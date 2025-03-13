10 событий, которые произошли целых 50 лет назад, хоть в это и трудно поверить

Сложно поверить, что многим событиям, фильмам и актерам в этом году стукнет уже полвека. Что-то уже давно позабыли, а что-то останется с нами на века. Какие фильмы вышли 50 лет назад, но мы смотрим их до сих пор? Кто из актеров и певцов празднует юбилей? И с чем люди впервые познакомились в далеком 1975-м?