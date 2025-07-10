15 человек, которые ввязались в ремонт и сотворили настоящий шедевр
Как подступить к ремонту и сделать все красиво и удобно — вопрос сложный. Но наши герои отважились решить эту задачу и превратили свои дома в картинку. Убедитесь сами.
«Моя яркая ванная комната»
До ремонта.
«Мы превратили нашу старую кухню в закусочную в стиле 1950-х годов»
«Кухня у нас крошечная, и, когда мы переехали, она представляла собой темную бесцветную дыру. Поскольку мы снимаем квартиру, мы не могли внести никаких конструктивных изменений. Все, что мы могли сделать, — это изменить внешний вид с помощью мебели, покрытия для пола и краски. И несколько недель назад мне пришла в голову идея закусочной, тем более что мой парень очень любит эстетику 50-х». © KassiopeyaSuse / Reddit
«Я не дизайнер. Просто сантехник. Все работы, кроме плитки и стекла, выполнил сам»
Фотки ИИ что ли?!? Только вчера ту, что справа, обсуждали - ровно тот же комод с раковиной, унитаз и душевая, только метраж был в 2 раза больше.. или они таки поставили стену и отгородили ванну или постирочную?!
«Кухня до и после»
- Потрясена цветом. © ancient650 / Reddit
- Такое потрясающее преображение! Мне нравятся естественный свет, льющийся из окна, и современная мебель из темного дерева. Ощущение такой теплоты и свежести! © Ok-Associate2922 / Reddit
«Ванная выложена оригинальной плиткой 1942 года выпуска»
«До того, как мы купили дом в 2016 году, он пустовал 10 лет. Стены были выкрашены в ужасный глянцевый темно-синий цвет, раковина была встроена в белый туалетный шкафчик 1970-х годов, были раздвижные двери для душа той же эпохи, а полы были покрыты ковром и линолеумом. Я целыми днями соскабливала клей, грязь, старую шпаклевку, снимала дверцы душа. Ванная комната претерпела несколько изменений, и теперь я, наконец, остановилась на обоях в цветочек. Я так довольна тем, что получилось» © Any-Potential-8125 / Reddit
«Месяц напряженной работы и год внесения последних штрихов»
- Смотрится очень мило, и у вас отличные навыки. © idreamofchickpea / Reddit
«Уютная гостиная»
- Вы сделали пространство веселым, интересным, единообразным. Отличная работа. © Impressive-Amoeba-97 / Reddit
«Трансформация ванной комнаты»
- Мне это так нравится! Хочу такое же у себя в квартире. Вернусь к этому снимку за вдохновением. Отличная работа. © stardewbabe / Reddit
«До и после рестайлинга моей ванной. Теперь мне нравится находиться здесь»
«Только что закончил небольшой ремонт ванной комнаты»
«Я даже соорудил собственный туалетный столик. Впервые делаю встроенную тумбу. Мне очень нравится, как получилось» © BulkySector5256 / Reddit
«Туалет на первом этаже до и после ремонта»
«Переделать туалет было лучшим решением. Он по-прежнему крошечный, но теперь не кажется таким тесным. Еще мы нашли унитаз, у которого сверху раковина, чтобы сэкономить место. А затем добавили окно побольше, чтобы не вызывать клаустрофобию!» © blissingmeee / Reddit
«Немного кадров из моего нового дома до и после ремонта»
Я вообще думаю,что второй -просто сгенерированный ии рисунок.
- Отличная работа со светлым цветом. Комната больше не выглядит как пещера. © chatrugby / Reddit
«Насколько же уютной стала моя кухня!»
«Темная краска и высокие потолки просто волшебны. Я находила все, в основном, с помощью маркетплейсов (включая верхние шкафы) и онлайн-распродаж» © Unknown author / Reddit
«Первая фотка взята из объявления о продаже нашего дома до того, как мы его купили. Вторая сделана после того, как мы три года сами делали ремонт!»
Э... Ламинат, плинтуса и обналичка за 3 года? Ну, это только если на спор, кто дольше.
«Переделка спальни для моего девятилетнего сына»
- Теперь он никогда не съедет отсюда. © Unknown author / Reddit
- Вы превзошли сами себя! Вы должны гордиться собой, это великолепно! И вашему сыну так повезло, что у него есть вы. Я бы хотел, чтобы мои родители были такими же крутыми. © moosegoose90 / Reddit
Вот еще одна фотоподборка, вдохновляющая на трансформации своего дома.
Комментарии
Не понимаю ,чем вызваны восторги тех комментаторов. Почти везде помещение "до" выглядит не хуже, а где-то даже лучше чем "после".
Комментарий , ,,теперь он никогда отсюда не съедет"-пугающий для всех:и для детей,и родителей .И всех..))))))
грустно стало, что заседание русскоязычного клуба дизайнеров интерьеров завершено(...
но повод "для поржать" над выступающими был о-го-го(как вариант: и-го-го)) каким! 😂