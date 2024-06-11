Такие ребятки еще фотки цветов шлют в подарок в личку, а потом благодарностей ждут
15 СМС-переписок, в которых все было по плану, пока финал не сломал собеседникам мозг
По СМС бывает гораздо проще рассказать какие-то важные вещи — так не придется сталкиваться с внезапными эмоциями собеседника, будет время все обдумать. Но иногда переписка лихо закручивает всех участников процесса, что кажется, будто проще было с глазу на глаз поговорить.
1. Не задавай вопрос, на который не хочешь услышать ответ
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
2. Зато честно
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Твоя бывшая вернулась / Telegram
3. Иногда лучше держать язык за зубами
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы :D / VK
4. У каждого свои причины ходить на встречи одноклассников
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
5. Какой вопрос, такой ответ
Для создания этого материала были использованы следующие источники: DaSeryozno / Pikabu
6. К успеху шли
Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu
7. Неожиданный финал любовной драмы
Для создания этого материала были использованы следующие источники: КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
8. Девушка миллионера
Моё увожение, что такой старый баян откапали. Где нашли? Даркнет? Одноклассники?
Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu
9. Вот мы и узнали, чего хотят мужчины на самом деле
Справедливости ради можно в любое (почти) утро пойти ловить у речки ящериц. Хотя друзей фиг соберешь вместе разом😁
Для создания этого материала были использованы следующие источники: TimHunters / Pikabu
10. Работа работой, а маникюр по расписанию
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
11. Сломали систему
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dan96 / Pikabu
12. Предложение, от которого невозможно отказаться
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
13. Лучше поздно, чем никогда
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
14. Не только сварщик, но и повар
15. Шутка не удалась
Подборки переписок — это легкий способ отвлечься и немного поднять себе настроение. Поэтому мы подготовили еще несколько статей, где остроумие и юмор сошлись в коротеньких СМС: