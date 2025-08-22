14 случаев, когда автозамена в телефоне создала тот самый неловкий момент

Сообщения летят одно за другим, и проверять каждую букву уже нет ни времени, ни желания. Но автозамена всегда наготове чтобы превратить обычную фразу в маленький шедевр абсурда. Некоторые примеры этого мы решили собрать для вас.

Если заказываешь что-то для ребенка, лучше внимательнее вчитываться в текст

Когда настольные игры неожиданно превратились в нечто тревожное

Похоже есть телефоны, которые с предубеждением относится к некоторым продуктам

Передаем наши искренние поздравления

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © pastushka555 / Pikabu

Когда вместо экскурса в историю мистика какая-то получается

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Mononim / Pikabu

Статистически, среди сотрудников мог быть и Олег

Возможно, «за время пути собака могла подрасти»...

Приятно познакомиться

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © marina.bichulia

Когда просто хотела поздравить подругу с днем рождения мужа, а Т9 решил добавить драмы

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © why.mery.why

Только соберешься с духом написать родителям ученика, а автозамена тут как тут!

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © mme_peraldi

А что, если Дмитрий тоже любит чай с лимоном...

Когда слишком много играешь в настолки, то и автозамена на телефоне соответствующая

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © MarieKree / X

Т9 попытался испортить день сразу двум людям

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © so_strnge

Угадайте, как меня зовут?