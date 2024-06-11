15 СМС-переписок, в которых все было по плану, пока финал не сломал собеседникам мозг

По СМС бывает гораздо проще рассказать какие-то важные вещи — так не придется сталкиваться с внезапными эмоциями собеседника, будет время все обдумать. Но иногда переписка лихо закручивает всех участников процесса, что кажется, будто проще было с глазу на глаз поговорить.

1. Не задавай вопрос, на который не хочешь услышать ответ

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2. Зато честно

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3. Иногда лучше держать язык за зубами

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4. У каждого свои причины ходить на встречи одноклассников

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5. Какой вопрос, такой ответ

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6. К успеху шли

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7. Неожиданный финал любовной драмы

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8. Девушка миллионера

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9. Вот мы и узнали, чего хотят мужчины на самом деле

Криптозоолог мамкин 2 часа назад Справедливости ради можно в любое (почти) утро пойти ловить у речки ящериц. Хотя друзей фиг соберешь вместе разом😁 - - Ответить

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10. Работа работой, а маникюр по расписанию

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11. Сломали систему

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12. Предложение, от которого невозможно отказаться

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13. Лучше поздно, чем никогда

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14. Не только сварщик, но и повар