? Смело делитесь снимками в комментариях. И обязательно загляните и в другие наши подборки с животными:
