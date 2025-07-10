15 человек, которые ввязались в ремонт и сотворили настоящий шедевр

«До того, как мы купили дом в 2016 году, он пустовал 10 лет. Стены были выкрашены в ужасный глянцевый темно-синий цвет, раковина была встроена в белый туалетный шкафчик 1970-х годов, были раздвижные двери для душа той же эпохи, а полы были покрыты ковром и линолеумом. Я целыми днями соскабливала клей, грязь, старую шпаклевку, снимала дверцы душа. Ванная комната претерпела несколько изменений, и теперь я, наконец, остановилась на обоях в цветочек. Я так довольна тем, что получилось» © Any-Potential-8125 / Reddit