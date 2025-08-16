15+ мастеров по ремонту, которые оставили своим клиентам эпичную историю
Истории
1 час назад
Ремонт — дело всегда нелегкое. Иногда даже слишком. Да, многие специалисты приходят, делают свою работу и исчезают, как тень. Другие же оставляют после себя историю, которую хочется рассказывать годами. А третьи и вовсе превращают все в настоящее приключение длиною в целую жизнь. Наши герои не дадут соврать!
«Длинные бороды и шлифовальные машины плохо сочетаются друг с другом»
«Я нашел самого недалекого электрика на свете»
- Я — мать-одиночка с маленьким сыном, не имела возможности часто выходить в свет. Всегда говорила, что мой муж сам меня найдет и придет ко мне. И ведь пришел! Надо было делать ремонт в новой квартире, вызвала мастера. Пришел, сделал и больше не ушел. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, и я долго работала «мужем на час» — официально, от организации. Если заказывать мастера через сайт, то можно выбрать по профилю, он с фото. Меня обычно вызывали старушки, которые боятся или стесняются приглашать домой незнакомых мужчин, или девушки, боящиеся осуждения соседей и гнева мужа. Но если вызвать мастера, просто позвонив, то приедет любой, кто в данный момент свободен. Вот на такой телефонный вызов (подключить стиралку и установить смесители) я однажды и приехала.
Дверь открыл парень лет 30, сразу с порога сказал: «Бабе не разрешу трогать сантехнику, иди отсюда, вы в этом ничерта не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Немного подумав, впустил. Пока откручивала транспортировочные болты со стиралки, ходил туда-сюда мимо ванной, потом заглянул: «Слышь, а научи...» Показала ему, куда что, еще и в режимах машинки помогла разобраться. Пригласил меня вечером на свидание, а я согласилась. Так я встретила своего лучшего друга, не разлей вода уже десять лет, он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. А девушек «бабами» он больше не называет, одумался. © Подслушано / Ideer
Окей, дальше как?
«У меня во дворе прорвало водопроводную трубу»
Пошел купаться бармалей.
А голова тяжелее ног, она осталась под водою.
-
-
Ответить
- Брат откладывал деньги, а потом потерял, еще и часы в квартире сломал. За часами с молчаливой кукушкой не приезжал полгода, в итоге я решил их починить. Вызвал мастера, так тот нашел в часах не только деньги, но и женский лифчик. Оказалось, что брат его где-то стащил, но так и не вспомнил, у кого. © Подслушано / Ideer
- Стиралка решила, что пора заканчивать карьеру. Нажимаю кнопку, а она в ответ ни звука, ни движения, как мои жизненные перспективы. Полез в интернет, почитал советы, потыкал кнопки, даже пнул по корпусу, как батя учил — ничего. Вызвал мастера. Через два часа заходит мужик с виднеющимся «декольте» сзади из-под штанов. Говорит: «Ща глянем, малой». Открывает люк, тык-мык, на что-то нажал, что-то подкрутил. Две минуты — стиралка ожила. Я смотрю на него, он смотрит на меня: «Ну, 4000.» Я, конечно, заплатил. Но пока он уходил, в голове была одна мысль: «Зачем я учился в универе пять лет на финансиста, чтобы сейчас получать 25к, если можно было пойти в ПТУ и зарабатывать в три раза больше за два пшика и один щелчок?» Обидно, блин. © Не все поймут / VK
«Итак, вот что только что произошло...»
«Да блин!»
- Когда приехали на учебу, с подругами сняли квартиру. А в том доме нет горячей воды, и все пользуются бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, а вдруг. Но все тщетно. В итоге забили и два месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Надоело, вызвали мастера. Он пришел и нажал на какой-то рычаг, бойлер заработал. Оказывается, мы его просто не включили. Мастер смотрел, как на идиоток. Никогда еще не было так стыдно. © Подслушано / Ideer
- Мой папа — мастер на все руки. У нас протекает унитаз (из бачка льется), отец поменял там что-то, не протекал 1 день. Опять пришел чинить, я пришла с учебы и спросила, надолго ли? Он ответил, что нет, там легко, ну и я благополучно уснула. Когда проснулась, отца уже не было, я радостная пошла в туалет. Да, больше ничего не течет, так как не обнаружила сливного бачка. Отец не берет трубку. © Подслушано / Ideer
«Я подняла лестницу, забыв, что сверху стояла краска»
Неужели на столько лень, что глаза трудно вверх поднять, прежде чем что то переставлять.
