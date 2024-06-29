16+ родителей-троллей, переписки с которыми дают +100 к настроению. Но не всегда

У нас по четвергам шеф приносит два длинных пирога с начинкой.
Как правило, плетенку с шоколадной пастой, и со вкусом халвы, этот не люблю)
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Переписки с родителями — отдельный жанр. Порой они трепетные и нежные, а иногда напротив, вызывают в нас бурю как положительных, так и отрицательных эмоций. А еще переписка с семьей частенько становится поводом для шуток.
У нас по четвергам шеф приносит два длинных пирога с начинкой.
Как правило, плетенку с шоколадной пастой, и со вкусом халвы, этот не люблю)
Для создания этого материала были использованы следующие источники: kseniyayakovleva / Pikabu
Для создания этого материала были использованы следующие источники: keks000 / Pikabu
Для создания этого материала были использованы следующие источники: keks000 / Pikabu
А вот еще 15 СМС-переписок, в которых все было по плану, пока финал не сломал собеседникам мозг.