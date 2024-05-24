Про детскую стоматологию. Жена детский зубной врач. Каждый месяц мы покупаем много разных не дорогих игрушек, колечек, машинок, наклейки... И всё это дарится детям . Поликлиника муниципальная , лечение бесплатное по ОМС. Привели группу детей из приюта ( детский дом, сироты) . Лечит мальчика , лечить один зуб. Мальчик боится , плачет но сидит , даёт спокойно вылечить зуб . По окончании ему дают выбрать какую нибудь игрушку в подарок. А мальчик просит полечить ему ещё один зуб, на вопрос зачем, поясняет, что у него сестра в приюте есть , и чтоб он два подарка смог выбрать, ещё и для сестры. Ну жена его в кресло сажает, говорит давай смотреть что есть ещё лечить. Почистила ему зубки Эйр Фло . Выбрали подарок для сестрёнки.
Вот такие бывают истории в детской стоматологии. Мне когда жена рассказывала , я , взрослый дядька, а глаза на мокром месте.
16 историй про то, как обычный визит к врачу закончился маленьким приключением
Иногда приходится проявить чудеса смекалочки, чтобы осадить наглецов в очереди или придумать ответ на провокационную реплику психиатра. Если вам это знакомо, то это подборка точно для вас.
- Стоматология. Выбегает из кабинета маленький пацан с квадратными от ужаса глазами. Ему хотели удалять зуб и сделали анестезию. Он постоянно высовывает уже одеревеневший и бесчувственный язык и с ужасом в голосе спрашивает: «А зачем укол сделали?» Его мамаша терпеливо объясняет, мол, чтобы зубик не больно было вырывать. На что мальчик орет: «Врешь ты все. Зуб можно и так вырвать, это вы меня сюда язык удалять привели!» И бросается к выходу. © Медицинские байки / VK
- В 9-м классе мне удалили аппендикс. Медсестра, которая отвезла меня на операцию, схватила мою карту и, глядя на нее, сказала: «Это вазэктомия. Верно?» У меня шрам в нужном месте, а дети уже выросли, так что, наверное, это была просто шутка. © Udo You Love / Quora
- Для работы проводником на железной дороге надо было пройти психиатра. Перед кабинетом вся очередь нервничает, пускает шуточки. Захожу, спокойно общаемся. Он задал какие-то вопросы типа: «Есть ли вредные привычки? Не слышите ли вы голоса?» Врач уже подписывает направление, как вдруг замечает мою сумку: «Если сумка большая, то женщина в ней таскает все свои проблемы». А я ему в ответ: «Я эту сумку купила, чтобы в нее ноут влезал! Денег у меня мало, поэтому сумка хорошая, кожаная, но она у меня только одна!» Что на это ответить, он не знал, и отпустил меня.
Про детскую стоматологию. Жена детский зубной врач. Каждый месяц мы покупаем много разных не дорогих игрушек, колечек, машинок, наклейки... И всё это дарится детям . Поликлиника муниципальная , лечение бесплатное по ОМС. Привели группу детей из приюта ( детский дом, сироты) . Лечит мальчика , лечить один зуб. Мальчик боится , плачет но сидит , даёт спокойно вылечить зуб . По окончании ему дают выбрать какую нибудь игрушку в подарок. А мальчик просит полечить ему ещё один зуб, на вопрос зачем, поясняет, что у него сестра в приюте есть , и чтоб он два подарка смог выбрать, ещё и для сестры. Ну жена его в кресло сажает, говорит давай смотреть что есть ещё лечить. Почистила ему зубки Эйр Фло . Выбрали подарок для сестрёнки.
- Я лежала в пульмонологии, и была у нас одна бабуська. Нам разрешали приносить свою еду: был общий холодильник. И вот в какой-то день начинается страшный переполох. Медсестры заставили всех выбросить всю еду из тумбочек и холодильника, запретили любые продукты приносить. Спрашиваем, в чем дело. Подозрение то ли на дизентерию, то ли еще на что. У той бабульки была рвота и у ее соседки тоже, их в инфекционку увезли. Через пару дней выяснилось следующее: больничная кормежка бабке не нравилась, но и хранить еду в холодильнике она боялась, вдруг украдут. И она хранила вареные яички, супец и прочую еду из дома под своей кроватью! Несколько дней. И соседку угостила. А все отделение встало на уши из-за ее! © Polar.fox / Pikabu
- Лежу на дневном стационаре. Нас пока в палате двое, зацепились языками, скучно же. Соседка оказалась психологом. В общем, я получила пару часов бесплатной психотерапии. А она — ликбез по журналистике.
