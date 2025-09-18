18 историй от мастеров и клиентов салонов красоты, о которых они до сих пор готовы рассказывать

Я один раз застряла в ванне. На даче у нас старая очень узкая ванна, я никогда не пользовалась ей по назначению, только душем. Но однажды так устала, что захотела расслабиться. Набрала ванну, сделала пену, полежала, отдохнула, пора вылезать. А у меня тогда еще рука была вывихнута, без гипса, но опираться на нее я не могла. Воду слила. Пытаюсь встать - никак. С одной стороны ванна упирается в стену, там совсем не на что опереться, да и рука болит. А одной рукой мне себя не поднять. Лежу, думаю - вот умру тут, найдут меня через несколько дней и что увидят? Нет, думаю, надо как-то выбираться. Кое-как перекинула ногу через бортик, подтянулась и, перевернувшись, вылезла. Замерзла. Устала. Рука болит. Устроила релакс, называется...