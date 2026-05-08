Так а чего вообще глаза прятать? Я не понимаю. Или неловко, что на чай дают? Или что?
18 живых историй из курьерских будней, где нашлось место и доброте, и смеху
Работа курьера — не сахар: на ногах, в любую погоду, да и не всякий клиент оказывается приятным человеком. Но, судя по этим историям, в рабочих буднях доставщиков много и маленьких радостей, и посмеяться есть над чем. И это дарит надежду на то, что добрых и душевных людей в мире все-таки больше.
- Раньше был менеджером, а теперь в доставке работаю. Конечно, тяжело — даже в глаза клиентам не смотрю. И вот однажды вечером доставлял заказ. Дверь открыла женщина в годах, глянула на меня и говорит: «Секунду». Ушла и вдруг вернулась с пластиковым контейнером. Говорит: «Я каждый вечер готовлю слишком много. Возьмите, пожалуйста. Вы целый день на ногах».
Я взял. Сел в машину. Открыл контейнер на парковке — там гречка с котлетой, как мама делала. Потом приехал к ней как-то снова, а она мне говорит душевно так: «Мой сын тоже работал курьером, и тоже стеснялся. Первые два года. А сейчас у него своя логистическая фирма». Я фирму пока не открыл, но глаза прятать перестал.
- Работаю курьером. Однажды сидел у магазина и ел плов, купленный там же. Прошла мимо девушка, пожелала мне хорошего вечера и приятного аппетита. Я ответил — от души пожелал здоровья. Проходит минут пять, девушка из магазина выходит и вдруг протягивает мне купюру в 100 долларов. Счастью не было предела!
Прочитала: "ко мне навстречу идёт маленький котёнок" (с), и восприняла эту фразу буквально, думаю, ничего себе - уже и котят😺 к доставке привлекают! Что-то я в последнее время слишком заработалась, нужно больше отдыхать - хорошо, что впереди три выходных дня.
- Забыла взять на работу зарядку, помочь некому. Решила заказать новую доставкой из ближайшего магазина. Жду, а курьер пишет, что опаздывает. Отследила его по карте, вышла навстречу. И тут чуть не ахнула: гляжу, идет ко мне навстречу буквально такой маленький котенок, у которого сумка больше него самого. Я его поблагодарила, а он попросил обняться! Я в любви. Даже пожалела, что запрягла беднягу.
«Вот так кому-то доставляли огромную цветочную композицию»
А это не обман зрения? Если это реальный размер, то цветы скорее искусственные
- Заходим в лифт я, курьер и какой-то дед. Дед тут же начал пыхтеть на курьера: «Это что, выгодно теперь покупки заказывать?» Курьер молчит. И тут я: «Это удобно! Не надо самим таскать тяжести!» Дед ворчит, мол, обленились вы. И тут я парирую: «Обленились, да! Поэтому вы пошли не пешком, а на лифте поехали?»
Поехал, потому что уже пожилой. Потому что ноги болят и спина болит. И вообще многое труднее делать
- Курьер мне привез заказ и рассказал: едет он в лифте вместе с моим соседом. Сосед такой: «Вы еду везете?» Курьер: «Что заказали, то и везу». Сосед просит посмотреть — вдруг ему что надо? Курьер офигел, мол, это чужой заказ! А сосед выдает: «Так я деньги заплачу!»
- Ночую не дома. Соседка забыла ключи на работе, попросила прислать мои с курьером. Выхожу в центр ночного Питера, наблюдаю уходящую вдоль улицы Рубинштейна... лошадь. Уже интересно. Минут 15 жду, наконец курьер забирает ключи. И тут я вижу, как лошадь шагает вдоль по улице Рубинштейна в другую сторону... Так она еще и поскользнулась, поравнявшись со мной.
Хорошо видно погулял по барам Рубинштейна, если уже вокруг лошади шагают и подскальзываются :))
«Сестра выставляет для курьеров воду и снеки. Шучу над ней, что стоило бы класть что-то более полезное, но вообще она молодец»
«Спасибо вам, доставщики! Пожалуйста, угощайтесь! Спасибо вам и хороших выходных!»
- Жду посылку. Курьер мне звонит и говорит: «Я у вашего подъезда, но тут собака смотрит на меня как-то не так. Спуститесь, пожалуйста». Спускаюсь и вижу, что это чихуахуа в розовом свитере! Но тут же понимаю, в чем дело, ведь взгляд для такой маленькой собачки у нее был реально донельзя тяжелый.
- Подрабатывал курьером в юности. Стучу в дверь, открывает мне очень красивая женщина лет 30. Говорит: «Ну, заходи». Я полностью очарован. Она берет ручку, расписывается. Пока пишет, негромко так говорит: «Что будешь? Чай? Кофе?» И тут я вдруг спустя пару секунд слышу из кухни мужской голос: «Спaсибо, я молока себе уже налил!» Так и пoкинул я этот подъезд, не приходя в сознание, но с чувством разочарования...
- Звонит мне курьер — удобно ли сегодня заказ получить? Говорю: «Да, везите». А он радостно: «Спасибо, значит сегодня доставим заказ: ноутбук и скворечник». Переспрашиваю. Реально, скворечник. Он подзавис, видимо в накладную смотрит и такой: «Как же, вот, написано: „Скворечник деревянный с логотипом“. Наверное, подарок по акции!» Отвечаю: «Ладно, везите!»