- Из реальной беседы.
— У вас в больнице охранники и врачи злые.
— А что случилось?
— Да не пустили охранники, сказали к заведующей звонить. А я просто хотела сюрприз сделать маме на день рождения и букет цветов подарить. Она у вас тут лежала. Заведующий сказал нельзя и все.
— Заведующий? Какого отделения?
— Аллергологии. © Ferrum59 / Pikabu
Ооо, напомнили, какой шикарный букет принес заботливый муж моей соседке в роддоме.
Не на выписку, нет. В послеродовую палату к двум новорожденным.
На мою просьбу не ставить букет рядом с малышами (и мной) соседка отмахнулась, это же цветы, они красивые и её.
Если бы ее малышка не расчихалась почти сразу же, я бы её ни в чем не убедила.
- Пришли с сыном к неврологу оформлять медкарту для детского сада. Идет прием. Резко без стука открывается дверь. Заваливается уборщица a-ля Баба-Яга с ведром и шваброй и заявляет доктору, мол, сейчас я тут у вaс уберу. Врач тихо возмущен, но вежливо говорит: «Нина Сергеевна, но у меня же люди! Почeму сейчас, а не после работы?» Та сходу отвечает: «А мне сегодня раньше надо уйти!» И начинает елозить шваброй по полу. Врач в шоке от наглости, но — интеллигент, сдерживается. Уборщица подъезжает шваброй к ногам сына, недовольно: «Мальчик, чего тут стоишь, подвинься!» А тот поднимает на нее свои наивные детские глазки и звонким голосом выдает: «Отвали». «Баба-Яга» резко краснеет, хватает свои инструменты и пулей покидает кабинет. Доктор, ни слова не говоря, берет направление и пишет: «Психически здоров». © Медицинские байки / VK
- Мы на ушах стояли в санатории. У нас в отделении не было людей с серьезными проблемами, таких сразу на стационар клали. Любое отклонение по анализам — ЧП практически. И тут сразу у двоих бабулек вылетает утренняя глюкоза на грани диабетической комы. Кинулись перепроверить — все верно. Бабок под капельницы, скорую им вызвали, выговор всему отделению. А оказалось, дамы обиделись, что им вместо булок в столовой дают ржаной хлеб. Доковыляли до ларька на остановке, купили там банку сгущенки и в ночи ее слопали в два лица. Оздоровились красотки.
- Ко мне подошла девушка в женской консультации. Срок у нее маленький, пуза не было видно даже, а мне уже рожать скоро, я там как колобок сидела. Так она просила ее пропустить, потому что она беременная. «Ага, — говорю, — а мы тут все с насморком сидим, ждем». © DaProstoYlya / Pikabu
Женская консультация работает не только для беременных. Если в поликлинике нет гинеколога, то в ЖК направляются женщины для профилактического осмотра и решения проблем со здоровьем.
Новообразования, выделения, сбои циклов - это всё первично туда, дальше ЖК либо назначает лечение, либо перенаправляет в другие учреждения.
- Меня готовили к операции и попросили надеть специальный халат. Я так и сделал. Мне еще дали сетку для волос, надел и ее тоже. Сижу, жду. Мужчина напротив меня стал как-то странно поглядывать и улыбаться. Я чувствовал себя глупо и снял сетку для волос. Подходит медсестра: «Вы все еще в боксерах. Вам придется их снять!» Отвечаю: «Я не могу. Халат-то с открытой спиной». А медсестра: «Ничего страшного. Просто наденьте бумажные шорты, что мы вам дали». Тут меня настигло осознание, что я 30 минут сидел с труселями на голове. Полный провал! © Grant Mackay / Quora
- Женщины в нашей палате очень хвалили врача ЛФК — мужчину. Думала, какой-то солидный дядька, светило наук. Я-то новенькая. Увидела его сегодня впервые, он меня осматривал. Ну что сказать, он действительно нашел болевые точки на спине и толково объяснил, что делать. А еще он молодой, красивый и веселый. Вот почему он так популярен.
- Попытался быть крутым парнем и пошел на работу с пневмонией. Я-то думал, что это простуда. Итак, я, молодой и очень мускулистый парень, оказался в отделении интенсивной терапии. Позже я узнал, что другие пациенты ходили на меня смотреть, как на экспонат. В первый день в палату зашла молодая женщина, она пощупала мои руки и ноги, а затем ушла с выражением беспокойства на лице. Вернулась с медсестрой и заявила: «Его руки и ноги сильно опухли, вдруг в организме задерживается вода или что похуже?» Медсестра вздохнула и сказала: «Это мышцы, дорогая». © Thomas Gartman / Quora
«... ходили на меня смотреть, как на экспонат...», мышцы у него, ну-ну, а на деле тоже с трусами на голове сидел или типа того)))
- Пришел в поликлинику по талону. Приходит бабуля — божий одуванчик, тоже по талону. «У меня, — говорит, — на столько-то». И время мое называет. Я сначала немного подвис, а потом говорю: «Можно талончик ваш глянуть?» Она мне талон протягивает, а там действительно время точно такое же, как и у меня. Но на прошедшую неделю! Я бабуле сообщил, что талончик-то просрочен. Она не сказала, что забыла, нет. Она сказала, что на прошлой неделе была занята и решила прийти сейчас. Очень огорчалась, что ее никто не хочет пропустить без очереди. Пошла за новым талоном. © DeDim / Pikabu
- Жена была беременна. И постоянно кто-то пытался влезть на прием к различным врачам перед ней, агрессивно вели себя. Несколько раз она пожаловалась, в итоге начал ходить вместе с ней, и ни одна зараза больше не пыталась вклиниться или начать качать права в очереди. Такое ощущение, что у людей на беременных срабатывает обратный триггер: воспользоваться слабостью человека, а не помочь. © Externum / Pikabu
- Я помню, как мой окулист ушел в отпуск и вместо него был другой врач. Принимал два часа 3 раза в неделю. А у меня операция скоро на глаза, на которую нужно направление. Я записалась через госуслуги на время в 18:09 или 18:13 (такая была запись). Так какая-то бабка в очереди на меня все время ворчала, что талон у меня поддельный, на такое время не записывают, и вообще, я все придумала на своем телефоне. Но пойти спросить в регистратуру, действительно ли я записана, не захотела. © goyangi2life / Pikabu
- Сижу в поликлинике, жду своей очереди, в которой предпоследним был живенький дед, громко рассказывающий веселые истории, а за ним заняла молоденькая девушка. Очередь с удовольствием слушала рассказчика. Тут в коридоре, одна за другой, появились две женщины, и первая из них обратилась к очереди:
— Кто крайний?!
Последняя девушка скромно отозвалась:
— Я.
Спрашивающая, не раздумывая, ответила:
— Я тороплюсь, а ты молодая, подождешь, за мной будешь!
Девушка покраснела и спорить не стала. Дед-весельчак толкнул девушку в плечо и громко объявил:
— Как это ты последняя?! Я за тобой занимал! Я крайний!
Девушка растерянно пожала плечами, а женщина недовольно скривилась:
— Хорошо, за вами буду.
Но дед на этом не успокоился:
— Как это за мной? За мной заняла во-он та женщина
Он указал пальцем на вторую, которая пришла последней. Вторая улыбнулась, понимая происходящее, и ответила:
— Да, я отходила в регистратуру, за мной будете.
А по очереди прокралась чуть заметная ухмылка. © Подслушано у Медиков / VK
Вообще, люди, которые могут осадить хама, заслуживают уважения. В этой подборке у нас 18 человек, которые не стали молчать в тряпочку, а поставили наглецов на место.
Комментарии
какой либкез по журналистике, если у автора дважды за статью НА стационар кладут?
Поехали с подружкой на море и у нее начался цистит. Что делать, не знали, я им никогда не страдала, у нее тоже в первый раз, интернета еще не было. И вообще не понимали, что это, я побежала в аптеку, описала симптомы, мне продали какую-то настойку - не помогло, знакомые посоветовали коньяк - тоже никакого эффекта. Бедная подружка даже ходить не могла. Я решила пойти к врачу вместо нее, сказать, что это я заболела, чтобы выписал что-нибудь сильнодействующее. Жили мы в поселке, а местной амбулатории два раза в неделю принимал фельдшер. Еле дождались, подруга уже на стену лезла. Пришла к нему, пожаловалась, он: " Ну что ж вы, милая, наверное, на холодных камнях сидели? сейчас уколем вас." И уколол... Не буду же я отбиваться, сама напросилась. Благими намерениями, как говорится...