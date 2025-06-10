Парень им баланс нна карет, а они что взамен? Алмазную пещерку в пользование? Так это проституцией называется вообще-то... Вернее, тут, поскольку пещерка не своя. то сводничество.
12 человек, которым после встречи с родней второй половинки захотелось уйти в закат
Иногда кажется, что самое волнительное в отношениях — это первое свидание. Но многие подтвердят: настоящее испытание начинается, когда приходит время знакомиться и, главное, общаться с родителями, бабушками, тетями и прочими родственниками своей второй половинки. Кто-то сразу находит общий язык, кто-то — постоянно попадает в дико нелепые ситуации, а у кого-то все заканчивается поводом для забавных мемов в семейном чате.
- Каждый раз, когда приезжали к свекрови, она обязательно говорила мне: «Как ты раздобрела!» При этом вес мой годами не менялся. Но вот мы приехали к ней после того, как я сбросила 20 килограммов. Надо было видеть ее лицо! В итоге выдала, что в этот раз «раздобрел» мой муж. © It’s me / Dzen
- С будущей свекровью мы познакомились совершенно случайно: нам с ее сыном тогда было по 16, поехали на речку, и я умудрилась сгореть на солнце — красная как рак, тошнит, температура. До моего дома далеко, жара невыносимая. Он решил отвести меня к себе. И вот уже его мама мажет меня кефиром, ставит вентилятор, меняет тряпку на лбу, в общем заботится, как родная. С тех пор прошло почти 25 лет, мы с ее сыном женаты, живем по соседству душа в душу. © Sweet Lana / Dzen
- Привела парня знакомиться с родителями. Предупредила, что они у меня немного своеобразные, могут расспрашивать о всяком. Но те вообще учудили — едва сели за стол, как они потребовали у него показать баланс на карте. А потом как выдали: «Она до тебя уже встречалась с одним, который ее даже на море не свозил. Второй такой нам не нужен». © Карамель / VK
- Знакомство с родителями парня прошло весьма сумбурно — его мама очень долго вглядывалась в меня, ну просто пилила взглядом. Я уже в голове перебрала тысячу вариантов того, что со мной не так, пока она не признала во мне продавца-консультанта из магазина, который «впарил» ей кофту по скидке, а она возьми и сядь при первой же стирке. Нужную температуру не соблюдала она, но виноватой осталась, конечно же, я. Сами понимаете, про помолвку мы с женихом промолчали. © Не все поймут / VK
- Утром по пути на работу на грузовике почти столкнулся с таксистом, который неожиданно подрезал. Еле сдержался, чтобы не разругаться. Днем женщина перебегала дорогу в двадцати метрах от перехода, и снова еле затормозил. А вечером девушка зовет в гости: «Мои родители хотят с тобой познакомиться». Захожу на кухню — и вижу тех самых «героев» утра и дня. К счастью, оказались очень приятными людьми. Мы с девушкой позже разошлись, но с ее родителями еще долго тепло общались. © Летчик / Dzen
- Знакомство с родителями — волнение, накрытый стол, все чинно и торжественно. Мы сидим на белом диване, я стараюсь вести себя вежливо, делаю робкие попытки поддержать разговор. Вижу на столе томатный сок и, как человек с опытом, решаю его немного взболтать. Не глядя, уверенно переворачиваю упаковку. Увы, сок уже был открыт. В одну секунду белый диван, мама, кот и все вокруг оказываются залиты красной жижей. Мы не расстались, но с тех пор на каждой встрече мне с улыбкой напоминают: «Только осторожно, сок открыт!» © Подслушано / Ideer
- Помню, мое первое свидание с первой девушкой. Ей 14, мне 17. Погода отличная, гуляем по историческому району, болтаем, все идет как надо. В какой-то момент она достает телефон, а он выключен, глючная модель «Нокии» была. Включает, а там 92 пропущенных от мамы и бабушки. В общем, знакомство с ее бабушкой состоялось не дома за чаем, а прямо посреди улицы, куда она примчалась нас искать. © Figaro1001 / Dzen