«Доставка посылок в Венеции»
- Подрабатываю курьером по доставке цветов. Получатель — бабушка 78 лет. От букета по телефону отказывается. Пытаюсь убедить. Соглашается, но переносит время доставки на 4 часа и ставит условие: сказать, от кого букет.
А я этого сделать не могу. Заказ от этого сервиса данных отправителя не содержит, операторы не сообщают.
Полез в интернет. Фамилия редкая, местоположение — Красноярск. Нахожу человека в соцсети — 56 лет, по имени Вячеслав. Место рождения совпадает, в имени матери стоит имя получателя. В дочках числится Алена.
Звоню радостный бабушке: «Букет от вашего сына Вячеслава и внучки Алены». Встречаемся, бабуля уже наворачивает круги у подъезда на детской площадке. И сходу: «Почему вы меня обманули? Букет от моей сестры с Урала». Сознался, что нашел в интернете, и думал, что сын прислал.
Бабушка смилостивилась и попросила еще и провести фотосессию на телефон и особо удачные фото отправить ей и ее сестре.
- Сделала вчера заказ в детском магазине, набрала дочке пюрешек. Доставку указала на время, когда она как раз спит. Уложила ее, сижу жду. Время уже почти подошло, никто не звонит. Хожу у двери, караулю, чтобы успеть открыть до звонка. И тут стук в дверь. Открываю, а девушка-курьер передает заказ и говорит: «Я не стала звонить, вдруг вы спите». Честно, это было очень трогательно. Спасибо таким внимательным и понимающим курьерам.
«Работаю в доставке. Всю жизнь я мечтал спасти котенка с обочины шоссе, и вчера эта мечта наконец сбылась»
Для кого-то сбылась мечта, а кто-то маленький в это время плакал один от холода и голода... Не зная, спасут его или нет.
- Сегодня у меня было прямо испытание на прочность. Курьер вместо моего пакета принес чей-то просто огромный мешок дорогущего мороженого — порций 20, не меньше. И я его вернула, хотя могла прикинуться ветошью. А мне принесли мои яйца и помидорки. Я — кремень.
- Курьер из продуктового увидел у меня за спиной моего песеля и так обрадовался, что это аусси. Рассказал, что у него тоже австралийская овчарка. И даже показал его фоточки, мое сердце собачника растаяло. Пес, кстати, тоже в восторге от такого знакомства, потому что обычно курьеры шарахаются от него. А тут и почесали, и повосхищались — одни плюсы, в общем.
- Заказал две разных доставки. Пришло уведомление по первой — «Доставлено». Думаю, ну, курьер заранее нажал. Потом звонит второй курьер. Говорит, я на месте, но почему-то указан только подъезд и номер дома и стоит галка «оставить у двери». Я ему сказал номер квартиры, а он вдруг: «А тут возле подъезда ваша посылка лежит, забрать?» Получается, посылка пролежала у подъезда больше часа!
«Немного о курьерской долюшке в глубинке»
- На днях произошел случай как в анекдоте. Заказала мужу подарок в интернет-магазине. На следующий день звонит курьер:
— Могу я уточнить ваш адрес? Мне навигатор показывает, что по адресу «Ленинский пр-т, дом N» нет корпуса 1.
— Как нет? Посмотрите внимательнее. Там еще магазин такой-то в доме.
— Хорошо, сейчас поищу...
— Да, если что, парадная пятая. Жду.
Минуты через 3 перезванивает:
— Извините, конечно, но вот вы сказали «парадная», и я подумал... Вы, наверное, в Питере находитесь? А я тут в Москве. Что-то перепутали в магазине.
Поржали оба. Так вот, где мой заказ? 4 дня жду. День рождения у мужа уже прошел!
- Муж у меня часто заказывает пиццу домой, в основном, делает это на выходных, чтобы порадовать детей. Еще он обожает давать доставщикам дополнительное задание, например, нарисовать на коробке медведя, смайлики или цветочки. Ни разу еще курьеры так не делали, коробки с пиццей приезжают без рисунков. На прошлых выходных муж аж расстроился из-за этого, поэтому я решила его чуть-чуть подбодрить. Вчера сама нарисовала солнышко на коробке, пока он не видел. Такого счастливого мужа я давно не видела, он улыбался, радовался и повторял фразу: «Человечество еще не потеряно!»
С чего вдруг курьеры должны разрисовывать коробки? Кто вообще будет этим заниматься, с какой стати?
Это во-первых, а во-вторых, не факт, что курьер прочитает задание.
«Сегодня мне достались вот такие чаевые»
Какая шикарная кошечка-девочка😺🐈! Такие роскошные переходы цвета на шерсти - прямо как нарисованные!
- Звонит курьер из одной конторы и спрашивает, как добраться. Поясняю:
— Далее мост через реку, идете по мосту...
Он:
— А река где в это время? Слева? Справа?
— Внизу!
— Ага, понятно...
— Дальше переходите на другой берег, спускаетесь на набережную...
— А что, прямо до конца моста идти? Или раньше повернуть?
Можно и раньше, если хотите прямо с доставкой в одежде и обуви искупаться в реке!
- Перед Новым Годом заказывали большое количество продуктов, на три пакета вышло. Одной из позиций был шоколадный Дед Мороз. Так сборщик запаковал его в целый ворох пакетов, как в мягкую перину и написал записку «Ваш Дедушка в безопасности. С наступающим Новым годом»
