20+ человек, которые так бездарно обращаются с деньгами, что аж подгорает

Все истории какие-то противные. "Я транжира/жмот, ну и ладно". Фу-у-у-у.
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У некоторых людей, как бы они ни старались, деньги будто сквозь пальцы утекают. Одни товарищи рано или поздно смиряются с этим фактом и привыкают жить от получки до получки. Другие же стараются придумать нетривиальные способы, как эту проблему решить.
Кстати, есть один метод, который действительно помогает сэкономить приличную сумму денег даже при средней зарплате.
Все истории какие-то противные. "Я транжира/жмот, ну и ладно". Фу-у-у-у.