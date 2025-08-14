17 животных, чьи мордашки выражают больше эмоций, чем лица некоторых актеров

4 часа назад

Наши питомцы порой ведут себя ну совсем как мы с вами. Они дурачатся, проявляют свое недовольство, если их что-то не устраивает, и могут даже обидеться на своих хозяев за мельчайшие проступки. Их реакции порой настолько уморительны, что рука сама тянется к фотоаппарату, чтобы запечатлеть выражение их мосек.

«Потягушки после дневного сна»

«Такое ощущение, что она не довольна тем, что я принимаю ванну»

«Локи негодует потому что мне хватило совести пойти в туалет без него»

«Как тяжко жить...»

Трудно представить более дружелюбную улыбку

«Выхожу из ванной, а за дверью сидит моя кошка вот с такой моськой»

«Мой кот на прогулке сегодня урвал поцелуй от симпатичной девчонки»

«У кого-то сегодня день рождения... Она изо всех сил старается держать себя в лапках»

«Реакция моего кота, когда я снял свои башмаки»

«Будь его воля, этот балбес жил бы в ванной»

«Мы переехали в новый дом и мой мальчик теперь со мной не разговаривает»

«Ее брат лежит у меня на коленях»

«Мы ходили на пляж. Там было много собак, но никто не захотел играть с Атласом. Он в расстроенных чувствах»

«Вот так выглядит кошечка моего друга каждый раз, когда кто-то идет на кухню.»

«Мама соседа заявила, что ей не нравится это фото, потому что он „выглядит очень злым“»

«Расслабушки»

«Сказала ему, чтобы он прекратил донимать другого кота»

  • А ну-ка повтори, что ты там мявкнула, двуногая?!

Фото на превью Adventurous_Agency82 / Reddit

