15+ человек, которые за бесценок нашли такие вещи, что схватили их, не раздумывая

Фотоподборки
2 часа назад

У многих из нас есть стойкое убеждение: хорошие, качественные вещи всегда стоят дорого. Но реальность куда интереснее! Иногда настоящие сокровища прячутся на полках старых комиссионок и в коробках на блошиных рынках, стоит лишь присмотреться. Именно так и случилось с героями нашей подборки. Они оказались в нужное время в нужном месте и без раздумий воспользовались шансом: ушли с дизайнерскими находками, раритетами и стильными предметами, заплатив за них сущие копейки.

«Нам с мужем потребовалась наносекунда, чтобы закинуть это в тележку. А дочь просто вне себя от восторга!»

«Переделала эту винтажную банку для печенья за 2 доллара, у которой отсутствовала крышка»

«Самая странная вещь, которую я когда-либо видела. Серьги викторианской эпохи и их маленький секретик: сделаны из волос»

«Парень купил их за 9 долларов»

«Утка-попкорница»

«Заплатила всего 20$, но по серийному номеру оказалось, что это оригинал»

«Купила за 15$»

«Эта чайная чашка из японского фарфора Kutani обошлась мне вчера всего в 10$. Просто невероятно!»

«Просто офигенные часы, обожаю»

«Никогда не покупаю ранее использованные одеяла, но не смогла пройти мимо этого»

«Купила этот прикольный стол всего за 26$»

«Часы в форме звезды из 50-60-х, купила всего за 7$»

«Вот на какую красоту наткнулась, но, к сожалению, не купила»

INA
6 часов назад

Ну такая себе красота, на любителя, а такого любителя ещё поискать.

-
-
-

«Не знала, что можно было влюбиться в чашку, но вот как-то получилось»

«Просто влюбилась в эти часы, купила всего за 3$, а они, между прочим, 1970-го года»

Фото на превью the_lovely_bo*** / Reddit

