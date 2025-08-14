17 животных, чьи мордашки выражают больше эмоций, чем лица некоторых актеров
Наши питомцы порой ведут себя ну совсем как мы с вами. Они дурачатся, проявляют свое недовольство, если их что-то не устраивает, и могут даже обидеться на своих хозяев за мельчайшие проступки. Их реакции порой настолько уморительны, что рука сама тянется к фотоаппарату, чтобы запечатлеть выражение их мосек.
«Потягушки после дневного сна»
- Я просто в голос захохотала. © Gweedah / Reddit
«Такое ощущение, что она не довольна тем, что я принимаю ванну»
«Локи негодует потому что мне хватило совести пойти в туалет без него»
«Как тяжко жить...»
Трудно представить более дружелюбную улыбку
- Не люблю я всякие няшности, но он невероятно милый. © OnePragmatic / Reddit
«Выхожу из ванной, а за дверью сидит моя кошка вот с такой моськой»
«Мой кот на прогулке сегодня урвал поцелуй от симпатичной девчонки»
Здорово, что кот гуляет нa шлейке. Мои просто становятся жидкими и вытекают из неё. Или лежат.
- На его моське написано: «Что она только что сделала?» © Common-Frosting-9434 / Reddit
«У кого-то сегодня день рождения... Она изо всех сил старается держать себя в лапках»
«Реакция моего кота, когда я снял свои башмаки»
«Будь его воля, этот балбес жил бы в ванной»
«Мы переехали в новый дом и мой мальчик теперь со мной не разговаривает»
«Ее брат лежит у меня на коленях»
У людей тоже самое . Мой брат уверяет что я на него смотрю так же.
«Мы ходили на пляж. Там было много собак, но никто не захотел играть с Атласом. Он в расстроенных чувствах»
Понимаю и сочувствую. 🤗 Для бордер-колли это настоящая трагедия.😢
«Вот так выглядит кошечка моего друга каждый раз, когда кто-то идет на кухню.»
«Мама соседа заявила, что ей не нравится это фото, потому что он „выглядит очень злым“»
«Расслабушки»
«Сказала ему, чтобы он прекратил донимать другого кота»
- А ну-ка повтори, что ты там мявкнула, двуногая?!
Прикольные фото котиков - это именно то, что нужно в середине четверга.
И в любой другой день тоже)