10 книжных героев, чьи истории раскрываются по-новому, если узнать их настоящий возраст
Читая книги, мы редко задумываемся о точном возрасте героев — чаще ориентируемся на их поступки, характер и внутреннюю зрелость. Кто-то кажется нам совсем юным, а кто-то — умудрённым жизнью взрослым. Но стоит заглянуть в текст повнимательнее и оказывается, что многие персонажи, чьи поступки и речи кажутся весьма взрослыми или, наоборот, наивными, «по паспорту» совсем не те, кем мы их воображали.
Ахилл, «Илиада»
В массовом воображении Ахилл — это такой мощный, зрелый воин с тяжёлым взглядом и солидным боевым опытом. Кино и другие шедевры популярной культуры только укрепили этот образ. Вот только в начале Троянского эпоса греческому герою, по подсчетам историков и исследователей, было около 17 лет, а к моменту гибели — примерно 27. То есть перед нами очень молодой человек, чья ярость, гордость и максимализм — это во многом естественные реакции юнца, попавшего в воронку эпохи перемен. И трагедия его судьбы от этого звучит еще более пронзительно.
Роб Старк, «Песнь Льда и Пламени»
Робу Старку в начале саги 14 лет. Становится Королём Севера он в 15, а погибает в 16 лет. Благодаря телесериалу, мы привыкли воспринимать его как молодого, но уже вполне взрослого воина и правителя. Однако по сути перед нами подросток, которому слишком рано пришлось принимать взрослые решения и нести ответственность за тысячи людей. Когда держишь в голове его каноничный возраст, история наследника Старков звучит уже не как героическая сага, а как настоящая трагедия взросления.
Северус Снейп, «Гарри Поттер»
Северуса Снейпа многие представляют мрачным, измождённым профессором «в летах» — во многом благодаря харизме Алана Рикмана, которому на момент съёмок было за 50. Однако по канону в первой книге Снейпу всего 31 год — он пусть уже и не юноша, но все ещё, по современным меркам, вполне себе молодой человек с разбитым сердцем и нелегкой судьбой, понаделавший, правда, немало ошибок.
Мисс Хэвишем, «Большие Надежды»
Мисс Хэвишем часто представляют древней, почти призрачной старухой в пожелтевшем свадебном платье. Экранизации только закрепили этот образ — сухая, измождённая, буквально покрытая паутиной. Но в реальности ей не было и сорока лет. То есть по современным меркам — возраст активной женщины в самом соку, а никак не музейного экспоната. Просто боль и обида сделали её старше быстрее, чем годы.
Онегин, «Евгений Онегин»
В начале пушкинского романа Онегину всего-навсего двадцать лет. А мы привыкли воспринимать его как утомлённого жизнью циника с солидным опытом. На деле же перед нами молодой человек, который просто слишком рано решил, что уже всё понял о свете и любви.
Миледи де Винтер, «Три Мушкетера»
Миледи де Винтер обычно рисуют роковой женщиной с внушительным жизненным багажом. Однако, если учесть, что Атос женился на ней, когда ей было всего 16, то к началу событий романа ее возраст, по разным оценкам, колеблется между 20 и 22 годами. Тем самым, образ знаменитой интриганки становится виден через совсем другую призму. Перед нами не умудренная опытом «фам фаталь», а очень молодая женщина, которая рано научилась выживать любой ценой.
Пьер Безухов, «Война и Мир»
Пьеру Безухову в начале романа 20 лет. Но экранизации с Энтони Хопкинсом и Сергеем Бондарчуком закрепили за ним образ солидного, уже сложившегося мужчины. Даже после того, как роль исполнил Пол Дано — актер, по возрасту находящийся немного ближе к книжным годам Пьера — мы всё равно продолжаем воспринимать героя мужчиной постарше. А ведь Пьер — это растерянный юноша, только вступающий во взрослую жизнь.
Хитклифф, «Грозовой Перевал»
Хитклифф часто представляется читателям суровым, мрачным взрослым мужчиной. Однако на момент ключевых событий романа ему 16, а затем, после трехлетнего отсутствия, всего 19 лет. Его жестокость и болезненная гордость — это реакции подростка, слишком рано научившегося защищаться от безжалостного мира.
Шерлок Холмс, «Этюд в багровых тонах»
В хронологически самой первой истории о знаменитом обитателе Бейкер-стрит — «Этюд в багровых тонах» — Холмсу всего 27 лет. Но многочисленные экранизации приключений неповторимого детектива почти всегда делают его старше — солидным, опытным, уже сложившимся мастером дедукции. Меж тем, первые пару книг — это дерзкий молодой гений, недавно начавший сыскную карьеру. Пожалуй, точнее всего изначальный возраст гениального британца удалось уловить адаптации BBC 2010 года, хотя именно её поклонники классики часто не воспринимают всерьёз.
Эшли Уилкс, «Унесённые ветром»
Эшли часто воспринимается зрелым, усталым от жизни мужчиной, в особенности благодаря своему широко известному экранному образу. Но в начале истории ему всего около 23 лет — он не так уж намного старше семнадцатилетней Скарлетт. Его меланхолия и растерянность смотрятся совсем с иной стороны, если помнить, что перед нами не прожжённый жизнью аристократ, а молодой человек, в момент слома эпох оказавшийся в самой гуще событий.
Признавайтесь, друзья, чей реальный возраст вас действительно удивил? Или вы из тех, кто книжки читал внимательно и сразу приметил, что занавески-то — синие?
