Если бы была возможность путешествовать во времени,то я бы посетила один из первых концертов Майкла Джексона)
10 событий, которые произошли целых 50 лет назад, хоть в это и трудно поверить
Сложно поверить, что многим событиям, фильмам и актерам в этом году стукнет уже полвека. Что-то уже давно позабыли, а что-то останется с нами на века. Какие фильмы вышли 50 лет назад, но мы смотрим их до сих пор? Кто из актеров и певцов празднует юбилей? И с чем люди впервые познакомились в далеком 1975-м?
Вышла музыкальная комедия «Нэшвилл»
«Нэшвилл» – фильм, который обычно ассоциируется с музыкой кантри, потому что история закручивается вокруг музыкального ансамбля. Фильм был номинирован на пять премий «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшего режиссер», но выиграл только одну – за оригинальную песню «I'm Easy». Несмотря на то, что в свое время комедию критиковали любители кантри, она постепенно становилась культовым мюзиклом, который многие любят даже спустя 50 лет. В 2012 году даже был снят одноименный сериал.
Майкл Джексон выпустил первый сборник хитов
Несмотря на юный возраст, в 1975 году Майкл Джексон уже выпустил сборник хитов – «The Best of Michael Jackson». На тот момент у него уже было несколько сольных альбомов и лонгплеев в составе семейной группы. Из них в сборник вошло 10 самых успешных композиций. В тот момент пластинка не произвела впечатления на публику и не поднялась на вершины хит-парадов, но успех к певцу пришел уже совсем скоро.
Родилась Ева Лонгория
Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория только родилась 15 марта 1975 года. Работа в культовом сериале над ролью Габриэль Солис принесла актрисе широкую известность и номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Она также сыграла в таких фильмах, как «Охранник», «Крутые времена», «Невеста с того света» и многих других. К своему юбилею актриса также обзавелась двумя ресторанами и брендом обуви, а также издала кулинарную книгу.
Была снята одна из лучших экранизаций романа «Пролетая над гнездом кукушки»
Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», основанный на одноименном романе Кена Кизи, в 1975 рвал кинотеатры, а 1976 произвел настоящий фурор на кинопремиях. Он получил 6 статуэток «Золотой глобус», 5 «Оскаров» и 6 наград «Британской академии». Такой успех сможет повторить только фильм «Молчание ягнят» через 16 лет. Главную роль Ренди Макмерфи, которого отправляют в психиатрическую больницу, в картине сыграл легендарный актер Джек Николсон.
На Бродвее состоялась премьера мюзикла «Чикаго»
Мюзикл «Чикаго» дебютировал на Бродвее в эпоху расцвета джаза. Он основан на одноименной пьесе 1926 года Морин Даллас Уоткинс. Музыку для постановки написал Джон Кандер, а слова песен – Фред Эбб. История главных героев представляет собой сатиру на систему правосудия. Тема остается актуальной и по сей день, а одноименный фильм не посмотрел разве что ленивый.
Появился на свет Энрике Иглесиас
Мало кто знает, но испанский певец, Энрике Иглесиас родился 50 лет назад и начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес», а первый свой студийный альбом записывал в Канаде в 1994 году. Всего за свою карьеру он выпустил 70 синглов и 12 студийных альбомов.
Вышел первый эпизод шоу «Saturday Night Live»
Премьера комедийного шоу, созданного Лорном Майклсом, состоялась на канале NBC. Скетчи, которые разыгрывают актеры часто пародируют современную культуру. Каждый эпизод ведет звездный гость, в шоу приходят как актеры, так и музыканты и другие знаменитости. «Saturday Night Live» продолжает идти до сих пор, не теряя своей актуальности и любви зрителей.
Родилась звезда кинофильма «Титаник»
Знаменитая актриса Кейт Уинслет только родилась в 1975 году, а дебютировала в кино через 19 лет в картине «Небесные создания». Свою первую премию BAFTA она получила за образ Марианны Дэшвуд в мелодраме «Разум и чувства». Но самой звездной ее ролью стала Роза Дьюитт Бьюкейтер в фильме-катастрофе «Титаник», которая принесла ей не только всемирную известность, но и номинацию на премию «Оскар».
На большом экране впервые показали фильм «Челюсти»
Даже не верится, что в этом году фильму «Челюсти» действительно исполняется 50 лет. Этот культовый и захватывающий фильм ужасов об акулах напугал целое поколение. Наверно, у многих после просмотра картины появилась галеофобия и боязнь открытой воды. Хотя сейчас фильмом Стивена Спилберга никого не напугать, он по-прежнему остается культовой картиной, на которую регулярно делают отсылки другие режиссеры.
Открылся «Дисней-Спрингс»
Знаменитый Дисней-Спрингс – это первый открытый торгово-развлекательный комплекс в Walt Disney World Resort. Он включает в себя четыре отдельных района, между которыми курсируют автобусы и водные такси – на них и путешествуют посетители. Да, это не сам знаменитый Диснейленд, но для 1975 года появление в парке развлечений такого масштаба места для шоппинга, где продается не только сувенирная продукция, стало громкой новостью.
А посмотреть, как выглядели бы герои культовых фильмов, если бы их сняли сейчас, можно в этой статье.
Комментарии
Если существует Бог Рандома, то он помогал выбирать факты для статьи). Но в целом симпатично), и было приятно повспоминать