15 звезд, которые в своих соцсетях словно божественные нимфы, а на чужих фото - ну обычные же люди
Фотографии знаменитостей из соцсетей способны подорвать самооценку даже самых уверенных в себе людей. С дисплеев гаджетов на нас смотрят красотки с шикарной кожей, роскошными волосами и безупречными фигурами. Но так ли идеальны звездные дивы, как показывают в своих аккаунтах? Мы сравнили снимки, которые выложили сами звезды, с кадрами с фотостоков. И поняли, что селебрити такие же, как и мы - несовершенные, но живые.
Ким Кардашьян
Тина Кунаки
Флоренс Пью
Так сказать пью, пила и пить буду)
( на правом прям как я после бутылки вина. Голову уже подпирать надо и за жизнь общаться)
Аврил Лавин
О боги, как она постарела ( У нее же вроде какая-то болезнь была?
Серена Уильямс
Джиджи Хадид
Крисси Тейген
Эльза Хоск
Изабель Аджани
Роузи Хантингтон-Уайтли
Америка Феррера
Сидни Суини
Ана де Армас
Александра Даддарио
Эшли Грэм
Никто не безупречен. И даже у селебрити имеются особенности, которые кто-то мог бы назвать несовершенством. Но эти изюминки ничуть не портят внешний вид, а даже, наоборот, придают звездам особый шарм.