16+ родителей-троллей, переписки с которыми дают +100 к настроению. Но не всегда

Переписки с родителями — отдельный жанр. Порой они трепетные и нежные, а иногда напротив, вызывают в нас бурю как положительных, так и отрицательных эмоций. А еще переписка с семьей частенько становится поводом для шуток.

«Пишет мама. План по зарабатыванию денег готов»

«Мои родители развелись пару недель назад, переписка с мамой теперь выглядит так»

«Иногда папа забывает, где я работаю»

«Как посмел!⁠⁠»

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«Когда мама с самоиронией»

«Недавно состоялся диалог с дочерью. Пока была маленькая, постоянно брал ее к себе, с 7 лет — как отрезало. Причина понятна — настроили против меня»

«Переписка с мамой. Температура 39»

«Переписка с мамой это что-то каноническое»

«Наша переписка с папой это какой-то сюр»

«Отправил папе фотку внука. Вот что он прислал в ответ»

«Просто переписка с батей»

«У папы появился смартфон. Вот его первое сообщение»

«Вчера написала папе что внезапно сделала татушку. Вот его ответ»

«Родители вдруг решили поругаться, а мне надо на операцию»

«Сидел смотрел шоу, где усыновленные дети встречаются с биологическими родителями. Решил по приколу написать маме. Что-то не очень смешно»

Мамы, они такие

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Когда еще и виноват остался

Для создания этого материала были использованы следующие источники: keks000 / Pikabu

«Пишу маме, что волнуюсь из-за завтрашнего экзамена. Мама в ответ присылает это»