16 историй про то, как обычный визит к врачу закончился маленьким приключением

Поехали с подружкой на море и у нее начался цистит. Что делать, не знали, я им никогда не страдала, у нее тоже в первый раз, интернета еще не было. И вообще не понимали, что это, я побежала в аптеку, описала симптомы, мне продали какую-то настойку - не помогло, знакомые посоветовали коньяк - тоже никакого эффекта. Бедная подружка даже ходить не могла. Я решила пойти к врачу вместо нее, сказать, что это я заболела, чтобы выписал что-нибудь сильнодействующее. Жили мы в поселке, а местной амбулатории два раза в неделю принимал фельдшер. Еле дождались, подруга уже на стену лезла. Пришла к нему, пожаловалась, он: " Ну что ж вы, милая, наверное, на холодных камнях сидели? сейчас уколем вас." И уколол... Не буду же я отбиваться, сама напросилась. Благими намерениями, как говорится...