15 пушистиков, которые обрели дом и буквально засияли от счастья

Животные
9 часов назад

Иногда одна фотография говорит больше, чем длинные истории. А когда таких фото много, начинаешь понимать, сколько же в мире добрых людей. Мы собрали снимки животных до и после того, как им подарили любовь, дом и шанс на новую жизнь. Будьте осторожны: в этой подборке слишком много добра, нежности и глаз, полных благодарности.

«Год назад он был истощен, не мог стоять и держался на последнем издыхании. А теперь он первоклассный спасатель и лучший пес на выставке»

«Привет из дома от спасенной из нехорошей квартиры Леи⁠⁠»

«Мой Лео попал ко мне из приюта, когда ему был год. Так он выглядел, когда я его забрала, и сразу после груминга. Обожаю этого парня до безумия»

«Мне отдали его в плохом состоянии. Его родила домашняя кошка, кстати»

«Когда ее впервые забрали в приют, она выглядела вот так. Но мы не опустили руки, и уже через пару месяцев она была здорова и готова к новой жизни»

irina a
8 часов назад

Боже, бедный ребёнок 🥹.. это ожоги или её пытались сварить 😵‍💫?..

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«Я подобрала этого кота на улице. Вот фото „до“ и „после“ с разницей в один год»

«Тому, кто два года назад оставил ее в парке... Посмотри на нее сейчас! Теперь она по-настоящему счастлива»

«До и после того, как ее забрали из приюта»

Бродяга
9 часов назад

Бедное животное! Они не любят ошейники и косынки? банданы? Снимите, не мучайте ...

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«Вечер, когда мы нашли его на улице, и всего неделя после того, как он обрел дом. Знакомьтесь — это Пабло!»

Спасенный снежок в новой семье

«Слева — снимок из приюта, а справа — сегодняшнее фото. Лучшее решение в жизни»

Катерина Лисичкина
6 часов назад

Какие же они нежные (уязвимые)создания, как же они зависят он людей! Люди, будьте человечны, не бросайте их, а если не уверены-не берите!!!!

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Счастливый котенок обрел свой дом

«До и после. Котенок Куки, которого мы спасли год назад»

«Когда я забрала ее из приюта, она была слишком слабой даже для двухмесячного щенка. Нас предупреждали, что она может не выжить. Но посмотрите — спустя 5 лет Коста-Рика счастлива и здорова!»

  • Сравнивая фото, друзья говорят: «Даже не верится, что это одна и та же собака»

«Моя собака в день, когда я его спас, и сегодня»

Каждый из этих хвостиков — напоминание о том, что добро действительно меняет все. Иногда достаточно лишь взгляда, чтобы понять: у этого зверя теперь есть дом, любовь и настоящая жизнь.
А у вас есть подобная история? Расскажите о своем пушистом друге в комментариях — и обязательно покажите фото! Пусть еще больше добрых историй попадут в этот мир.

Комментарии

Уведомления
Бродяга
9 часов назад

Сначала они такие, потом такие, а потом .... Но в памяти всегда как живые ...

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Elena
8 часов назад

Хорошая статья. Вызывает только чувство радости за животных. Побольше бы подобных статей, без унитазов и прокладок, без жалоб на других, просто чистый позитив

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