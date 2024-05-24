Школа как и садик это нервяк. В садике кроме взноса при поступлении ещё зимой я лопатой снег греб. Хотя у них по штату есть дворник. В школе постоянные анкеты и чем вы можете помочь школе. Это государственное предприятие. И на балансе. С хрена я должен делать ремонт за свои бабки и вставлять им пластиковые окна? Ну и бесит когда учителя говорят: мы не обязаны вас учить, только проверяем ваши знания. Нах такая школа если репетиторов приходится нанимать?
15 СМС из школьных чатов, прочитав которые хочется спросить «Вы там с логикой вообще дружите?»
Каждый родитель точно знает, что школа — это не то место, куда ребенка на время отдал и забыл. Постоянные домашки, сборы на праздники и, конечно же, школьные чаты. Герои нашей подборки поделились своими переписками на тему школы, от которых у них, периодически, глаз дергается.
А в бонусе 1 и 2 вас жду переписки от людей, которые переживают о предстоящих экзаменах
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen
7.
Вот это - прям БООООООООЛЬ! Еще удивляются, что дети у низ отстают по программе, типа "программа шибко продвинутая"
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Училка хочет стать богатой / Dzen
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: pysh09 / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ершик — Юмор обо всем / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Заметки мамы-училки / Dzen
Бонус 1. Даже бабушка переживает перед экзаменом внука
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Бонус 2. А некоторые находят нетривиальные способы сдать экзамен
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Наша подборка закончилась, а вот СМС-переписки нет. Вот еще несколько статей с крутыми сюжетами и необычным финалом в интернет-беседах: