Чем старше становлюсь, тем лучше понимаю ту несчастную накрашенную пожилую женщину (собирательный образ, не придирайтесь, плиз). В душе она наверное все та же, что была в юности)
15+ человек рассказали о попутчиках, которые им надолго запомнились
В любом типе общественного транспорта можно наткнуться на какого-нибудь необычного попутчика, который своей выходкой оставит след в памяти всех пассажиров. Так, один орать будет через 3 прохода, потому что там, видите ли, сидит его семья. Другой будет ехать с зажженной свечкой, а третий так и вовсе устроит 8-часовую битву за подлокотник. Об этих и других подобных случаях и рассказали герои нашей статьи. Кстати, в конце мы расскажем историю о том, что не только в транспорте попадаются странные личности, а даже у обыкновенной лавочки.
- У меня был худший рейс за всю жизнь, когда я летела из Рима в Париж. Прямо перед нами у своего кресла стоял итальянец и весь полет перекрикивался со своей семьей, сидящей на 3 ряда дальше. После нашей жалобы экипажу он замолчал на 10 минут. А затем снова начал орать. Экипаж ничего не смог с этим поделать. Блин, какого лешего этот итальянец не купил место рядом с семьей? Ну или хотя бы не встал рядом с ними, раз уж ему так хотелось с ними поговорить? У меня нет ответа на эти вопросы. © Xenaspice2002 / Reddit
- Однажды я в трамвае уступила место даме. Она была уже явно пожилая, но накрашенная, как матрешка. Она мало того, что не села, а еще и выдала мне устных люлей, что я, такая-сякая, смею считать ее старухой, когда она еще ого-го! С тех пор фиг кому я уступаю место, только если сами не попросят. © Подслушано / Ideer
- Ехала как-то в поезде с жутко, просто нереально, храпящим мужиком. Спал он на верхней полке надо мной, и когда становилось совсем невыносимо, я ему снизу по полке легонько ногой — бздым — и он на время затыкался. На третий раз мужик это просек, свесился ко мне и спросил, что происходит. Я сказала, что он так храпит, что я во сне с перепугу вскакиваю и ударяюсь о его полку головой. Мужик утянулся обратно к себе и притих. © ФьюАлка / ADME
- У меня однажды в общественном транспорте была попутчица, державшая в руке зажженную свечку. © Ника Серебро
- В последний раз я летала на самолете будучи на 8-й неделе беременности. Так тогда я делила самолет с юношеской футбольной командой. Весь самолет пах, как грязная спортивная сумка, и я все время провела с кардиганом на носу, чтобы меня не стошнило. © honeyand*** / Reddit
- Специально купила билет на нижнее место. Ехать почти сутки. Захожу в купе, а на моем месте дедушка лет 80. Говорит, что не может на верхней полке ехать. Пришлось уступить ему место... А потом всем соседям по купе он рассказывал, что едет в деревню, чтобы найти себе жену не старше 40-50 лет. И обязательно деревенскую, чтобы он мог ей диктовать условия проживания в столице. © Людмила Быкова
- Однажды ехала в поезде на верхней полке, по пути зашла беременная девушка. Ее место тоже было наверху. Она честно попыталась вскарабкаться на верхнюю, видно было, что тяжело. На нижних ехали пожилая женщина с сыном. Она стала просить: «Сынок, уступи девушке». Он ей такой: «Мам, не лезь...» Она: «Сынок...». Он: «Не лезь, говорю! Нижняя полка была дороже на 800 рублей. Доплатите, уступлю». У девушки денег не оказалось. Я сунула ему 1 000... Говорю: «Сдачи не надо»...
А через 2 года похожая ситуация произошла уже со мной: я была беременна, верхняя полка была единственным вариантом, к сожалению. Попросилась на нижнюю, попутчик потребовал доплату, денег у меня не было... Заплатила за меня девушка с другой верхней полки. Бумеранг добра. © mari.voblikova
- Едем мы с подругами в вагоне метро. Одна из нас выходит раньше, и мы все начинаем прощаться, целуясь в щечку. Сзади нас стоял какой-то мужчина. И он, видимо, подумал: «Чего уж там», — и тоже решил поцеловать мою подругу в щеку при выходе. Мы еще где-то минуту в себя прийти не могли после произошедшего. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе. Рядом со мной сидит парень в наушниках, а напротив него — бабулька. На место парня вроде особо никто не претендует. Бабулька находит какую-то женщину и с улыбкой предлагает ей сесть, при этом дергает пацана, мол, уступи место женщине. Пацан уступает место, но женщина, улыбаясь, отвечает бабульке, что не хочет садиться. Дамы какое-то время обмениваются любезностями. В итоге пацан стоит, женщина стоит, а бабулька с чувством выполненного долга сидит. Глупый менталитет... © Подслушано / Ideer
- Летели как-то в самолете, в хвосте. Жара, из отверстий дует раскаленный воздух. Женщине рядом плохо. Мужчина в полуобморочном состоянии. Четыре раза вежливо попросили сделать температуру в салоне согласно нормам. На пятый раз стюард ответил, что нас тут много, всем не угодишь. Написали жалобу. Через 5 минут температура стала нормальная, вдруг еще и пледы появились для замерзающих, все стали вежливыми и предупредительными. Сосед по креслу сказал, что «это не по-нашему — жаловаться», и пересел. По-нашему, блин, сдохнуть в самолете! © Подслушано / Ideer
Девушка, которая беременная, знала, что могут потребовать доплату за нижнюю полку из опыта и все равно не взяла с собой денег, хотя пишет, что купила верхнее место только потому что не было нижнего.
