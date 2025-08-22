14 случаев, когда автозамена в телефоне создала тот самый неловкий момент
Сообщения летят одно за другим, и проверять каждую букву уже нет ни времени, ни желания. Но автозамена всегда наготове чтобы превратить обычную фразу в маленький шедевр абсурда. Некоторые примеры этого мы решили собрать для вас.
Если заказываешь что-то для ребенка, лучше внимательнее вчитываться в текст
Когда настольные игры неожиданно превратились в нечто тревожное
Похоже есть телефоны, которые с предубеждением относится к некоторым продуктам
Передаем наши искренние поздравления
Когда вместо экскурса в историю мистика какая-то получается
Статистически, среди сотрудников мог быть и Олег
Возможно, «за время пути собака могла подрасти»...
Приятно познакомиться
Когда просто хотела поздравить подругу с днем рождения мужа, а Т9 решил добавить драмы
Только соберешься с духом написать родителям ученика, а автозамена тут как тут!
А что, если Дмитрий тоже любит чай с лимоном...
Когда слишком много играешь в настолки, то и автозамена на телефоне соответствующая
Т9 попытался испортить день сразу двум людям
Угадайте, как меня зовут?
А у вас были случаи, когда автозамена совершенно меняла смысл сообщения? Делитесь в комментариях.
