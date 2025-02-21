15 занятных историй, которые люди вынесли из салонов красоты
Как правило, в салоне мы рассчитываем сделать модную стрижку, аккуратный маникюр или идеальные брови. Но не всегда наши ожидания оправдываются. Именно так и вышло у героинь этой статьи. Одна из них даже вышла от мастера с волосами зеленого цвета. Впрочем, кое-кому реально повезло и удалось случайно наткнуться на специалиста с золотыми руками.
- Искала нового парикмахера. Моя в декрет ушла. Пошла по совету знакомых к якобы идеальному мастеру. Спрашиваю: «Вы умеете стричь каскад? Старый из 80-х?» Отмахивается: «Да-да. Не волнуйтесь». Через три минуты смотрю в зеркало, а там — не пойми что. Пришлось звонить своему мастеру и скидывать ей фотку. Она сжалилась надо мной и вырвалась на часок, чтобы спасти мою голову. Пришлось состригать почти все и следующие полгода не беспокоиться об отрастающей пикси. © Svetlana Feneva
- Когда-то у меня не было постоянного мастера. Стриглась где попало и у кого придется. Надо сказать, что волосы у меня неплохие, довольно густые и жесткие, хорошо укладываются и быстро растут. Поэтому не заморачивалась. Как-то была на продовольственном рынке, набрала целую торбу продуктов. На выходе увидела парикмахерскую и мне стукнуло в голову постричься. Администратор сказала: "Садитесь, сейчас придет мастер". Заходит тетенька, примерно моего возраста (а мне за 50 было) и с косынкой на голове. Ну, все, думаю, не повезло. Но осталась. Закрыла глаза. Правда, мастер спросила меня, как я хочу постричься. А я хотела стрижку боб-каре. Мне она очень нравилась и шла.
Мастер колдовала надо мной недолго. Но когда я открыла глаза, просто обалдела! Это была самая красивая стрижка в моей жизни, даже лучше, чем в дорогом салоне. Я чуть не расцеловала мастера и оставила хорошие чаевые. Домой летела, будто мне 18 лет. Вот вам и тетка в косынке! © Lucy Zenc
- У меня кудрявые волосы. Однажды пришла на стрижку. Озвучила, что хочу, предупредила о своей кудрявости. Мастер говорит: "Да все отлично, садитесь". А потом оказывается, что меня не могут подстричь. Мол, у вас кудрявые волосы, я не понимаю, стригла вас с этой стороны или нет. И тогда я ответила: "Бывает. У меня сейчас тоже непонимание: мне надо вам платить или нет". © Viktoriya Hughes / Dzen
- Тетенька в салоне случайно сделала мои брови очень-очень тонкими. Я чуть не заплакала прямо в кресле, но как-то сдержалась. Она извинилась и не взяла с меня денег. Мне потребовалось два с половиной месяца, чтобы отрастить брови. © ***Donut / Reddit
- Несколько лет с мамой ходили в один и тот же салон, где все мастера талантливые. А тут туда приехал какой-то именитый специалист, чтобы обучать их. Заодно взял несколько клиентов, в том числе и мою маму. Креативно покрасил. На короткую стрижку пришлось 3 цвета: белая челка, рыжая макушка и шоколадный затылок.
Пришла мама такая нарядная домой. Папа, как увидел ее, сразу побежал в магазин за краской. Но почему-то реакция на эту краску была не совсем адекватная - волосы, видимо, сами были в шоке. Следующие 3 дня мама ходила с оранжевой, как апельсин, головой. Ее коллеги за километр видели. © Ксения Федотова
- Несколько лет назад у меня был очень красивый короткий боб. Сейчас он немного отрос. Намечалось мероприятие, поэтому я подумала, что сделаю его снова. Я пошла в тот же салон, но, полагаю, мастер был другой. Показала на фото образец, как и в прошлый раз. Но после стрижки я выглядела так, будто на мне был плохо сидящий парик. Мероприятие было на следующий день, я пошла в таком виде. Тьфу! Урок на века - никогда не стригитесь прямо перед важным событием. © swatwopointo / Reddit
- Ох, как нахваливали мне этот салон! И что вы думаете? Вместо мелкого мелирования мастер мне сделала крупные полосы. Но главный сюрприз я обнаружила уже дома. Оказалось, что через накидку, которую обычно надевают парикмахеры своим клиентам, каким-то образом протекли химикаты. Они попали на мою блузку и на стороне спины образовались жуткие пятна. Потом я себя ругала, что хорошую вещь надела в салон. С тех пор в парикмахерскую всегда надеваю простые футболки, которые не жалко. © Nadira Sadikova Cambón
- Поперлась я в праздник красить волосы, надоел мне мой цвет. Была блондинкой, а попросила сделать "пепел розы". Мама при виде меня икнула и спросила: "Тебе хватило ума не заплатить за это деньги?" На голове у меня красовались зеленые локоны. А я вот думаю: кто вообще знает, как выглядит пепел розы? Может, он зеленый? © Елена Дружинина