-
-
Ответить
«Как же я рад, что сегодня работаю один!»
- У нас годовщина свадьбы, 8 лет. Вспомнился день нашей свадьбы. Будущая жена спускается от своей бабушки на лифте, конечно же, он застревает. Телефон, куда звонить в случае поломки, указан снаружи лифта! Кнопка сработала с горем пополам с пятого раза, сказали ждать, пока мастера освободятся и придут. В итоге пришел мастер спустя время и такой: «А, ну да, лифт застрял, надо инструмент, а я не взял», — и ушел за инструментом! Пришел, открыл. В итоге все хорошо, в ЗАГС успели! © Подслушано / Ideer
- Мой муж не создан для мужской работы. Вообще. Руки у него очень нужные, но только для клавиатуры. Хотя сам он с этим категорически не согласен. Уверен, что может починить все, но каждый раз выходит только хуже. Недавно поставил новый кран. К вечеру он уже тек, а утром я вызвала мужа на час, пока этот «мастер на все руки» был на работе. Все хорошо, пока через полчаса не пришел сам муж. Он заходит, видит мужика в квартире, тот стоит с инструментами. И я понимаю, что проще было сказать, что это любовник, чем объяснить, что это сантехник. Но пришлось сознаться. Вроде стерпел. А через два дня вызвал уборщицу. Типа отомстил. Только я была не против. Пока она убиралась, я выкроила себе время, прогулялась, отдохнула. Говорю: «Так давай ее раз в неделю приглашать». Муж задумался. Кажется, с местью он просчитался. © Не все поймут / VK
«Птица свила гнездо у меня на поясе с инструментами»
- Снимаю квартиру за границей. По контракту положен ремонт — я запросила. Сказали, что пришлют проверку. Утро, открываю глаза — в моей спальне стоит мужик, снимает стены на свой телефон и все комментирует. Я спокойным таким голосом говорю: «Доброе утро!». Бедняга аж телефон уронил от испуга. Долго извинялся, оказалось, иммигрант из Литвы. © Подслушано / Ideer
- Проснулась от шума под окном (живу на первом этаже), выглянула, а там ремонтники что-то копают. Минут через 10 открылось со скрипом окно соседской бабули, которая вечно гоняет всех, а на этот раз выдала: «Вы кого тут хороните уже с утра?» Бабуля, вы мастер поднятия настроения! © Подслушано / Ideer
Так что если вам кажется, что ремонт — это просто грязь, стресс и разорительные чеки, вспомните эти истории. Мастера приходят и уходят, но лучшие из них оставляют не только ровные стены, но и поводы улыбнуться даже через многие годы.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ человек, которым в руки попали такие вещи, что невольно поверишь в удачу
Фотоподборки
11 месяцев назад
20 объявлений, которые выделяются из общей массы тем, что могут вызвать приступ хохота
16 отчимов и мачех, которые знают, что найти ключик к чужому ребенку сложно, но можно
Истории
11 месяцев назад
14 историй о том, как долги могут повлиять на отношения с близкими
Удивительные фотографии, которым не нужен фотошоп, чтобы привлечь ваше внимание
Путешествия
7 лет назад
16 раз, когда дети своими перлами поставили взрослых в неловкое положение
Истории
1 год назад
15 человек, которых поймали на лжи так эффектно, что им стало не по себе
Истории
5 месяцев назад
17 бедолаг, которым близкие подложили не то что свинью, а целого борова
Народное творчество
3 года назад
Правдивый текст о том, почему отпуск с детьми не имеет к отдыху никакого отношения
Авторские колонки
2 года назад
20+ легких твитов о рядовых ситуациях, которые вызывают улыбку
17 коллег, которые умеют застать врасплох
Народное творчество
1 месяц назад
12 историй, которые повышают выработку адреналина
Истории
5 месяцев назад