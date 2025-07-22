Вряд ли медсестра рассказала эту историю. Значит отец счел ее смешной и нормальной. Мол, расти, доченька, с осознанием своей реальной важности и ценности 😡
13 выходок родни, от которых не знаешь — смеяться или плакать
Есть такое выражение — «мой дом — моя крепость», но что делать, когда самые непредсказуемые «осады» устраивают самые близкие люди? Родственники — это наш тыл, наша поддержка, и одновременно неиссякаемый источник ситуаций, от которых хочется спрятаться под стол. Но наша подборка — не попытка осудить, а скорее возможность с улыбкой узнать себя и своих близких в этих историях
- На видео с выписки из роддома есть момент, который я не забуду никогда: свекровь с серьезным видом спрашивает — «А почему это мама держит дочу?» То есть, внимание, я — всего лишь мать, почему-то держу ребенка, которого, по логике свекрови, ей сын подарил лично. © diana_shusterman
- А моя свекровь на свадьбе посмотрела на меня с улыбкой и выдала: «Лерочка, как же Диме с тобой повезло, ты такая хорошая!» Проблемка в том, что я — Елена. А Лера — это его бывшая. © Ililiti
- У бабушки случился приступ ностальгии и она принялась с увлечением рассказывать, как они с дедом учились в старшей школе. Говорит: «Это было как раз в то время, когда мы начали встречаться». Дед смотрит на нее с недоумением и вопрошает: «А с кем это мы начали встречаться?» Бабуля надулась, а вот мы с братом чуть со стульев не попадали. © sons_of_mothers / Reddit
- Я родилась прямо посреди матча по футболу. Медсестра выходит к моему папе, который весь вечер просидел в ожидании в приемной и говорит: «Хотите взглянуть на новорожденного?» А он, не отрывая взгляда от экрана: «Секундочку... они как раз бьют по воротам». © bored-now / Reddit
- У меня очень любящая, но чересчур любопытная бабушка. Однажды она узнала, что у меня новая девушка, каким-то образом нашла ее в соцсетях, и заявила «Не нравится мне ее родинка на левой щеке, ей бы провериться». Даже не знаю, от чего я обалдел больше — что бабушка так набила руку в пользовании интернетом, либо от того, что девушка не обиделась, а действительно пошла в поликлинику и проверила родинку на всякий пожарный случай.
(Напоминаем, что любые опасения по поводу здоровья следует обсуждать только с квалифицированным врачом — прим. ADME).
- Моя мама любит делиться с подругами про меня абсолютно всем. Под «всем» я имею в виду личные, но крайне неудачные фото, историю детских болезней и процент успешных собеседований. Недавно я обнаружила, что она выложила у себя на странице пост: «Моя доча снова одна. Нормальные мужики, ау!» с моим фото и хештегом #умницакрасавицаисвободна. Под постом уже была куча комментариев от ее подруг с вопросами, почему мы расстались и «а тот врач был такой симпатичный»...
(Старшее поколение активно осваивает соцсети, и иногда их забота принимает формы, нарушающие наши личные границы. Эта история — напоминание о том, как важно обсуждать с близкими правила цифрового этикета — прим. ADME).
