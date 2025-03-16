15 доказательств того, что время порой меняет людей до неузнаваемости

Ну, повзрослела, выровнялась, похорошела. Было бы удивительнее, если наоборот)
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Герои этой статьи на собственном опыте убедились, что преображение возможно, и с радостью делятся своими впечатляющими результатами, вдохновляя других. С возрастом они стали только краше. И теперь знают, как использовать время в свою пользу.
Ну, повзрослела, выровнялась, похорошела. Было бы удивительнее, если наоборот)
Иногда достаточно одного похода к стилисту, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Смелые дамы доверились профессионалу и ни о чем не жалеют.
Для кого-то удивительно, что фото девочки в 11 и девушки в 20 будут выглядеть по-разному?
Давайте еще поразимся, как изменился ребенок с месячного возраста до подросткового)