бред. через год отдали по самым выгодным %... а если бы в банке брали деньги, то родителям уже и приезжать нельзя? тем более, что свекровь все осознала, заранее предупредила, объяснила, что няньчить их не нужно... ее мама тоже в гостинице ночует? оплати тогда свёкрам жильё и строй из себя королевишну дальше. и меня удивляет - если от перестановки места стало действительно больше, то признать правоту свекрови корона упадёт?
«Я вас не приглашала». История о том, как невестка показала родителям мужа, что ее квартира — не бесплатный отель
— Рим, чем ты недовольна? — муж начинал злиться. — Купили квартиру. Какую ты хотела. А ты грустная.
— Даня, а давай твоим родителям деньги отдадим? Прям со следующей зарплаты?
Муж закатил глаза:
— Перестань! Сколько можно об этом думать? Тебе же ясно сказали: эти деньги нам дали без возврата! К тому же у нас ипотека.
Жена кивнула:
— Да, я помню, — тут Римма словно очнулась от наваждения. — Извини. Это мои тараканы. Ты прав — нет смысла не радоваться.
Три месяца спустя. Римма открыла дверь квартиры и услышала какие-то голоса. Через секунду ее опасения подтвердились.
— А, вот и Римма пришла. Привет, — муж был в хорошем настроении. — А у нас гости.
— Привет. Это я уже поняла. А что ты мне не написал?
Даниил смутился:
— Мама сказал, что не надо тебя беспокоить лишний раз. А так сюрприз будет.
— Да, он удался.
— А вот и хозяйка пришла, — вмешался свекор — А мы тут смотрим, как вы устроились.
Свекровь быстро толкнула локтем мужа в бок и тот затих.
— Рим, как думаешь, — свекровь окинула взглядом кухню, — если переставить холодильник в тот угол, а стол на его место, будет больше пространства?
— Нам так удобнее, — Римма с надеждой посмотрела на мужа.
— Но мое решение оптимальное. Что скажешь, Дань?
Сын кивнул:
— Да, сделаем, мам.
Римма посмотрела на часы:
— А вы на машине приехали?
— Нет, конечно! — воскликнул свекор. — Зима на дворе.
— Но последний автобус вроде бы только что ушел.
— А мы не собирались сегодня уезжать. Или ты нас выгоняешь? — прищурилась свекровь.
— Мам, вас никто не выгоняет. Мы все уже обсудили — вы ночуете у нас.
Римма сжала кулаки.
— Дань, как так получилось, что ты не посоветовался со мной насчет ночевки родителей?
Родители уехали рано утром, а теперь, почти ночью, Римма решила прояснить кое-что.
— Рим, а что тут такого? Они приехали, остались ночевать. Что не так?
— Все, Дань! Абсолютно! Ты не предупредил. Не спросил, удобно мне, что твои родители будут у нас ночевать. А просто поставил меня перед фактом!
— Это всего лишь мои родители!
— Которые без предупреждения приехали к нам.
— Да, ну и что?
— Я не хочу непрошенных гостей в нашей квартире. Даже если это твои родители.
— Вот как? — Даниил прищурился. — Никогда бы не подумал, что моим родителям придется заранее согласовывать свой приезд.
— Теперь знаешь. И переставь холодильник и стол на свои места.
— Но так и правда больше пространства! — Даниил только утром сделал так, как советовала его мать.
— Речь не о пространстве. Или ты не понимаешь?
Но муж, к большой радости Риммы, все понял. Поэтому она не удивилась, когда однажды ей позвонила свекровь:
— Рим, мы завтра к вам заедем на пару дней. У нас дела в городе. Ты нам ключи два комплекта сделай. Чтобы вас не стеснять.
— К сожалению, завтра не получится вас приютить. У нас с Даней планы уже выстроены. Вы можете пожить в гостинице. Могу подсказать, какие нормальные.
— Гостиница? Ты смеешься? Нам не нужна гостиница, когда у нашего сына есть квартира.
— Это наша квартира, — уточнила Римма.
— Я и говорю — у Дани есть квартира. И поэтому тратиться на гостиницы нет смысла.
— К сожалению, наша квартира не гостиница и вы не можете заехать только потому, что вам надо.
— Вообще-то, без наших денег у вас бы не было этой квартиры. Быстро ты нашу доброту забыла!
Римма улыбнулась. Она была готова к этому:
— Конечно, мы вам благодарны. Но когда вы давали нам деньги, то не говорили, что за это вы будете приезжать к нам, когда захотите. А если бы так сказали, я бы у вас ни копейки не взяла. А раз не сказали, то и пускать вас я буду тогда, когда я захочу. В ближайший год такого желания нет.
— А что скажет Даня? Это ведь и его квартира.
— Позвоните и узнаете.
Римма закончила разговор. В муже она была уверена.
Когда через год Даня и Римма отдали деньги (с процентами по ставке самого выгодного банковского вклада в городе), родители мужа молча забрали деньги. Чем удивили сына, который поспорил с женой, что родители откажутся. Теперь в квартире гостят только те, кого хотят видеть оба супруга.
ADME публикует этот текст с разрешения автора канала «Риэлтор не нужен! Истории».
Орфография автора в наименовании канала сохранена.
Комментарии
Генератор мыльных рассказиков не простаивает. Есть все - и властная свекровь , и послушный сын, и денежная помощь, и свободолюбивая невестка.
Нет только одного.
Нормального рассказа.
то есть могли и хотели отдать деньги с первой же зп, а отдали через год, ну-ну.
И всё логично, раз родителям говорят, что ближайший год (!!!) их видеть не хотят, то почему бы родителям деньги не взять?