10 книжных героев, чьи истории раскрываются по-новому, если узнать их настоящий возраст

В массовом воображении Ахилл — это такой мощный, зрелый воин с тяжёлым взглядом и солидным боевым опытом. Кино и другие шедевры популярной культуры только укрепили этот образ. Вот только в начале Троянского эпоса греческому герою, по подсчетам историков и исследователей, было около 17 лет, а к моменту гибели — примерно 27. То есть перед нами очень молодой человек, чья ярость, гордость и максимализм — это во многом естественные реакции юнца, попавшего в воронку эпохи перемен. И трагедия его судьбы от этого звучит еще более пронзительно.