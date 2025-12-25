15 курьезных случаев, когда автозамена в телефоне создала готовый сценарий для анекдота
Функция Т9 была создана, чтобы облегчить нам жизнь, но иногда кажется, что у нее есть собственное чувство юмора. Одно неловкое движение — и ваш гневный пост соседям превращается в обращение к «сосискам», а невинное пожелание спокойной ночи оборачивается предложением руки и сердца.
Мы собрали 15 историй от людей, чьи телефоны решили, что их перепискам не хватает капельки безумия и готовых сюжетов для анекдотов.
- Помогаю владельцу рекламировать его заведение в интернете. Сегодня он присылает скрин объявления и ржет. Говорит, мол, пришли посетители — мужчина и женщина. Мужик с ходу заявляет официанту: «Я с любовницей. Что можете мне предложить?» Официант в шоке, а мужик достает телефон и показывает, что на сайте написано — «Спецпредложения для изменников». © DIMITROV / Pikabu
- Сижу в автобусе, а там тряска и народу полно. Вдруг вспоминаю: «Ой, у коллеги же сегодня день рождения!» Ну и пишу сразу, чтобы потом не забыть: «Дорогая Алиска! С днем рождения!» Отправляю. Дома смотрю, чуть в обморок не упала со смеху! Т9 ее имя заменил на «сосиску». Так стыдно было, но зато она потом сказала, что это было самое оригинальное поздравление.
- Пришел договор с правками от юриста. Заменил везде «работ» на «услуг». Собираюсь уже все принимать, и тут вижу чудное: «деятельность по разуслугке программного обеспечения», «ПО проектирования и разуслугки», «разуслугчики программного обеспечения». Автозамена... © Ghaeskaerr / Pikabu
- Когда была подростком, папа подарил мобильник на день рождения. Подруга в смс спросила, что подарили родители. Я на бегу написала (с Т9): «Папа подарил могилу». Потом узнаю, что подруга со своей мамой плакали от черствости моего отца, который с моей мамой в разводе... © Подслушано / Ideer
- Поехала на переговоры о сотрудничестве в другой город. Директор нашей компании волнуется, поэтому постоянно строчит мне смс-ки. На очередное, мол, ну как там дела обстоят? Я ответила: «Жру председателя комиссии». Автозамена, блин. А шеф тоже с юморком: «Ок, смотри не подавись :)» © Палата № 6 / VK
- Парень прислал смс утром с работы: «Ты моя жирная». Я психанула, обиделась, собрала вещи и уехала к родителям в другой город. Еще два дня не брала трубку, не отвечала на смс. Потом он пишет: «Там не жирная, а жизнь. ТЫ МОЯ ЖИЗНЬ. Т9 исправил». Блин. © Палата № 6 / VK
- Только заканчиваю ночную смену, как прилетает смс от жены: «Жду тебя. Мой ушел». Мозг за долю секунды предположил, что сообщение предназначалось не мне. Как горная лань мчусь домой, готовый ко всему. А дома жена на кухне блинчики печет, уже свежесваренный кофе ждет меня. Да и смс была мне — просто автозамена незаметно подменила «малой» на «мой». Сын наш в школу пораньше ушел. Спасибо тебе, Т9, что прекрасно бодришь по утрам! © Карамель / VK
Правильно нужно писать не малой, а сын, чтобы не было таких казусов.
- Однажды я очень хотела получить работу в одной фирме. Переволновалась при составлении резюме и отправила файл с нелепыми опечатками — в своей фамилии и названии должности. Мне пришел положительный ответ с просьбой быть внимательнее при составлении резюме. Я написала им ответ, но нажала что-то не то, и в итоге каждое слово в письме повторялось два раза, типа: «Добрый добрый день день. Спасибо спасибо, впредь впредь буду буду внимательнее внимательнее». И ничего, проработала там три года. © Подслушано / Ideer
- Привет, Трусики! Именно так решила исправить меня автозамена, когда я писала сообщение некой Ирине, обращаясь к ней «Привет, Ирусик!» Да уж. © olga.lampathi_english_teacher
- Я сегодня ВПЕРВЫЕ отправила гневное сообщение в домовой чат, а потом мне стали приходить реакции со смехом. Я сначала не поняла, потом разозлилась, думаю, ничего себе, они издеваются надо мной! А потом я открыла свое сообщение, а там... Т9 заменил слово «соседи» на «сосиски»! И мое гневное сообщение было таким: «Дорогие сосиски, если в подъезде плохо пахнет, это не из-за того, что в коридоре гуляет кошка, а потому что чей-то муж неприлично себя ведет в лифте! Сосиски, давайте уважать друг друга!» © myth_4e
У меня тоже плохое зрение, но на деньги из-за миопии никогда не попадала.
- У нас в рабочем чате было как-то: «Уважаемые калеки!» — «Прошу прощения, уважаемые колени!» — «Коллеги, еще раз прошу простить». © Хильдур / ADME
- Ладно, Т9. А вот в давние времена коллега с плохим зрением работала телеграфисткой. Был текст: «Скоро приезжаем, целуем». А она телеграфирует: «Скорее приезжайте, целуем». Ну, там семья, четыре человека, с барахлом и приехали, а отправители глазами хлопают, мол, вы чего приехали? В общем, та телеграфистка четыре билета в оба конца оплачивала. © Lidiya T / ADME
- А я из-за опечатки второй раз замуж вышла. Был знакомый, не помню уже, что обсуждали. И вот в конце пишу ему, что поздно, мол, «пожелай мне спокойной ночи» — а я спать. Но когда увидела, что отправилось аж в ушах жарко стало — стыдно так. Там было вместо «ж» написала «д» — буквы рядом. И понеслось: как же упустить момент, чтобы не подколоть. Ну и вот дошутились. © Олеся / ADME
- Рисовали сайт на работе. Дизайнер спросил: «А куда прайс поставить?» Я: «В меня запихай», — и ушла. Возвращаюсь к чату через час, мол, чего молчишь. Перечитываю и пишу: «В меню, Иван, в меню запихай». Он: «Уф, отлегло! Я не знал, что вам написать». © gabdul_lina
- У знакомой ревнивый муж. Девичник подруги в спа она согласовала с трудом, но дал добро с горем пополам. Приехала первой. Мужу сразу отчиталась, написала: «Все хорошо. Я доехала. Здесь только я и никого». Но Т9 решил иначе и отправил: «Здесь только я и Николай». Мужа чуть кондрашка не хватила. © perlita_pero
Похоже, после таких историй стоит завести привычку перечитывать каждое сообщение минимум трижды перед отправкой! А какой «сюрприз» автозамена преподносила вам в самый неподходящий момент? Случалось ли вам краснеть перед начальником или случайно «выйти замуж» из-за одной буквы? Поделитесь своими курьезами в комментариях!
А вот еще наши статьи о нелепых опечатках:
Комментарии
Стараюсь несколько раз внимательно перечитывать то, что собираюсь кому-либо отправить, но иногда случаются казусы. Пока из-за этого ничего страшного не случилось. А из-за смешных замен смеёмся вместе с получателем таких сообщений.
Мне хочется как-нибудь набрать текст и посмотреть, что автозамена из него сделает. Иногда такие варианты получаю, что за голову хватаюсь. Как правило, проверяю, что написала, но бывает, что отправляю, не прочитав. Хорошо, что неприличные слова ещё не отправляла. А автозамена мне их неоднократно подсовывала.