7 фактов о бальных танцах, которые ломают стереотипы

Бальные танцы — это не просто красивые платья, осанка и вращения под страстную музыку. За внешней грацией скрывается целый мир правил, традиций и неожиданностей, о которых не догадываются те, кто ни разу не выходил на паркет. Все, что мы видим, не всегда так легко, как кажется. В этой статье мы собрали 8 удивительных фактов о бальных танцах, которые заставят взглянуть на этот вид искусства с совершенно новой стороны.