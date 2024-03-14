20+ смелых женщин, которые решились на кардинальные изменения во внешности и попали в яблочко

Можно с уверенностью сказать, что Галина Тоторина помогает девушкам обрести себя. Ведь она — успешный стилист, на счету которой более 18000 преображений. Также Галина занимается подбором стрижек, так что некоторые из работ, которые вы увидите здесь, выполнены по ее рекомендациям.

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С короткой челкой девушка неземной красоты. Инопланетянка! © hopeswind

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Видно, что девушка после преображения соприкоснулась с собой настоящей. © katrineblond

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Ну кто сказал, что короткая стрижка — это неженственно? Лет 5 долой точно! © olgalk1409



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Напомнила Шарлиз Терон! Тот случай, когда девушке все к лицу. © blondinkavioletta

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Стрижка только подчеркнула красоту девушки. «До» была симпатичной, а «после» стала эффектной, запоминающейся. Прям вау! © anstartsova

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Сколько же под этой копной волос скрывалось утонченности и шарма. Очень красивая женщина! Восторг! © chug_mari

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Это шок! Другая девушка, красивая, уверенная, счастливая! © ogracheva7

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Из обыкновенной женщины в стильную мадам! Вот это да, вот это работа! Как может изменить человека стрижка! Галина, вы просто волшебница! © tanusha226

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Девушке надо менять фото на документах! Это новый человек! © kinovinodomino2017

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Я подумала, что это Скарлетт Йоханссон. Какая прекрасная девушка! Короткая стрижка раскрыла ее. © aksinelly