15 занятных историй, которые люди вынесли из салонов красоты

Самым идеальным мастером в моей жизни была девушка из дешевой парикмахерской, которая мало что умела, зато не выпендривалась. Я всегда приносила пять-шесть фото нужной стрижки, с разных ракурсов, она делала примерно похожую, не всегда получалось, но вцелом ок. Зато каре так каре, ежик так ежик, брить виски под ноль, так под ноль.

Не то что в других салонах "вам это не пойдет", "это слишком коротко", "это неженственно".

Лучше был только мужской мастер, который делал все тоже самое, только еще и во время стрижки молчал)