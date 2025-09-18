Я один раз застряла в ванне. На даче у нас старая очень узкая ванна, я никогда не пользовалась ей по назначению, только душем. Но однажды так устала, что захотела расслабиться. Набрала ванну, сделала пену, полежала, отдохнула, пора вылезать. А у меня тогда еще рука была вывихнута, без гипса, но опираться на нее я не могла. Воду слила. Пытаюсь встать - никак. С одной стороны ванна упирается в стену, там совсем не на что опереться, да и рука болит. А одной рукой мне себя не поднять. Лежу, думаю - вот умру тут, найдут меня через несколько дней и что увидят? Нет, думаю, надо как-то выбираться. Кое-как перекинула ногу через бортик, подтянулась и, перевернувшись, вылезла. Замерзла. Устала. Рука болит. Устроила релакс, называется...
18 историй от мастеров и клиентов салонов красоты, о которых они до сих пор готовы рассказывать
Бывает, пойдешь челку стричь или ноготочки делать, а выйдешь из салона не только красивая, но и с историей на миллион. Наши сегодняшние герои и героини угодили как раз в такую ситуацию.
- Клиентка захотела сделать себе бразильскую эпиляцию дома. Намазалась воском, рванула одну полоску и передумала. Набрала горячую ванну, залезла и приклеилась к ней. Делать нечего — зовет соседку. Та ее отодрать не может и звонит в скорую. Скорая приезжает и звонит пожарным. Пожарные уже распилили ванну, а воск растворителем убрали. © mariawest / Reddit
- Сижу в парикмахерском кресле, меня стригут, все окей. В какой-то момент парикмахер говорит: «Тебе весело?» — и я прям напрягся. Что мне было еще ответить, кроме как «да»? И тогда я в зеркале заметил удивленный взгляд парикмахера. «Странно», — думаю, а потом поворачиваю голову и вижу дочь того самого мужчины, что стрижет меня. Она сидит и рисует. Похоже, вовсе не у меня спрашивали, весело ли мне... © Палата № 6 / VK
- Пришел постоянный клиент, я его себе стригу, все нормально — и тут вдруг с машинки слетает насадка. Я как раз затылок подравнивала. Получилась лысинка. Извинялась, конечно, денег не взяла и еще бесплатную стрижку в будущем обещала. Вернулся через 3 недели. Рассказал, что стрижка в итоге понравилась, потому что все вокруг ему комплименты отвешивали. © pcbzelephant / Reddit
«У подруги свой салон. Приходит клиентка и спрашивает, можно ли с собакой. Пес, мол, воспитанный. Всю процедуру он вот так простоял»
- Сижу у своего барбера. Он болтает с кем-то, параллельно мне волосы машинкой подравнивая. Одно неловкое движение — и нет у меня волос на голове. Он, оказывается, насадку забыл на машинку надеть. Пришлось лысым какое-то время походить. Денег в тот раз с меня не взяли. © SweatyFeeler / Reddit
- Со слов клиентки. Пошла к новому мастеру на бразильскую эпиляцию. Она использует пчелиный воск — там полосок нет, руками все отрывается. Начали, вроде все нормально. Продвигаемся глубже, и что-то идет не так: мастер не может оторвать воск. Она решает плюхнуть больше воска сверху — не помогает. Я начинаю паниковать, и в этот самый момент она выдает, что не может закончить процедуру, потому что у меня волос слишком много! Кое-как смыла все это и отпустила меня домой. © regulardashian / Reddit
- Мастер громко рассказывает, как затусила со своим инструктором. С пикантными подробностями. Другая клиентка слышит все и вдруг краснеет. Отводит своего специалиста в сторонку и шепчет: «Она сейчас рассказывает про мужа моей подруги! Я не расскажу подруге, но, пожалуйста, попроси ее замолчать и никогда не говорить об этом в салоне». © horoshayas
«Муж сходил в модный барбершоп»
"Кое-как смыла все это и отпустила меня домой" ну ты смотри, и пожарные со скорой не понадобились. Брешет, наверное 🤣
- У мамы есть клиентка, которая к ней ходит уже лет так 20. И тут уж я не знаю, как так получилось, но мама замешала краску в мисочке, из которой не убрали остатки розовой краски. Заметила только, когда волосы клиентки покрасились в веселый розовый оттенок. Пришлось перекрашивать. © clancythepantsy / Reddit
- Клиентка рассказала, почему она больше никогда не будет убирать волоски с лица воском. Когда мастер наносил ей воск на брови, то случайно капнул жирную такую каплю на ресницы. Потом целый час реснички от воска отмывали, потому что масла под рукой не оказалось. © Webbigaillafey / Reddit
- Пришла я на маникюр с огромной, ароматной, жирной шаурмой. Пока я поедала шаурму и подавала руки по очереди, все присутствующие, включая мастера, пожирали меня осуждающими глазами. Я очень много раз извинилась, но слишком сильно хотела есть, а времени не было совсем! © nadel_ch
«Как вам такой декор в салоне красоты?»
