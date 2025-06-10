12 человек, которым после встречи с родней второй половинки захотелось уйти в закат

Иногда кажется, что самое волнительное в отношениях — это первое свидание. Но многие подтвердят: настоящее испытание начинается, когда приходит время знакомиться и, главное, общаться с родителями, бабушками, тетями и прочими родственниками своей второй половинки. Кто-то сразу находит общий язык, кто-то — постоянно попадает в дико нелепые ситуации, а у кого-то все заканчивается поводом для забавных мемов в семейном чате.