15 пушистиков, которые обрели дом и буквально засияли от счастья
Иногда одна фотография говорит больше, чем длинные истории. А когда таких фото много, начинаешь понимать, сколько же в мире добрых людей. Мы собрали снимки животных до и после того, как им подарили любовь, дом и шанс на новую жизнь. Будьте осторожны: в этой подборке слишком много добра, нежности и глаз, полных благодарности.
«Год назад он был истощен, не мог стоять и держался на последнем издыхании. А теперь он первоклассный спасатель и лучший пес на выставке»
«Привет из дома от спасенной из нехорошей квартиры Леи»
«Мой Лео попал ко мне из приюта, когда ему был год. Так он выглядел, когда я его забрала, и сразу после груминга. Обожаю этого парня до безумия»
«Мне отдали его в плохом состоянии. Его родила домашняя кошка, кстати»
«Когда ее впервые забрали в приют, она выглядела вот так. Но мы не опустили руки, и уже через пару месяцев она была здорова и готова к новой жизни»
«Я подобрала этого кота на улице. Вот фото „до“ и „после“ с разницей в один год»
«Тому, кто два года назад оставил ее в парке... Посмотри на нее сейчас! Теперь она по-настоящему счастлива»
«До и после того, как ее забрали из приюта»
Бедное животное! Они не любят ошейники и косынки? банданы? Снимите, не мучайте ...
«Вечер, когда мы нашли его на улице, и всего неделя после того, как он обрел дом. Знакомьтесь — это Пабло!»
Спасенный снежок в новой семье
«Слева — снимок из приюта, а справа — сегодняшнее фото. Лучшее решение в жизни»
Какие же они нежные (уязвимые)создания, как же они зависят он людей! Люди, будьте человечны, не бросайте их, а если не уверены-не берите!!!!
Счастливый котенок обрел свой дом
«До и после. Котенок Куки, которого мы спасли год назад»
«Когда я забрала ее из приюта, она была слишком слабой даже для двухмесячного щенка. Нас предупреждали, что она может не выжить. Но посмотрите — спустя 5 лет Коста-Рика счастлива и здорова!»
- Сравнивая фото, друзья говорят: «Даже не верится, что это одна и та же собака»
«Моя собака в день, когда я его спас, и сегодня»
Каждый из этих хвостиков — напоминание о том, что добро действительно меняет все. Иногда достаточно лишь взгляда, чтобы понять: у этого зверя теперь есть дом, любовь и настоящая жизнь.
А у вас есть подобная история? Расскажите о своем пушистом друге в комментариях — и обязательно покажите фото! Пусть еще больше добрых историй попадут в этот мир.
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Комментарии
Сначала они такие, потом такие, а потом .... Но в памяти всегда как живые ...
Хорошая статья. Вызывает только чувство радости за животных. Побольше бы подобных статей, без унитазов и прокладок, без жалоб на других, просто чистый позитив