6 фактов о танцах на пилоне, которые могут показаться неожиданными

Многие считают, что танцы на пилоне могут позволить себе только молодые девушки с хорошей физической подготовкой, но это не так. На самом деле этим видом фитнеса может заниматься практически каждый, если у вас нет определенных медицинских противопоказаний. Прогресс у новичков может быть медленнее, но тренеры по пол-дэнсу утверждают, что для занятий танцами на пилоне не нужно спортивное тело или специальная подготовка. Достаточно просто прийти на первое занятие и начать тренироваться. Со временем все начнет получаться.

Кстати, 74-летняя Грета Понтарелли имеет 16 титулов чемпионки мира по этому виду спорта и абсолютно не стесняется своего возраста. А начала заниматься пилоном женщина в 59 лет.