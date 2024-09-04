15+ человек рассказали о попутчиках, которые им надолго запомнились

В любом типе общественного транспорта можно наткнуться на какого-нибудь необычного попутчика, который своей выходкой оставит след в памяти всех пассажиров. Так, один орать будет через 3 прохода, потому что там, видите ли, сидит его семья. Другой будет ехать с зажженной свечкой, а третий так и вовсе устроит 8-часовую битву за подлокотник. Об этих и других подобных случаях и рассказали герои нашей статьи. Кстати, в конце мы расскажем историю о том, что не только в транспорте попадаются странные личности, а даже у обыкновенной лавочки.