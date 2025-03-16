15 доказательств того, что время порой меняет людей до неузнаваемости

Герои этой статьи на собственном опыте убедились, что преображение возможно, и с радостью делятся своими впечатляющими результатами, вдохновляя других. С возрастом они стали только краше. И теперь знают, как использовать время в свою пользу.

"Из 13 в 29. Я счастлива!"

Ты похожа на голливудскую диву! © Jordyy_yy / Reddit

"В 16 и в 22"

"В 11 и в 26"

"В 14 и в 27. И за это время у меня появилось 4 кошки, что тоже круто"

"Я в 13 и в 22. Приходилось вставать на три часа раньше, чтобы собраться"

"Из 15 в 24. Я очень старалась!"

Прямо Бенджамин Баттон в реальной жизни! © Blue88_wxz



"В 18 и в 27"

"В 16 и в 27"

"В 11 и в 20"

"В 31 и в 33"

Даже и не скажешь, что это один и тот же человек! © toxicojos / Reddit

"В 20 и в 24. Наконец-то послала лесом своего абьюзера"

Да вы прям светитесь теперь! © DrAniB20 / Reddit

"Меня принимали за парня, и вот прошло 9 лет"

"Из 17 в 28"

Как же ты расцвела! © RagingWaterStyle / Reddit

"В 15 и в 18"

Прямо перевоплотился из Человека-паука в Киану Ривза. © Eazybonplaya / Reddit

"В 19 и в 24. А еще я научилась правильно наносить макияж"