- Подруга — красотка, работала моделью. Рассказывает: «Пришли в гости к родителям мужа. Перебираем старые фотки. Смотрю — мое старое фото на паспорт валяется. Свекровь выхватывает и горестно вздыхает: „Эх, не повезло тебе. Ты же самая нефотогеничная у нас в семье!“»
Adme наконец взял на себя роль морального компаса и своими примечаниями выведет нас к свету! 😂
- Работаю в магазине одежды, помогала женщине с примеркой — выбрала шикарный темно-коричневый комбинезон. Спрашивает: «Можно в таком на свадьбу?» Отвечаю, мол, отлично смотрится, если, конечно, у молодых нет особых пожеланий по дресс-коду. А она: «Ну вообще они просили гостей быть в пастельном — зеленом, желтом... но я ведь мать, могу и выделиться». Любопытство победило, спрашиваю: «Это ваш сын женится?» Она с удивлением: «Да! А как вы догадались?» © valerka_krivovska
- Мы с сыном однажды не выдержали и вынесли весь хлам с балкона у деда, пока он был у врача. Несколько раз ходили на помойку, умаялись. Дел вернулся и устроил скандал, что мы выкинули очень ценные и необходимые вещи. Сын положил перед ним ручку и бумагу и сказал: «Пиши список, все принесу обратно с мусорки». Дед весь вечер сидел насупленный перед листком бумаги, морщил лоб, но так и не вспомнил, что у него там необходимое было. © Александра Позднякова / Dzen
- С родственниками мне в целом повезло, но с возрастом даже самые близкие могут удивить. Мама давно хотела новое кресло и тумбочки на дачу, и я решила сделать ей подарок. Нашла все по хорошей скидке, с папой прикинули, что в их машину все поместится, собрались ехать в магазин. Но тут мама вдруг категорически: «Только доставка. Машину не гонять, папа вам не грузчик». А доставка — дороже самой мебели! Папа только пожал плечами: ну, значит, не поеду. В итоге не поехали, ничего не купили, мама еще и обиделась. © Татьяна Лобанова / ADME
очень понравились примечания от адме для идиотов: о чём говорится в истории и какой вывод нужно сделать. Продолжайте в том же духе. Только уж к каждой истории, пожалуйста.
- На пару месяцев к нам приехал племянник мужа, пятнадцать лет — вроде не малыш. Но вел себя как барин: по дому не помогал, посуду за собой в посудомойку не убирал, еду подогреть — и то не мог. Холодное есть отказывался, а к свежему ужину, приготовленному на всех, приходил, когда уже доедали — потому что «еще не доиграл». Ночами просиживал за компом, а потом жаловался, что мы ему «спать мешаем», когда он до часу дня отсыпался. В какой-то момент терпение лопнуло и я объяснила юноше, сколько стоят услуги повара, домработницы и аренда жилья. С тех пор по семейным чатам пошел слух, что я «морила ребенка голодом» и «выставила ему счет».
(Что делать, если гостящий у вас подросток не уважает чужой труд и пространство? Герои этой истории выбрали радикальный метод, который привел к новому витку конфликта. Это сложная ситуация без простого ответа — прим. ADME). © Олена-на-на / ADME
- Моя свекровь на выписке из роддома захотела отдельное фото с моим мужем и нашей малышкой. Такое чувство, что я была гостьей на своей же выписке. А рожал, наверное, муж. (Послеродовой период — время, когда женщине особенно нужна поддержка. Но именно тогда и могут возникнуть недопонимания с близкими, которые по-своему видят свою роль в жизни малыша — прим. ADME). © annikamollitie
- Брат жены периодически ночевал у нас дома. В очередной раз звонок посреди ночи. Жена кладет трубку и говорит, мол, сейчас заявится Миша, да еще с компанией. Открываем дверь, а там ее брат стоит с вороной на плече. Рассказал, что заметил ее с подбитым крылом на дорожке парка, ну и посочувствовал незавидному положению. Я потом у жены спрашиваю: «Ты откуда про компанию-то взяла?» Она говорит: «А что я должна была подумать? Он позвонил и сказал, что придет не один, а с вороной одной...» © Sanviktorovi4 / Pikabu
Как видите, частенько именно родня второй половинки отчебучивает такое, что хочется просто встать и уйти в закат. Как героям этой нашей подборки.
Комментарии
ИИ теперь будет комментировать комментарии пользователей адми?
Ну захотелось свекрови отдельное фото со своим ребенком и его ребенком. Ничего криминального не вижу - по крайней мере, по сравнению с остальными историями.
Редакция считает читателей и комментаторов маленькими несмышлёнышами - мало того, что к некоторым историям прилагаются картинки, так ещё и разъясняют, "что такое хорошо, а что такое плохо"?(с)