- Мои родители всегда были строги в вопросах макияжа и цвета волос. Поэтому, когда я переехала, решила побаловать себя и покрасила волосы в рыжий цвет. Стилист, к которому я пошла, утверждала, что специализируется на ярких оттенках. Я не совсем понимала, что происходит, так как это была моя первая окраска, но, полагаю, мастер была недовольна тем, какой цвет я выбрала. Думаю, она пыталась добиться более естественного оттенка. В итоге получился отвратительный матовый коричневый цвет, который даже отдаленно не выглядел естественно. Она хотела содрать с меня около 500 долларов за то огромное количество краски, которое она использовала. Я выбежала, не заплатив, пошла домой и отрезала волосы по плечи, вместо того чтобы попытаться исправить этот беспорядок. © Kyodd_the_Bard / Reddit
- Прикольная история из жизни моей подруги. Она блондинка с мелированием в три цвета. Приходит в свой дорогой салон, где красит один мастер, а стрижет другой. На ресепшен получает распечатку краски, отдает мастеру, та ее красит. Зеркала нет. После окрашивания снимают полотенце. Та-дам! Цвет черный, рубин и еще какой-то. Фамилию перепутали. Неужели та что красила, не могла задать вопрос по цвету? Блондинку перекрасила в черный с красным! Стали все переделывать и волосы сожгли. В итоге подружка еще полгода ходила в тот салон красоты бесплатно. © Ольга Сулавко
- У нас в доме открылся парикмахерский салон. Иду я как-то мимо, одета чисто, но в старенькое и темное, потому что гуляла с собакой и несла пакет с картошкой. Подхватила собачку на руки и решила зайти и посмотреть, что там и какие услуги. Мастер мне презрительно процедила: "Вам тут делать нечего, вон в соседнюю парикмахерскую идите, там подешевле стрижки". Я ей ничего не сказала и ушла. Через пару месяцев мы с мужем шли на мероприятие, я вся при параде. Эта же барышня подбегает ко мне с каким-то флаером и зазывает к ним в салон, типа они там все крутые мастера. И тут я говорю, что заходила к ним пару месяцев назад в куртке с собачкой и картошкой. Если я им не нужна была тогда в куртке, то в шубе я к ним сама не пойду. Надо было видеть ее лицо. © Олеся В. / Dzen
- Моя пафосная коллега рассказывала, что к ее мастеру маникюра записаться вообще невозможно, потому что она очень крутая и востребованная. У нас город небольшой, и я вскоре случайно узнала, что этот мастер работает один раз в неделю всего, отсюда и ощущение повышенной востребованности. © Жужа Лаптева / Dzen
- Мне два дня назад в салоне маникюрша капитально испортила ногти. Сначала ужасно криво и неровно накрасила, а когда я ее попросила снять это, она снесла мне фрезой весь верхний слой с ногтей. Вот сейчас они реально болят! Даже не знаю, как и чем побыстрее вылечить и заживить ноготочки. © Мария Павлова / ADME
- Сижу как-то в кресле у мастера. Она меня стрижет и одновременно говорит другой парикмахерше: "Вот ты молодая, стараешься. Я тоже по молодости старалась, чтобы прическа к лицу клиентке была. А сейчас стригу как получится." Я сижу и думаю: "Встать и уйти недостриженной или скандал закатить?" Больше к этому мастеру не ходила. © Людмила Людмила / Dzen
- Были у меня волосы до лопаток. Просто длина с прямым срезом. В конце августа пошла освежить стрижку - подровнять концы перед школой. Пришла в относительно недешевую парикмахерскую, где и стриглась до этого неоднократно. Говорю: «Подровняйте кончики на пару сантиметров».
Ну мастер и начала: обрезала по уши, еще и рваную стрижку сделала. Мол, тебе так лучше. Я разве спрашивала, как мне лучше? Разве просила менять стрижку? И нет, не лучше, я гораздо старше выглядеть стала. Я потом сама перед зеркалом это пыталась исправить, укладывать училась. Что-то более-менее похожее на прическу Элис из "Сумерек" сделала. Каждый день это безобразие укладывала, пока более-менее не выросло. © ЮлиЯ / Dzen
А как насчет реально полезной статьи? Вот 15 примеров народной смекалки, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять.
Комментарии
"А как насчет реально полезной статьи?" Действительно, ADME, как насчёт реально полезной статьи? 😂
По бесконечным дамам в куртках и с картошкой понимаю что фильм Красотка все еще долго будет мечта современных женщин.
Самым идеальным мастером в моей жизни была девушка из дешевой парикмахерской, которая мало что умела, зато не выпендривалась. Я всегда приносила пять-шесть фото нужной стрижки, с разных ракурсов, она делала примерно похожую, не всегда получалось, но вцелом ок. Зато каре так каре, ежик так ежик, брить виски под ноль, так под ноль.
Не то что в других салонах "вам это не пойдет", "это слишком коротко", "это неженственно".
Лучше был только мужской мастер, который делал все тоже самое, только еще и во время стрижки молчал)