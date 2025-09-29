20+ котиков, которым любое баловство сходит с лапок
1 час назад
Да, многие котики — самые бессовестные проказники, которые не испытывают ни капли угрызений совести, когда что-то натворят. Но и не любить эти шкодливые мордашки просто невозможно, поэтому им все сходу прощается.
«Кажется, мой кот что-то задумал. Мне начать тревожиться?»
- Какой дьяволенок! Сохраню эту фотку для групповых чатов. © IridescentKittys / Reddit
«Эта мамзель не захотела спать ни в одной купленной лежанке. Зато в форме для запекания — пожалуйста»
«Как вы думаете, могу ли я отправить эту фотку своему начальнику в качестве уважительной причины опоздания на работу?»
- Конечно! У вас же котатония налицо! © nocontrols / Reddit
«Он съел кошачью мяту в моих чайных горшках и скользил по ним, как желешка. Чаю мне теперь не видать»
«Мне кажется, или этот кот вылитый Уильям Дефо?»
- Так, стоп. Фотки Дефо вижу, а кот-то где? © Tall_Lemon_1207 / Reddit
«Кажется, соседский кот не слишком меня любит»
«Моя мама просто хотела почитать книжку»
«Выглядит угрожающе»
«Этот балбес выскользнул через дверцу, пока мы заносили посылки, и устроил настоящий погром»
«Я тут просто сокровища ищу»
«Кот абсолютно уверен, что инвалидная коляска — для него. Он ненавидит, когда я ей пользуюсь»
«Как поживаете сегодня, леди?»
«Мой кот Макарони здорово устроился»
«Я вышел поужинать»
«Пакет был полный, нераспечатанный и стоял на верхней полке закрытого кухонного шкафа, когда я ложился спать...»
«Прошлой ночью мой кот натаскал все это из прачечной»
«Попыталась сделать селфи»
«Разбудил меня до будильника, укусив за ноги, съел завтрак, а потом „помогал“ проходить онлайн-урок, пуская газы»
«Мое пальто в кошачьем наполнителе»
«Он решил, что это нормально»
«Видимо, выпить кофе не судьба»
«Она ждет своего шанса»
«Коты обожают коробки, но это нечто великолепное»
«Он на диете. Пока успехи так себе»
На котиков можно смотреть вечно, поэтому у нас всегда в запасе есть еще масса «пушистых» подборок. Например, эти:
Фото на превью Wide-Picture199 / Reddit
