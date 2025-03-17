18 случаев, когда свекровь добавила изюминку в семейную жизнь

Свекрови бывают разными: одни становятся второй мамой, другие — источником бесконечных сюрпризов, то забавных, то слегка драматичных. Иногда их забота выходит за рамки обычных представлений, а принципы и советы способны ввести в ступор даже самых терпеливых. В этой подборке — истории о свекровях, чьи выходки достойны отдельного жанра в кино.