6 секретов балерин, которые пригодятся каждой девушке

Для танцоров ноги — один из важнейших «рабочих инструментов», и их здоровье имеет решающее значение как для тренировок и репетиций, так и для общего самочувствия. Профессиональная балерина Эмили Стрикленд поделилась своими лайфхаками по уходу за ногами: как снимать напряжение и бороться с перегрузками. Многие в конце рабочего дня тоже могут ощущать сильную усталость и дискомфорт. Что делают балерины после множества тренировок, когда ноги аж сводит? Все просто: от судорог носят в сумке обычный теннисный мяч. Достаточно поставить стопу на мячик и аккуратно катать его по полу. Лучше всего делать это упражнение стоя. Для этого упражнения подойдут и ролик для ног, и любой другой небольшой твердый мяч. Чем тверже мяч, тем глубже он прорабатывает мышцы. Это не только приятно, но и невероятно полезно — такой массаж помогает предотвратить накопление молочной кислоты в мышцах. Попробуйте, и ваши ноги скажут вам спасибо!