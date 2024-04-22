17 мам и пап, которые всегда готовы устроить заварушку в СМС-переписке

Народное творчество
1 час назад

Любой унылый день можно скрасить шуткой. С таким девизом по жизни идут некоторые родители, которые всегда готовы написать своему чаду что-нибудь забавное. Герои нашей подборки поделились своими беседами с мамами и папами, чье остроумие бьет через край.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

5.

Эйси
9 часов назад

Попалась на ютубе одна англоязычная блогерша с алопецией, полностью лысая, без ресниц и бровей - и просто восторг, как она свою ситуацию с волосами превратила в изюминку, выглядит потрясающе даже с нарисованными бровями и искусственными ресницами, а без парика ей гораздо лучше, чем с париком, что она, похоже, тоже в какой-то момент поняла, потому что уже давно не было видео с париками.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Филиал сообщений от родственников / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Филиал сообщений от родственников / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

11.

Ольга Курпякова
9 часов назад

Не оно, а он. А по сути - полная ерунда. В роддоме выдают справку о рождении ребёнка, а уже в ЗАГСе по этой справке производят регистрацию. Зарегистрировать ребёнка надо в течение месяца после рождения, можно, конечно, и позже, но тогда придётся заплатить штраф за позднее обращение.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Филиал сообщений от родственников / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Airpod / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Филиал сообщений от родственников / VK

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

17.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Адекватное родительство / Dzen

Некоторые СМС действительно способны ввести в ступор. У нас есть еще одна статья с подборкой переписок, в которых мужчины выдали такое, что даже не знаешь, плакать или смеяться.

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