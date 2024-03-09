16 человек, которые пришли в салон за красотой, а ушли с проблемами
Многие умеют самостоятельно красить брови, волосы, стричь челку, красить ногти. Но делать это каждый раз самим хочется не каждому, поэтому мы и обращаемся к специалистам, чтобы точно получить хороший результат и остаться довольными. Но увы, итог радует не всегда, именно таким случаям посвящена эта статья.
«Просидела 6 часов на окрашивании, а семья сказала, что это выглядит так себе. Но я уже исправила цвет и теперь счастлива»
«Мне сделали неудачный пробный макияж, поэтому на свадьбу было решено накраситься самой»
Тут не то, что неудачный, тут ждут жуткая. Серые щеки, как будто синяк на скуле поставили... он вам возраста визуально конкретно добавил, этот макияж. Правильно сделали, что решили сами накраситься, у вас это лучше получилось, чем у чудо "визажиста".
«Заплатил кучу денег за эту ужасную стрижку»
Я понимаю, когда не очень удачную прическу "прячут" с помощью укладки и в салоне не видно косяков. Но неужели и тут было не видно сразу?
«Сегодня сделала брови и проплакала весь день, глядя на них. Они ведь даже не симметричные»
«Мой свадебный макияж получился не таким, каким был пробный. Мастер уверяла, что так кажется из-за света, но, увидев свадебные фото, я была разочарована»
Мда... лицо сверху вам как будто кирпичом намазали. На фото слева макияж реально был лучше. Я бы заставила переделывать или вернуть деньги.
«Я, конечно, не стилист по волосам, но, по-моему, меня подстригли ужасно»
Смотрю на такой ужас и понимаю, что каждый рубль, что я плачу своему мастеру, честно отработан и более того
«Попросила сделать французский маникюр миндалевидной формы с тонкими полосками. Хотелось плакать, глядя на это»
А Вы там с закрытыми глазами сидели что-ли. По первому ногтю можно было уже возмутиться...
- Честно сказать, выглядят, будто вам их дверями прижало. © debbie_liz / Reddit
«Этими фото я призываю всех и всегда делать пробный макияж перед торжеством. Вот в каком виде я ушла от своего визажиста»
«Мой парикмахер просто взял и выстриг мне половину моих волос, на первом фото то, как я выглядела до»
«Мне ужасно плохо убрали лишние волоски с бровей. На нижних фото они после того, как я их подкрасила, и делать мне это приходилось на протяжении нескольких месяцев»
«Вот что бывает, когда парикмахер оставляет осветлитель на волосах на 2 часа. Под конец я уже даже плакала от боли»
«Когда я высказала мастеру недовольство, она сказала, мол, остатки с кутикулы можно смыть под краном. Но ведь это правда ужасно?»
«Я очень разочарована пробным свадебным макияжем»
- У вашего визажиста, похоже, либо нет свадебного опыта, либо он просто хочет побыстрее заработать денег. © spiritualien / Reddit
«Недавно меня ужасно подстригли, и, наконец, сегодня мне все удалось исправить»
«Делала маникюр впервые, и мне вместо круглой формы сделали заостренную. Ногти разной длины и толщины, а гель мастер даже не подпиливала. Я разочарована»
- Это, скорее, птичьи клювы, а не ногти. © Sail_On_4170 / Reddit
«Да, я заплатила за эту стрижку деньги. Похоже, мастеру я чем-то не понравилась»
К большому счастью, подобные разочаровывающие результаты — редкость. И подтверждений тому много, а иначе ходили бы мы все по улицам со смешными стрижками, нелепым маникюром и макияжем.
Комментарии
Посмотрев много удачных и неудачных фотографий свадебного макияжа, волей-неволей задаёшься вопросом: не лучше ли потренироваться и сделать его самой?.. Сейчас по пунктам.
1) почему - то под свадебным макияжем как правило понимается +- одинаковый, не супер красивый, и совсем не оригинальный макияж, перегруженный нарощенными ресницами, кучей пудры, тона, скульптора и чего только не, ярко намалёваными бровями, губами и вот это всё прекрасное вместе. Даже если это +- красиво и аккуратно сделано - его всегда хочется облегчить, всегда он с эффектом маски.
2) Продолжение 1). Эти макияжи не оригинальные... Встаёт вопрос, а где разнообразие?.. Где интересные стрелки, где разные прикольные решения с тенями, всякие финтифлюшки вроде глиттера, бабочек, возможно где-то цвета, где интересные решения вообще, ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК ОДИНАКОВО? Творческие мастера уже столько всяких разных макияжиков и фишек выдумали, уже и стрелки белые бывают, и ресницы, и что только хочешь уже можно придумать, но свадебный макияж - он всегда один... Она и та же перегруженная маска. В итоге такой макияж никак не резонирует с внешностью и внутренним миром невесты, обезличивает её.
3) На него ещё и наценки, как будто слово "свадебный" автоматически повышает стоимость всех материалов и времени мастера в два раза.
4) кроме того обязательно нужно делать пробный, и то не факт, что мастер встанет с той ноги и не испортит тебе свадьбу.
Да блин, кто их так стрижёт и красит, где такие берутся? Просто случайные люди, решившие сменить профессию? Вчера я стриг газон, а теперь попробую стричь волосы? Вообще-то я повар, а сегодня буду визажистом? Безо всяких курсов, учёбы, сертификатов?..
Перефразирую)):
Я умею самостоятельно красить брови, волосы, ногти, стричь себе челку. И делаю это каждый раз сама, чтобы точно получить хороший результат и остаться довольной))
К сожалению, не освоила самостоятельную стрижку, но стригу мужа по его настоятельным просьбам. А еще крашу волосы дочери и делаю маникюр, ей нравится это наше взаимодействие.
Я не утверждаю, что специалисты плохие, просто так мы имеем полную свободу относительно времени, настроения и самочувствия)
Ух ты, чем исправляли? У меня при окрашивании тоже вылазит рыжинка со временем, пробовала тренировать синим, но более светлые пряди получаются голубыми.