14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом

мне всегда было интересно, почему для людей настолько важно быть единственным партнером своего партнера. Почему сексу придают такое большое значение? Ну спит твой партнер с кем-то ещё, что в этом страшного? Да, важно быть внимательным к здоровью и контрацепции, но сейчас это не сложно. Зачем лишние надуманные ограничения друг для друга, которые только пораждают дополнительный соблазн обладать чем-то запретным...