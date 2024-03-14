20+ смелых женщин, которые решились на кардинальные изменения во внешности и попали в яблочко
Можно с уверенностью сказать, что Галина Тоторина помогает девушкам обрести себя. Ведь она — успешный стилист, на счету которой более 18000 преображений. Также Галина занимается подбором стрижек, так что некоторые из работ, которые вы увидите здесь, выполнены по ее рекомендациям.
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- С короткой челкой девушка неземной красоты. Инопланетянка! © hopeswind
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К очкам бы еще шляпу и маску надеть, чтобы мы все ахнули от преображения...
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Образ классный, но ведь эту красоту каждый день так не станешь укладывать
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Мне не нравится, классическому типажу пикси делать, да еще потом в фоторедакторе контур лица подтягивать чтоб лучше смотрелось....
- Видно, что девушка после преображения соприкоснулась с собой настоящей. © katrineblond
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Тот тип лица, когда лучше всего подходит каре или длинный боб
- Ну кто сказал, что короткая стрижка — это неженственно? Лет 5 долой точно! © olgalk1409
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Когда делают такую объёмную укладку, это значит, что без неё совсем атас.
Кстати, укладка не айс.
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- Напомнила Шарлиз Терон! Тот случай, когда девушке все к лицу. © blondinkavioletta
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- Стрижка только подчеркнула красоту девушки. «До» была симпатичной, а «после» стала эффектной, запоминающейся. Прям вау! © anstartsova
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Здесь конечно лучше. Длинные волосы такой текстуры возраста добавляют
- Сколько же под этой копной волос скрывалось утонченности и шарма. Очень красивая женщина! Восторг! © chug_mari
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- Это шок! Другая девушка, красивая, уверенная, счастливая! © ogracheva7
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Фон тот же, тени ярче. Это значит что? Это значит что кадр обработан в фоторедакторе для искусственного усиления разницы между "до" и "после"
- Из обыкновенной женщины в стильную мадам! Вот это да, вот это работа! Как может изменить человека стрижка! Галина, вы просто волшебница! © tanusha226
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Вот опять. Типаж ярко выраженный "романтик", а ей короткую стрижку, которая к лицу "гамину". Зачем? Отпраздновать развод разве что
- Девушке надо менять фото на документах! Это новый человек! © kinovinodomino2017
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Я подумала, что это Скарлетт Йоханссон. Какая прекрасная девушка! Короткая стрижка раскрыла ее. © aksinelly
Комментарии
Есть удачные и интересные преображения. Но всё же если стилист не способен сохранить длинные волосы и создать с ними интересный образ, то возникает большой вопрос к уровню профессионализма...
В общем, успешный стилист нашла свой секрет успеха- стричь женщин как можно короче и делать одну и ту же укладку "волосы дыбом".
Надеюсь, к этой стилисту приходят именно с запросом на покороче. Иначе за кое-какие 'преображения' её бы выгнать из профессии ссаными тряпками. С другой стороны, местами случились прям классные образы
Не знаю, мне все понравилось. Может потому, что у самой короткая стрижка? И, кстати, никаких танцев с бубнами моя прическа не требует, голову помыла, пальцами уложила и немного геля. После шапки, правда, нужно зайти в туалет и намочить волосы, тоже без особых хлопот. Стрижку обновляю раз в месяц по принципу, если уже нужна расческа, пора к мастеру. Зато седину закрашивать не надо, вполне себе приличный образ с полуседым ежиком
ну, тут не только в прическе дело.