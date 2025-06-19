6 фактов о танцах на пилоне, которые могут показаться неожиданными
Такое направление, как пол-дэнс, с каждым годом становится все популярнее. И это логично, ведь оно сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. Это необычный способ выйти из зоны комфорта и подтянуть физическую форму.
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Научиться заниматься пол-дэнсом можно в любом возрасте и с любой физической подготовкой
Многие считают, что танцы на пилоне могут позволить себе только молодые девушки с хорошей физической подготовкой, но это не так. На самом деле этим видом фитнеса может заниматься практически каждый, если у вас нет определенных медицинских противопоказаний. Прогресс у новичков может быть медленнее, но тренеры по пол-дэнсу утверждают, что для занятий танцами на пилоне не нужно спортивное тело или специальная подготовка. Достаточно просто прийти на первое занятие и начать тренироваться. Со временем все начнет получаться.
Кстати, 74-летняя Грета Понтарелли имеет 16 титулов чемпионки мира по этому виду спорта и абсолютно не стесняется своего возраста. А начала заниматься пилоном женщина в 59 лет.
Танцоры используют тейпы, чтобы защитить кожу
Конечно, занятия пол-дэнсом нельзя назвать легкими. После тренировок у женщин часто возникают синяки на ногах, а также болезненные мозоли на руках. Пользователи в сети жалуются, что у них после регулярных занятий даже появляются волдыри на ладонях.
Чтобы минимизировать подобные повреждения кожи, некоторые спортсменки используют медицинские тейпы, наклеивая их на запястья, лодыжки и даже заматывая стопы.
Наносят воск или жидкую магнезию на все тело
Во время занятий пол-дэнсом тело очень сильно потеет. И не только из-за тяжелых физических нагрузок, но и из-за стресса, в том числе. Из-за этого возникает сильное скольжение, и можно даже соскользнуть с пилона в какой-то момент. Поэтому танцовщицы используют специальный воск или жидкую магнезию — эти средства наносят на тело.
В случае жидкой магнезии она не только снижает потоотделение и помогает избавиться от жира на коже, но и улучшает сцепление с пилоном. Только при хорошем сцеплении с пилоном можно качественно и безопасно выполнять трюки. А вот чтобы обезжирить пилон, его обычно протирают спиртом перед началом занятия.
Ставят ботокс в руки
Для того чтобы уменьшить скольжение на пилоне, педагоги рекомендуют не наносить на тело масла или какие-либо лосьоны перед занятиями и соревнованиями. Обычно достаточно придерживаться этих правил и дополнительно использовать эмульсию.
Но некоторые спортсменки, у которых сильное потоотделение, идут дальше и делают инъекции ботокса в подмышки или руки, чтобы остановить сильную потливость.
Носят специальные шорты в месячные
А что делать в критические дни? Можно сказать, что во время месячных спортсменки пользуются аж тремя средствами — не только тампонами и менструальными чашами, но и специальными непромокаемыми шортами.
У таких шорт специально сделана высокая талия, чтобы скрыть вздутие живота. А также они сшиты из четырех слоев впитывающей ткани.
Отслеживают свой цикл для эффективности тренировок
Безопасно ли заниматься пилоном в период месячных? Эксперты утверждают, что да, но в любом случае каждая женщина должна прислушиваться к своему организму. Если у вас сильные спазмы или вы плохо себя чувствуете, они рекомендуют не заставлять себя тренироваться.
А вот спортсменки, для которых занятия на пилоне уже стали рутиной, специально подстраивают тренировки под свой цикл. Когда наступает вторая неделя цикла и овуляция, они делают занятия более интенсивными, потому что тело в этот момент более устойчиво к нагрузкам. Перед месячными стараются добавлять в рацион больше продуктов, богатых железом, витаминами и минералами. Во время менструации, наоборот, сбавляют обороты, уделяя больше внимания другим видам тренировок — например, делают упражнения на коврике.
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