20+ человек, которые так бездарно обращаются с деньгами, что аж подгорает

Народное творчество
36 минут назад

У некоторых людей, как бы они ни старались, деньги будто сквозь пальцы утекают. Одни товарищи рано или поздно смиряются с этим фактом и привыкают жить от получки до получки. Другие же стараются придумать нетривиальные способы, как эту проблему решить.

  • Познакомилась я с парнем, ему 32 года. Начали встречаться, гуляли, ели пироженки в кафе — в общем, все супер. Как-то решили за шаурмой зайти. Он замялся перед входом, бросился кому-то звонить. Я в недоумении, и тут он выдает: «Слушай, а ничего, если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала, потому что я деньги не умею тратить. Когда мне что-то надо, я ей звоню. Если действительно вещь нужная, мама мне переводит деньги. Но сейчас она трубку не берет». © Radostnya / Pikabu
  • Моя мама получает неплохую пенсию, плюс я каждый месяц пересылаю ей $ 500, а ей все мало. И так годами. Меня это достало, метнулась к ней, чтобы понять, куда утекают бабки. Когда узнала, у меня в аж в глазах потемнело. Оказалось, моя мать дает деньги хитрым родственничкам, которые смекнули, что они у нее есть. То одной надо срочно операцию делать, то другой сыночке-корзиночке квартиру в чужом городе снять, потому что ее мальчик в общаге не проживет, то третьему не хватает на тачку получше. И никто деньги не отдает, а мама и не ждет: «Ну нет у человека у возможности». Зато у меня, получается, есть возможность содержать этих прихлебателей! При этом мама звонила мне и жаловалась: не хватает на лекарство, надо бы колонку поменять и так далее. Да она давно могла всю квартиру обновить и скупить половину какой-то аптеки!
  • Я только недавно наконец-то расплатилась с кучей долгов, которые набрала потому, что тащила в дом всякое барахло. Стоило мне посмотреть какое-нибудь видео про дизайн интерьеров, как я тут же сгребала с полок массу всевозможных безделушек. До сих пор не могу избавиться от залежей ерунды, но теперь стараюсь делать покупки с умом. Надеюсь, поможет. © happy_life1 / Reddit
  • Купил машину у чувака, которого в первый раз в жизни видел, за € 2 тыс. Надо сказать, в машинах я не сильно разбираюсь. Выяснилось, что покупать транспортное средство, когда ты в технике ни в зуб ногой, у первого встречного — не лучшее решение. © tchuruck / Reddit
  • Стыдно признаться, но я иногда без спроса беру у мужа наличку или снимаю деньги с его карточки и трачу на вкусняшки, которые он точно не купит («Это можно сделать дома», «Ты и сама вкусно готовишь»). Он не то чтобы жадный, просто у нас бизнес малоприбыльный, хватает только на самое необходимое. © Подслушано / Ideer
  • Не смог удержаться и купил роскошную деревянную кровать с резьбой за миллион денег. Жена ее тут же возненавидела, пришлось от этой красоты избавляться. В результате продал я кровать почти в 10 раз дешевле. © Robert Mucci / Quora
  • Не умею тратить деньги, поэтому использую вклады со штрафами за досрочное снятие. Когда приходит зарплата, сразу же часть денег кидаю на вклад. Будь у меня вся сумма на карте, потратил бы до копейки. Даже не знаю, как это работает. © DroidoDeprecado / Pikabu
  • Примерно раз в 3 месяца просыпаюсь в холодном поту и начинаю размышлять, на какую же ерунду я деньги трачу. Постоянно покупаю косметику, цацки, шмотки, всякую ерунду для дома. У меня уже в квартире настоящий кавардак, а выкинуть что-то рука не поднимается. Я ведь за этот хлам свои кровные денежки платила! Единственные толковые покупки, о которых не жалею, — бытовая техника на кухню. © One-Aside-7942 / Reddit
  • Я вот тратить с умом вообще не умею. Когда-то получал скромную зарплату и жил от получки до получки. Если и откладывал что-то, то все равно денежки быстро улетучивались. Перевели на новое место, начал получать больше, но ничегошеньки не изменилось. Недавно еще увеличили зарплату, а я все равно ничего отложить не могу, все трачу. © 0zm0 / Pikabu
  • Мне очень тяжело расставаться с деньгами. Чем больше я их заработаю, тем труднее мне их тратить. Постоянно психую, когда нужно сделать большую покупку, пытаюсь найти аналог подешевле. Молодой человек, напротив, очень легко тратит деньги и, как следствие, часто использует кредитную карту, накапливает долги. Его это не смущает. Я вечно его пилю по этому поводу, хотя и понимаю, что это мой заскок, а он волен сам распоряжаться своими деньгами. Но меня от такого поведения коробит. Уже не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer
  • Как-то одолжил крупную сумму своей маме. Заодно купил ей всякую бытовую технику и оплатил ремонт в ванной. Всю сумму я обратно так и не получил. Самое глупое вложение в моей жизни. © Jake Burrows / Quora
  • Мне кажется, любой родитель рано или поздно думает, мол, на кой черт я покупал детям столько одежды и игрушек, пока они были еще совсем мелкие. Ну серьезно, я мог бы просто вручить пару коробок, и они были бы в полном восторге. А через пару лет мы бы вместе потратили сэкономленные деньги на то, чего ребятам действительно хочется. © dinnerbellding / Reddit
