Господи, если б он их не продал, я б извелась. А так, С- справедливость!
14 случаев, когда отношения затрещали по швам, а выяснилось это необычным образом
Кто бы что ни говорил, но жизнь действительно лучший драматург. Истории о предательстве и изменах — лучшее тому доказательство. Вот несколько из них, по которым можно снять по-настоящему захватывающую драму.
- Пока я был в командировке, жена привела домой любовника. Я бы и не узнал, но их сдали... Не поверите! Обычные ножи! Он их поточил, вот только у меня на кухне они и так были острые, потому что я точу их сам каждую неделю, отработанными движениями, а этот кадр просто кое-как пошоркал по камню и искалечил режущие кромки. Жена даже отпираться не стала. Сижу вот, перетачиваю лезвия, думаю, как дальше жить. © Подслушано / Ideer
- Думала, что выбрала идеального мужика — успешный спортсмен с квартирой. Через месяц после свадьбы он заявил, что все свои деньги тратит на пищевые добавки и протеиновые коктейли, и мне теперь придется обеспечивать нас двоих. Я была в шоке, но промолчала. Потом он начал таскать в дом странных друзей, которые занимались протеиновыми детоксами. Я терпела, пока он не попросил продать машину, чтобы купить какие-то суперкапсулы для «вечной молодости». Я психанула, ушла к маме и подала на развод.
© Карамель / VK
- Несколько месяцев назад я решил удивить свою девушку билетами на шоу Тейлор Свифт в Ванкувере. Она всегда была огромной ее фанаткой. Я потратил около $ 800 на действительно хорошие места. На прошлой неделе я обнаружил, что она уже несколько месяцев тайно встречается со своим другом на работе. Она случайно оставила переписку открытой на моем ноутбуке. Сначала она пыталась это отрицать, но в конце концов призналась, что они несколько раз целовались и у них был роман. Я был опустошен. Эти билеты должны были стать особенным подарком для нее. В конце концов я решил их продать, не пропадать же добру. Из-за огромного спроса на Тейлор Свифт билеты ушли в три раза дороже, чем стоили изначально. Когда она узнала, что я продал билеты, она просто взорвала мой телефон звонками. Называла меня мелочным и жестоким, говорила, что я разрушил ее мечту, но мне кажется, что я имею полное право продать билеты, особенно после того, что она сделала. © AvocadoEfficient896 / Reddit
- Я поссорилась с подругой из-за измен моего мужа. История совсем не такая, как можно подумать: он изменял не с ней. Стоит начать с того, что я рассталась со своим первым мужем из-за того, что он провел одну ночь с девушкой. Когда он вернулся домой, признался во всем и рассказал, что страдает от депрессии. Я разозлилась и выгнала его без разговоров. Спустя какое-то время он захотел вернуться. Моя подруга Мари предложила выслушать и помириться, но я отказалась и развелась с ним. Через год я начала встречаться со своим нынешним мужем. У нас все было хорошо, он был щедрым и добрым, но в один момент начал регулярно изменять. Мы с ним решили, что я закрою на это глаза, потому что не хочу разрушать жизнь моей дочери. Моя подруга Мари ничего об этом не знала, но однажды она застала мужа с другой женщиной в гостинице, в которой она работает. Она попыталась тонко намекнуть мне на это, я отмахнулась от нее. На прошлой неделе Мари рассказала, что мой муж мне изменяет, при другой нашей подруге. Я пыталась заставить ее остановиться, но она злилась и продолжила сыпать соль на рану. В конце концов я сказал ей, что больше не хочу, чтобы она лезла в мои дела и не хочу продолжать эту дружбу. © Throwawaystroub / Reddit
- В марте я обратилась к супругу с просьбой купить обувь сыну на осень, но он сказал, что денег нет. Когда он недавно вернулся с работы, я заметила у него новые часы. Оказалось, что он занял деньги у своего руководителя. Муж объяснил, что это подарок самому себе, ведь скоро наша годовщина. Мне он ничего не планировал дарить, так как денег нет. В июне я подала на развод. Он не платит алименты, но мне стало даже легче в финансовом плане. Я работаю, взяла ипотеку, сын одет, обут и накормлен. © Не все поймут / VK
- Сегодня я взял отгул на работе. Вернул в ювелирный магазин обручальное кольцо, которое купил, чтобы сделать своей девушке предложение, и перевожу вещи в дом к своему приятелю. А все потому что она уехала на работу, оставив дома свой планшет. На него постоянно приходили уведомления о сообщениях. Я решил выключить звук, а когда открыл планшет, увидел, что ей пишет какой-то чувак. Они явно флиртовали. Я не мог поверить, что она изменяла мне с этим парнем несколько месяцев. Я даже не думал, что у нас есть проблемы, и что она чем-то недовольна. Я написал ей записку, в которой сообщил, что узнал обо всем и что я не вернусь. Сейчас я забираю часть мебели, которую мы купили вместе, например диваны и новый телевизор. Думаю, ее новый парень поможет ей купить новые вещи. © Upper_Ad_7637 / Reddit
Чувак забрал мебель и телек, который они покупали впополам. Офигенно. Она ему изменяет, он втихую вывозит дорогие вещи, купленные н общие деньги, и считает это норм. Они стоят друг друга
Перевод: маленькие вещи.
