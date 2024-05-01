17 СМС, от которых у женщин либо щечки краснеют, либо знатно пригорает

Женщины переписываются каждый день: с мужьями, парнями, мастерами маникюра и родителями. Иногда бывают и внезапные СМС от бывших. И кто-нибудь из них обязательно да закинет в чат свою фирменную шуточку. А иногда женщины и сами не прочь проявить остроумие в переписке. Именно из таких диалогов состоит наша подборка.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playbest / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: MemchikMMem / Pikabu

11.

Конфуз 53 минуты назад Здорово! Кредитку восстановить просто! А потом сразу за шубой можешь идти. - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

12.

Конфуз 53 минуты назад А потом удивляются, сто мужчины жениться не хотят. - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

13.

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: БЫЛО У ВСЕХ! / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

17.