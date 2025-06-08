Еда - это топливо для каждого человека, а не только для балерин и артистов. Просто люди этих профессий не позволяют себе наесться "до отвала" т.к. это мешает полноценно работать. Это правило было бы полезно для многих, но не все готовы отказаться от удовольствия "набить мамону до отказа".
6 секретов балерин, которые пригодятся каждой девушке
На протяжении столетий балерины завораживают зрителей утонченными движениями, изяществом и грациозностью каждого па. За этой красотой стоят годы упорных тренировок и строгой дисциплины, но балерины умеют не только танцевать — они настоящие мастера заботы о себе. Их проверенные временем привычки помогают сохранять энергию, красоту и внутреннее равновесие. Они пригодятся каждому — даже тем, кто никогда не стоял у станка.
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Рассматривать еду как топливо
Мы очень часто сталкивались с мифом о том, что балерины изнуряют себя голоданием для поддержания формы, но современные артистки не сидят на диетах и не воспринимать еду как главного своего врага. Да, они следят за здоровьем и питанием, стараются употреблять продукты богатые питательными веществами, потому что еда — это топливо. Во время долгой репетиции или выступления может быть очень сложно сесть за стол и нормально поесть, поэтому под рукой у танцовщицы есть полезный перекус. Многие из них могут иногда перекусить шоколадкой, съесть кусочек пиццы или даже бургер. А перед тренировкой едят яблоки, чтобы повысить выносливость. Натуральный подсластитель в этих фруктах поступает в кровь, поддерживая постоянный уровень сахара и обеспечивает танцоров энергией.
Поддерживать водный баланс
Балерина Мисти Коупленд отметила, что большинство людей пьют меньше воды, чем нужно. А ведь для танцовщицы поддержание водного баланса очень важно — особенно во время интенсивных тренировок, когда организм теряет много жидкости. Мисти добавляет в воду электролиты — это помогает быстрее восполнить потери воды. На самом деле, такие привычки полезны не только балеринам. Всем стоит знать, сколько воды нужно пить в течение дня, и научиться замечать первые признаки обезвоживания.
Лайфхаки для здоровья ног: катать мячик
Для танцоров ноги — один из важнейших «рабочих инструментов», и их здоровье имеет решающее значение как для тренировок и репетиций, так и для общего самочувствия. Профессиональная балерина Эмили Стрикленд поделилась своими лайфхаками по уходу за ногами: как снимать напряжение и бороться с перегрузками. Многие в конце рабочего дня тоже могут ощущать сильную усталость и дискомфорт. Что делают балерины после множества тренировок, когда ноги аж сводит? Все просто: от судорог носят в сумке обычный теннисный мяч. Достаточно поставить стопу на мячик и аккуратно катать его по полу. Лучше всего делать это упражнение стоя. Для этого упражнения подойдут и ролик для ног, и любой другой небольшой твердый мяч. Чем тверже мяч, тем глубже он прорабатывает мышцы. Это не только приятно, но и невероятно полезно — такой массаж помогает предотвратить накопление молочной кислоты в мышцах. Попробуйте, и ваши ноги скажут вам спасибо!
Мазать ноги эфирным маслом
Только неразбавленным не надо мазать наверное, чтоб ожогов не было или аллергии.
Эмили Стрикленд также советует активно использовать эфирные масла — они не только приятно пахнут, но и помогают расслабить ноги, вернуть ощущение легкости! Несколько капель можно добавить в воду для ванночки или использовать при массаже стоп. Масла лаванды и ромашки — отличный выбор, когда вы хотите освободить ноги от накопившегося напряжения, а масло перечной мяты снимает боли в ногах.
Использовать простые лайфхаки для макияжа
У танцоров есть простой секрет аккуратного макияжа губ. Для того, чтобы избавиться от помады на зубах нужно положить палец в рот после ее нанесения, свернуть губы трубочкой, так излишек останется на пальце и ничего не попадет на зубы.
Не бояться месячных
Тренировки для балерины очень важны и месячные — не повод их пропускать. Некоторые артистки признаются, что считают танцы во время менструаций не испытанием, а возможностью избавится от спазмов. Упражнения хорошо в этом помогают. Кроме того, балерины действительно доверяют тампонам, ведь они спасают их от протекания даже во время активных тренировок, но в крайнем случае во время месячных балерины могут наклеить прокладку прямо на колготки.
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Комментарии
Профессиональные балерины начинают заниматься балетом в 4-5 лет. И физиология и психика и образ жизни и мышления разительно отличаются от обычных людей. Статья ни о чём. Не увидела ни одного "секрета" от балерин, который был бы неизвестен любой девушке.