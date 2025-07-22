13 выходок родни, от которых не знаешь — смеяться или плакать

Есть такое выражение — «мой дом — моя крепость», но что делать, когда самые непредсказуемые «осады» устраивают самые близкие люди? Родственники — это наш тыл, наша поддержка, и одновременно неиссякаемый источник ситуаций, от которых хочется спрятаться под стол. Но наша подборка — не попытка осудить, а скорее возможность с улыбкой узнать себя и своих близких в этих историях