  • Мне понадобился целый год, чтобы избавиться от пристрастия к косметике. Я скупала буквально все подряд и была уверена, что трачу сущие копейки. До сих пор с нервным смехом смотрю на фотки нашей первой квартиры, где все эта ерунда целый столик занимала. Сейчас косметика у меня в небольшой несессер помещается. © tidylibrarian / Reddit
  • Умом я понимаю, что тратить кучу денег на шмотки — это тупо, но сердцу ведь не прикажешь. Говорю себе, что на старости лет лучше вспоминать про путешествия и события, а сама способна радоваться только новой одежде. Грусть-тоска. © Подслушано / Ideer
  • В 18 лет мне перепало приличное наследство от бабушки. Целый год я скупала шмотки, угощала друзей суши и творила прочую ерунду. Папа посоветовал мне купить машину, но я жутко боялась больших трат, а вот эти маленькие покупки просто не замечала. А потом денежки закончились. © oddgirl321 / Reddit
  • Я всю зарплату жене скидываю, а то ведь деньги мигом спущу. Но есть один момент. Если мне нужна какая-то сумма, то я звоню супруге и говорю об этом. Она без всяких вопросов мне деньги переводит. Просто сам могу импульсивно дорогую покупку совершить и всю зарплату потратить. © MrFraystone / Pikabu
  • У меня в прошлом году машина накрылась, причем так, что не подлежала ремонту. Ну я не сильно расстроился, потому что почти не пользовался авто. А все страховые денежки в итоге спустил, постоянно заказывая еду на дом. Сейчас так об этом жалею. © sicksages / Reddit
  • Мама любила меня таскать в путешествия. Во время поездок мы с 6 утра до 11 вечера носились по достопримечательностям и музеям. Часто ночевали в поезде, в автобусе, на вокзале, в аэропорту. А зачем деньгами швыряться? Нормальные кафе мама тоже считала бесполезной тратой, обычно мы питались хлебом и колбасой из супермаркетов. Я валилась с ног и все время хотела есть. Ненавижу путешествия. © Подслушано / Ideer
  • Я трачу кучу денег на одежду. У меня все шкафы барахлом забиты, я уже без понятия, куда старые шмотки девать. При этом часть новых вещей у меня до сих пор лежит не распакованная. © StrawberryMother5642 / Reddit
  • Профдеформация, она такая. Я работаю главным бухгалтером уже более 25 лет. Лягу так вечерком помечтать, что прилетела куча денег и работать больше не нужно. И вместо того, чтобы представлять, как буду их тратить, я начинаю считать, какой налог отдам, как правильно оформить, куда вложить, чтобы не профукать такое богатство. Короче, еще ни разу те деньги не потратила! © Подслушано / Ideer
  • Моя жена тратить деньги вообще не умеет, и я никогда ей не озвучивал свою зарплату. Она знает про 20% от реальной суммы. И вот эту «всю» зарплату я отдаю ей. Естественно, постоянно проблемы случаются, тогда я якобы занимаю. Хотя по факту беру из кубышки, где уже скопилось на безбедную старость. © Fly737 / Pikabu
  • В 16 лет решил я кучу денег поднять. Накупил какого-то барахла, не потрудившись, конечно же, изучить рынок. В результате сбагривать все пришлось уже за полцены. Ну и, естественно, я спустил на эту гениальную идею почти все свои сбережения. © Samuel Turner / Quora
  • Была у меня одна подружка, которая в наследство от бабушки получила дом и нормальную такую сумму. Барышня тут же купила новую машину, комп и всякие прибамбасы для авто. Заодно и парня своего подарками завалила. Очень великодушно, но слегка неразумно. В результате ей пришлось продать и дом, и машину. © Chrewl / Reddit
  • Купил тут 75-дюймовый телевизор. Мое сокровище наконец доставили, я попытался водрузить телик на тумбу. Но оказалось, что она недостаточно широкая — ножки не влезают. Не знаю, что мне в голову стукнуло, но я срочно решил новую тумбочку купить. Схватил такси и давай по городу кататься. Ничего не нашел, в итоге заказал новое крепление в интернете. А потом посчитал, что на такси я потратил в 5 раз больше, чем на крепление. До сих пор бешусь. © sketchypoutine / Reddit
  • Загремели мы с сыном в больницу. Лежим в забитой палате, бедный ребенок рыдает, а мне сестра названивает. Лепечет, что деньги позарез нужны и счет на секунды идет. Не проблема, пересылаю и только потом в шоке узнаю, что сеструхе срочно понадобились какие-то духи по скидке купить, а у нее зарплата, как всегда, закончилась. При этом флакончиками у нее вся квартира забита, а зарабатывает она в 3 раза больше, чем я. И знала ведь, что мы с ребенком в больнице, но это ее вообще не смутило.
  • Мы по молодости с мужем 3 месяца на новый холодильник копили. Затянули пояса, каждую копеечку откладывали. Собрали наконец-то нужную сумму и на радостях поехали в магаз. А там сплошное расстройство: на наши деньги можно было только крохотульку размером с тумбочку купить или нечто побитое жизнью и грузчиками. Вышли расстроенные, и тут мне в голову гениальная идея пришла. Предложила мужу в соседний ресторан зайти и посчитать, сколько нам все-таки на обновку денег нужно. Посчитали, только в процессе почти все сэкономленное прогуляли. Пришлось копить еще полгода.

Кстати, есть один метод, который действительно помогает сэкономить приличную сумму денег даже при средней зарплате.

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