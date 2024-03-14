20+ смелых женщин, которые решились на кардинальные изменения во внешности и попали в яблочко

Культура
8 часов назад

Можно с уверенностью сказать, что Галина Тоторина помогает девушкам обрести себя. Ведь она — успешный стилист, на счету которой более 18000 преображений. Также Галина занимается подбором стрижек, так что некоторые из работ, которые вы увидите здесь, выполнены по ее рекомендациям.

1.

2.

  • С короткой челкой девушка неземной красоты. Инопланетянка! © hopeswind

3.

4.

Hangover Unicorn
1 час назад

Образ классный, но ведь эту красоту каждый день так не станешь укладывать

-
-
Ответить

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Тревожное Пирожное
1 час назад

Мне не нравится, классическому типажу пикси делать, да еще потом в фоторедакторе контур лица подтягивать чтоб лучше смотрелось....

-
-
Ответить
  • Видно, что девушка после преображения соприкоснулась с собой настоящей. © katrineblond

12.

  • Ну кто сказал, что короткая стрижка — это неженственно? Лет 5 долой точно! © olgalk1409

13.

O_о
1 день назад

Когда делают такую объёмную укладку, это значит, что без неё совсем атас.
Кстати, укладка не айс.

-
-
Ответить

14.

  • Напомнила Шарлиз Терон! Тот случай, когда девушке все к лицу. © blondinkavioletta

15.

  • Стрижка только подчеркнула красоту девушки. «До» была симпатичной, а «после» стала эффектной, запоминающейся. Прям вау! © anstartsova

16.

  • Сколько же под этой копной волос скрывалось утонченности и шарма. Очень красивая женщина! Восторг! © chug_mari

17.

18.

Lamia
7 часов назад

Была девушка, стал непонятного пола андрогин. Впрочем, не только здесь

-
-
Ответить

19.

20.

  • Это шок! Другая девушка, красивая, уверенная, счастливая! © ogracheva7

21.

Тревожное Пирожное
1 час назад

Фон тот же, тени ярче. Это значит что? Это значит что кадр обработан в фоторедакторе для искусственного усиления разницы между "до" и "после"

-
-
Ответить
  • Из обыкновенной женщины в стильную мадам! Вот это да, вот это работа! Как может изменить человека стрижка! Галина, вы просто волшебница! © tanusha226

22.

Тревожное Пирожное
1 час назад

Вот опять. Типаж ярко выраженный "романтик", а ей короткую стрижку, которая к лицу "гамину". Зачем? Отпраздновать развод разве что

-
-
Ответить
  • Девушке надо менять фото на документах! Это новый человек! © kinovinodomino2017

23.

Я подумала, что это Скарлетт Йоханссон. Какая прекрасная девушка! Короткая стрижка раскрыла ее. © aksinelly

Однако бывает так, что, приходя в салон красоты, посетители уходят разочарованными от горе-мастеров. Так, например, это произошло с героями и героинями этой статьи. Кто-то остался разочарованным в макияже, кому-то не по душе пришлась стрижка или окрашивание, третьим же совсем не понравился маникюр.

Комментарии

Уведомления
Alessia Suomi-Npp
6 часов назад

Есть удачные и интересные преображения. Но всё же если стилист не способен сохранить длинные волосы и создать с ними интересный образ, то возникает большой вопрос к уровню профессионализма...

-
-
Ответить
Вероника
1 час назад

В общем, успешный стилист нашла свой секрет успеха- стричь женщин как можно короче и делать одну и ту же укладку "волосы дыбом".

-
-
Ответить
Hangover Unicorn
1 час назад

Надеюсь, к этой стилисту приходят именно с запросом на покороче. Иначе за кое-какие 'преображения' её бы выгнать из профессии ссаными тряпками. С другой стороны, местами случились прям классные образы

-
-
Ответить
Буква Эф
30 минут назад

Не знаю, мне все понравилось. Может потому, что у самой короткая стрижка? И, кстати, никаких танцев с бубнами моя прическа не требует, голову помыла, пальцами уложила и немного геля. После шапки, правда, нужно зайти в туалет и намочить волосы, тоже без особых хлопот. Стрижку обновляю раз в месяц по принципу, если уже нужна расческа, пора к мастеру. Зато седину закрашивать не надо, вполне себе приличный образ с полуседым ежиком

-
-
Ответить

Похожее