- Приходим домой с родителями, открываем дверь — в коридоре стоит вентилятор, а к нему прищепками прикреплен сарафан, сушится. На кухне — девушка с мокрыми волосами, в папином махровом халате, неспешно пьет чай. Брат, не моргнув глазом: «Это Ира... Она из лужи». Папа торжественно представляется по имени-отчеству, а мама выглядывает из-за его плеча и тихо добавляет: «А мы с рынка!» © Светлана С / Dzen
- Однажды мой папа заехал ко мне на работу — а я как раз на крыльце флиртовала с молодым человеком. Тот был на мотоцикле, с налысо бритой головой... Папа тут же наложил вето: «С этим лысым не общаться!» Прошло лет пять, и я привела домой жениха — в костюме, с приличной стрижкой, с букетом. Папа радушно встречает, не узнает. Когда раскрылось, что это тот самый «лысый», страшно удивился. А теперь они с зятем лучшие друзья, папа стабильно на его стороне, и я порой думаю: если вдруг разведемся, из семьи вычеркнут меня, а его оставят. © ice249 / Dzen
- Однажды познакомился с семьей девушки — и будто попал в американские 50-е. Женщины готовят и убирают, мужчины сидят за столом и обсуждают всякое между собой. Я решил помочь с посудой, и тут же почувствовал на себе взгляды всех мужчин за столом, мол, «ты что, серьезно?!» Атмосфера была, мягко говоря, странная. Девушка — классная, но ее семья немного настораживает. © SuperSpy_ / Reddit
- Несколько лет назад я впервые пришел на ужин к родителям своей тогдашней девушки — и быстро понял, что семья у нее, мягко говоря, необычная. Ничего криминального, но атмосфера была какая-то... напряженная. Я обычно ем картошку так: разминаю ее вилкой прямо на тарелке и добавляю масло, чтобы оно растаяло — привычка с детства. Начал делать это за столом, и тут ее отец встает, разворачивается ко мне спиной и громко восклицает: «Так картошку не едят!» В комнате повисла неловкая тишина, а я воззрился на его жену в надежде, что она как-то прояснит обстановку. Она посмотрела на меня взглядом каким смотрит учительница, когда ты что-то сделал не так. Потом молча подошла, взяла мои руки с ножом и вилкой и аккуратно порезала оставшиеся две картошки на четвертинки. После этого отец снова сел за стол, и мы доели ужин в полной тишине, пока он буквально следил за каждым моим движением. © GodTheory / Reddit
- Однажды я опаздывал на знакомство с родителями девушки. До дома оставалось проехать всего около трех километров, а впереди кто-то еле плелся. Я, конечно, начал «подталкивать», а они в ответ — еще медленнее. Когда наконец получилось их обогнать, я специально даже заглянул в машину — уж очень хотелось взглянуть на этих упрямцев и их кислые мины.
Припарковался у ее дома — и через минуту та самая машина подъехала следом. Как вы уже догадались, это были ее родители. Поприветствовали мы друг друга очень сдержанно. Я сразу извинился: мол, нервничал, опаздывал, обычно я не такой лихач. К счастью, вроде бы поверили. © professor_doom / Reddit
А если вам не хватило курьезов с родственниками благоверного в этой статье, то вот подборка историй о том, как свекровь добавила перца в семейную жизнь «корзиночки» и его второй половиночки.
Комментарии
"Девушка — классная, но ее семья немного настораживает."
Так девушка потому и классная, что из семьи с патриархальным укладом
Ой дурак. Ему девушка попалась с нормальным воспитанием, а он - странная. Это сейчас все девушки странные.
Картофельная семейка, наверное в общепит не ходит.
А то папа с мамой замучаются всех посетителей переучивать, как правильно есть картошку)