Ну не верю я, что нельзя найти 5 минут до маникюра, чтобы съесть шаверму. Пока у администратора формальности, пока инструменты готовят, да просто перед мастером извиниться и попросить подождать.
- Знаете, в торговых центрах есть такие маленькие салончики, где можно челку быстро постричь или ногти сделать. Вот я однажды в такой зашла. Попросила девушку убрать 5 сантиметров кончиков. Волосы у меня были по плечи. Надо было мне догадаться, что что-то не так, когда она мое кресло так повернула, что я не могла видеть себя в зеркале... Короче, она меня так постригла, что у меня всего 5 сантиметров волос осталось. По всей голове. Когда я успокоилась, то дозвонилась до менеджера. Девушку, предположительно, уволили, а мне предложили пять бесплатных посещений в их салоне. Очень смешно. © LowkeyPony / Reddit
- Одна клиентка показала видео, где она и еще одна дамочка на свадьбе в одинаковых платьях. А я заметила знакомое мужское лицо. Сказала, что это ее парень, но они не хотят афишировать отношения. Я подумала, что померещилось, но как-то засело это лицо у меня в голове.... Так засело, что я даже заморочилась и отыскала окошко пораньше для другой клиентки. На маникюр ее привез парень, а я специально встретила ее на улице, чтобы рассмотреть его. Ну, в общем, это один и тот же парень, просто у него две девушки. И обе мои клиентки! © Карамель / VK
- Все детство ходила с длинными волосами и очень не любила их. Но мама не разрешала стричься, как я в детстве это называла, «под карате». Годам к 11 я ее все-таки уговорила. Пришли в салон, я сажусь в кресло и очень гордо говорю парикмахеру: «Подстригите меня под карате». Парикмахер говорит: «Может, под каре?». Я говорю: «Да нет, под карате!» Девушка с юмором оказалась и все взмахи ножницами и расческами сопровождала специфическими звуками вроде «кия». © Палата № 6 / VK
«Открыла груминг-салон. Посмотрите, какой красавчик ко мне пришел одним из первых»
- Накануне свадьбы пошла в салон сделать маникюр. Сделала. Пришла домой и помыла голову. Смотрю, а на некоторых ногтях нет лака, а там, где он был, пошел гармошкой. Я в панике, время — ночь. С сестрой стали искать круглосуточные салоны. Записались на 04:00. Поехала с папой. Когда ногти были сделаны и мы сели в машину, у него были огромные глаза, как будто его кто-то напугал. Я спрашиваю, что такое. А он говорит: «Ну я понимаю, у тебя завтра свадьба, но ведь ты там была не одна! Ради каких-то ногтей не спать по ночам...» © Карамель / VK
- Мы решили нашу собачку перед летом немного подстричь, чтобы ей не так жарко было. Отвели к грумеру, оставили там на часик. Приходим... А это не наша собака! Голенькая, лысенькая, страшненькая! Лапки тоненькие, а тельце пухленькое. Ждем теперь, пока все отрастет обратно. © Палата № 6 / VK
- Был у меня любимый барбершоп, но его закрыли. Пришлось искать замену. Влез мой батя со своим предложением: «Сходи к тете Наташе, я у нее всегда стригусь, хорошо получается! И недорого!» Послушался... Тетя Наташа взяла и за полчаса бахнула мне горшок и отправила домой. Больше батю слушать я не буду. © Палата № 6 / VK
«Сижу и думаю, как это я умудрилась выйти из салона с вот такими ногтями...»
Походка в парикмахерскую🤣🤣🤣🤣 крабом что ли?
Про депиляцию первый мастер рассказывала. Пришла женщина на бикини, первый раз, очень стеснялась. Нашли коньяк, она немного бахнула, чуть угомонили)
- Пришла девушка на бразильскую эпиляцию и от страха трясется. А мы даже не начали! Вместо 15-30 минут я на нее потратила целый час. После каждой полоски она вскрикивала и садилась на кушетке, пытаясь успокоиться. Потом у нее случился какой-то срыв — она вскочила и заходила по кабинету туда-сюда. Я ее утешала как могла. Когда клиентка ушла, я спряталась в комнате для отдыха и неожиданно сама разрыдалась. © W**IsntTakenYet / Reddit
- У моей подруги волосы ниже колена. Когда она пошла в парикмахерскую, чтобы подравнять кончики, парикмахер в начале сказал, что ему придется лечь на пол, а потом куда-то ушел. Через несколько минут он притащил стремянку! Моей подруге равняли кончики на стремянке! Это была самая запоминающаяся походка в парикмахерскую! © Палата № 6 / VK
- Пошла состригать длину в салон. Рядом сидела бабулька, ей обесцвечивание делали. Как только она поняла, что я волосы сильно обрезаю, так насела на меня! Мол, я совершаю ошибку, пожалею об этом и так далее. Так достала, что я психанула и выдала: «Бабуля, у меня эти волосы между ягодицами застревают — неудобно очень!» Сработало — замолчала. © SimilarYellow / Reddit