- Моя жена изменила мне со своим начальником. Я узнал об этом от его жены. Она ушла от него и решила позвонить мне. Сказала, что я, видимо, единственный, кто ничего не знает. Конечно, я тоже ушел от жены. Мне было очень тяжело, потому что не ожидал такого предательства. Люди вокруг говорили много вещей, которые делали еще больнее. Меня не понимал никто, кроме бывшей жены того самого начальника. Она знала, через что мне приходится проходить, потому что переживала то же самое. Сначала мы разговаривали каждый день, а потом встретились. Сейчас мы видимся пару раз в месяц, но переписываемся и созваниваемся почти каждый день. Я влюбляюсь в нее и думаю, что она в меня тоже. Она сказала, что не хочет усложнять отношения с нашими бывшими, поэтому мы не начинаем роман. © TopMongoose12 / Reddit
- Несколько лет назад соседнюю квартиру купил мужчина. Он сделал в ней ремонт и теперь сдает посуточно. Два дня назад из этой квартиры вышла парочка. Девушку я не знала, а вот с мужчиной была очень хорошо знакома, потому что это муж моей подруги. Теперь я даже не знаю, как поступить. С одной стороны, не хочется лезть в чужую жизнь и быть одной из причин развода, а если они не разведутся, то я могу потерять подругу. С другой стороны, на ее месте я бы хотела знать, изменяет ли мне мой парень. © t#############@ya.ru / Y-story
- Я ребенок развода, и моим худшим страхом был развод. Но как говорят: «Мы притягиваем то, чего сильнее всего боимся». Спустя восемь лет брака, муж сказал, что хочет подать на развод. Я спросила его: «Почему? Чего тебе не хватило в наших отношениях?», а он ответил что я слишком заботливая, слишком понимающая, слишком поддерживающая и слишком его люблю. Это слова мужа, не мои. Он сказал, что ему не хватает женских капризов, не хватает истерик. Он хочет добиваться, завоевывать, а я и так его. Мы разводимся, моя дочь будет расти в разводе, как и я. © Палата № 6 / VK
- Жена работала в ночную смену. Вернулась утром и увидела следы помады у меня на шее. Я не знал, откуда они взялись, а она не верила и все спрашивала: «Ну и кто она? Сколько ты уже с ней?» Мы разобрались, но кто бы мог подумать, что дело в нашем псе. Он съел помаду жены и с утра пришел меня будить, облизывал лицо и шею. © Не все поймут / VK
Как-то душно что ли от этой истории "ребенка развода". Тоже мне конец света.
- Моя мама встречается с моим бывшим парнем. Она не замужем, мы с парнем расстались два года назад, но это же все равно мой бывший парень! Я любила этого человека, мы встречались четыре года! Недавно я чистила мамин телефон от мусора, по ее просьбе, и там пришло сообщение от него. Самое ужасное, что мой бывший женат! То есть он ещё и жене изменяет с моей матерью. Я даже представить не могла, что такое возможно.
© Карамель / VK
- Несколько лет назад я узаконила свои отношения. Было лето, мы с мужчиной моей мечты и лучшей подругой пошли в ЗАГС. Расписались и я вышла в уборную. Возвращаюсь и глазам своим не могу поверить. Мой муж и моя подруга целуются. Так быстро ещё никому не изменяли мужья после свадьбы. Жаль, что в одну секунду я потеряла любимого мужчину и лучшую подругу. © Не все поймут / VK
- Я работаю с мамой и мужем на одном предприятии в одном цехе. Недавно узнала, что муж встречался несколько лет с одной дамой. Моя мама об этом знала. К ней подходили коллеги и рассказывали, что видели их то тут, то там. Она знала и молчала! Она даже ему скандала не устроила. Я бы за свою дочь, зная соперницу, ноги повыдергивала бы. Не могу простить ее. © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая девушка изменила мне с одним парнем, назовем его Майком. Между ними был роман, продолжавшийся несколько месяцев, пока я не застукал их в нашей квартире. Моя девушка во всем призналась, и мы расстались. Он, кстати, прекрасно знал, что она в отношениях. Спустя два года я встретил новую девушку, и она взяла меня на вечеринку, которую устраивала компания, в которой она работает. Она познакомила меня со своими коллегами, и одним из них был Майк. Оказалось, что они какое-то время с ним встречались. Я рассказал ей, что он был тем парнем, с которым спала моя бывшая девушка. Она поклялась, что между ними ничего нет, и что она никогда не изменит мне. Я хочу доверять своей новой девушке, но то, что они встречались и теперь работают вместе, не дает мне покоя. © Unknown author / Reddit
В этой статье можно найти еще больше историй том, как пары расстались из-за измены партнера.
Комментарии
Весной покупать осеннюю обувь для ребенка - не самая удачная идея)
"Я узаконила свои отношения"
Типа, а мужчина там вообще не приделах, его просто как вещь взяли. Разве странно, что он вот так сразу и взбрыкнул?
мне всегда было интересно, почему для людей настолько важно быть единственным партнером своего партнера. Почему сексу придают такое большое значение? Ну спит твой партнер с кем-то ещё, что в этом страшного? Да, важно быть внимательным к здоровью и контрацепции, но сейчас это не сложно. Зачем лишние надуманные ограничения друг для друга, которые только пораждают дополнительный соблазн обладать чем-то запретным...