- У меня вчера был случай в самолете. Захожу, значит, а на моем месте у окна сидит дядька лет 60, с усами. Я ему, пока ручную кладь на полку кладу, говорю: «Разрешите, я на свое место сяду». А мне в ответ: «Садитесь на мое». Говорю: «Нет, хочу на свое». И он мне: «Какая тебе разница? Рядом не можешь что ли сесть?» И тут я решаю потратить время и объясняю, что при онлайн-регистрации я не поленился и выбрал место за дополнительные деньги и, собственно, хочу сесть у окна. Дед, кряхтя, пересел, я угнездился, снимаю на телефон в иллюминатор, а он продолжает кряхтеть: «Впервые с таким человеком неприятным сталкиваюсь». Ну, я не упустил возможности ответить, что его бесит не это, а то, что кто-то решил отстоять свои границы и свое право«. Больше дед и не нудил, уснул. © honest_cook
- Ехала с 3-летним сыном в электричке, напротив сел человек-кот (ростовая кукла в виде кота). Была зима, голову он не снимал, сын всю дорогу его рассматривал, а потом сказал, что это самая большая киса, которую он видел. © Мария Лакомкина
- Как-то поднимаюсь по трапу самолета. А передо мной мужик стоит, трясется. Спрашиваю, что случилось. Он говорит, что ни разу не летал и боится. Насилу усадили его, полетели. А когда попали в зону турбулентности, самолет так начало трясти, что даже летавшим много раз стало страшно. Ну и в один момент слышу женский визг истошный. Когда сели, спрашиваю, ну как, мол, ощущение от полета? И слышал ли он, как женщина кричала. А он говорит: «Это не женщина, это я!» Хотя, я его понимаю. Первый раз все-таки. © Словесная интоксикация / ADME
- Во время перелета за границу рядом со мной сидел парень, который постоянно поднимал наш общий подлокотник, чтобы немного занять мое место. Я все время опускала его обратно. 8 часов непримиримой борьбы с этим парнем! Я делала стервозное лицо, но на него это не влияло. Будь я тогда немного постарше, я бы позвала решить проблему стюардессу, но я была молодая и не такая настойчивая. © Shoddy-Reception2823 / Reddit
- В самолете как-то был болтливый мальчик-сосед, один летел. Это было ужасно неловко, он хороший, умненький, но не затыкался, а я, тупица, ему зачем-то отвечала, вместо того, чтоб спокойно читать или притвориться опоссумом. Не садитесь с чужими детьми на длинных перелетах. © Малуша Морская / ADME
- Мне как-то в плацкарте попалась храпящая попутчица. Я на боковинке спала, а она — напротив. Мне как-то неудобно было будить ее и объяснять, что она мне мешает, поэтому я просто дергала ее за ногу каждый раз, когда она начинала выводить рулады. Она поднималась, озиралась, а я очень талантливо делала вид, что сплю. © Инесса Федоровна / ADME
- Как-то летел долгим рейсом из Абу-Даби в Хошимин или в Куала-Лумпур, не помню. Рядом сидела деваха, сходу спрашивает на английском, может ли она на плечо голову положить? Ну да, ладно. И кладет голову мне на плечо и засыпает. Я, чтоб ее не тревожить, сижу пряменько. Потом устал, а лететь часов 7, нельзя же так. Взял плед, девку переложил на колени, накрыл и сам тоже проспал до посадки.
Нет, мы не поженились...© acorn / ADME
Бонус. Случай у лавочки
- Часто бывает, что мамки пытаются выгнать человека при помощи манипуляции ребенком. Мой случай в копилку историй. Заняла я как-то в жару крытую лавочку, сижу, кайфую. Вдруг слышу голос из-за спины: «Оладий, мы нашли подходящую нам лавочку. Правда, она занята. Но мы постоим и подождем, сейчас ее освободят».
Я ничего освобождать не собиралась, думаю: сейчас будет скандал и испорченный вечер. Но вдруг Оладий заинтересовался каким-то местным аттракционом и утащил мамку от меня подальше. © Кот Салатный / ADME
Историй о странных попутчиках так много, что у нас есть еще как минимум 3 статьи про них:
Комментарии
"В итоге пацан стоит, женщина стоит, а бабулька с чувством выполненного долга сидит. Глупый менталитет" (с)
Недавно с похожим столкнулась, возвращаясь с работы.
Время около 5 вечера, автобус полупустой. Остановка, заходят вместе бабка и молодая женщина с травмой (она без костылей или трости, но походка скованно-неправильная).
Мест навалом, но бабка немедленно сгоняет с одиночного сиденья даму средних лет и пытается усадить молодую. Место после препирательств освобождается, молодая садиться не хочет, бабка, бубня, уходит вперед и садится за водителем. Согнанная дама пожимает плечами и садится в другом конце. Итог через три остановки: бабка сидит, уступившая сидит, молодая с травмой стоит, удобно опершись спиной, а место из-за которого и был сыр-бор - так и пустует)
Что что , а места в общественном транспорте у нас уступают безоговорочно, мужчины - женщинам , молодые - пожилым
Перестала уступать места, выгляжу я надеюсь таки не бабкой, но если надо домататься, то и за молодуху сойду.. у меня артрит и стоять полтора часа мне тяжело. Задолбали доброхоты "уступите место ..", по мне то видно что мне стоять больно