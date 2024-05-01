17 СМС, от которых у женщин либо щечки краснеют, либо знатно пригорает
Женщины переписываются каждый день: с мужьями, парнями, мастерами маникюра и родителями. Иногда бывают и внезапные СМС от бывших. И кто-нибудь из них обязательно да закинет в чат свою фирменную шуточку. А иногда женщины и сами не прочь проявить остроумие в переписке. Именно из таких диалогов состоит наша подборка.
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Здорово! Кредитку восстановить просто! А потом сразу за шубой можешь идти.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Если вам нравится формат переписок, у нас есть еще несколько забавных подборок:
Комментарии
Я здесь на АДМЕ так-то недавно. Но , сцукко , более тупого высера (прошу прощения за мой английский) я нигде не встречал....
А вдруг Ольга М. просмотрит комменты ?