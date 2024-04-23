15 звезд, которые в своих соцсетях словно божественные нимфы, а на чужих фото - ну обычные же люди

1 час назад

Фотографии знаменитостей из соцсетей способны подорвать самооценку даже самых уверенных в себе людей. С дисплеев гаджетов на нас смотрят красотки с шикарной кожей, роскошными волосами и безупречными фигурами. Но так ли идеальны звездные дивы, как показывают в своих аккаунтах? Мы сравнили снимки, которые выложили сами звезды, с кадрами с фотостоков. И поняли, что селебрити такие же, как и мы - несовершенные, но живые.

Ким Кардашьян

Vianney Le Caer/Invision/East News

Тина Кунаки

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News
O_о
1 час назад

🙄 Правильно Канделаки, и вообще, это не она...
Простите😁

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Флоренс Пью

ABC/Ferrari Press/East News
Евга
12 минут назад

Так сказать пью, пила и пить буду)
( на правом прям как я после бутылки вина. Голову уже подпирать надо и за жизнь общаться)

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Аврил Лавин

Willy Sanjuan/Invision/East News

Серена Уильямс

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Джиджи Хадид

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Крисси Тейген

ROBYN BECK/AFP/East News

Эльза Хоск

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Изабель Аджани

Jean-Christophe Bott/Associated Press/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

Vianney Le Caer/Invision/East News

Америка Феррера

Chris Pizzello/Invision/East News

Сидни Суини

JMLA/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

Ана де Армас

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Александра Даддарио

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Эшли Грэм

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Никто не безупречен. И даже у селебрити имеются особенности, которые кто-то мог бы назвать несовершенством. Но эти изюминки ничуть не портят внешний вид, а даже, наоборот, придают звездам особый шарм.

Фото на превью Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

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