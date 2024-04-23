15 звезд, которые в своих соцсетях словно божественные нимфы, а на чужих фото - ну обычные же люди

Фотографии знаменитостей из соцсетей способны подорвать самооценку даже самых уверенных в себе людей. С дисплеев гаджетов на нас смотрят красотки с шикарной кожей, роскошными волосами и безупречными фигурами. Но так ли идеальны звездные дивы, как показывают в своих аккаунтах? Мы сравнили снимки, которые выложили сами звезды, с кадрами с фотостоков. И поняли, что селебрити такие же, как и мы - несовершенные, но живые.