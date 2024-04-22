17 мам и пап, которые всегда готовы устроить заварушку в СМС-переписке

Попалась на ютубе одна англоязычная блогерша с алопецией, полностью лысая, без ресниц и бровей - и просто восторг, как она свою ситуацию с волосами превратила в изюминку, выглядит потрясающе даже с нарисованными бровями и искусственными ресницами, а без парика ей гораздо лучше, чем с париком, что она, похоже, тоже в какой-то момент поняла, потому что уже давно не было видео с париками.