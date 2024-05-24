15 СМС из школьных чатов, прочитав которые хочется спросить «Вы там с логикой вообще дружите?»

Каждый родитель точно знает, что школа — это не то место, куда ребенка на время отдал и забыл. Постоянные домашки, сборы на праздники и, конечно же, школьные чаты. Герои нашей подборки поделились своими переписками на тему школы, от которых у них, периодически, глаз дергается.

А в бонусе 1 и 2 вас жду переписки от людей, которые переживают о предстоящих экзаменах

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

6.

Ilya Palagin 49 минут назад Школа как и садик это нервяк. В садике кроме взноса при поступлении ещё зимой я лопатой снег греб. Хотя у них по штату есть дворник. В школе постоянные анкеты и чем вы можете помочь школе. Это государственное предприятие. И на балансе. С хрена я должен делать ремонт за свои бабки и вставлять им пластиковые окна? Ну и бесит когда учителя говорят: мы не обязаны вас учить, только проверяем ваши знания. Нах такая школа если репетиторов приходится нанимать? - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

7.

Конфуз 2 дня назад Вот это - прям БООООООООЛЬ! Еще удивляются, что дети у низ отстают по программе, типа "программа шибко продвинутая" - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: pysh09 / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ершик — Юмор обо всем / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen

Бонус 1. Даже бабушка переживает перед экзаменом внука

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Бонус 2. А некоторые находят нетривиальные способы сдать экзамен