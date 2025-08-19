15+ человек, которые за бесценок нашли такие вещи, что схватили их, не раздумывая
Фотоподборки
2 часа назад
У многих из нас есть стойкое убеждение: хорошие, качественные вещи всегда стоят дорого. Но реальность куда интереснее! Иногда настоящие сокровища прячутся на полках старых комиссионок и в коробках на блошиных рынках, стоит лишь присмотреться. Именно так и случилось с героями нашей подборки. Они оказались в нужное время в нужном месте и без раздумий воспользовались шансом: ушли с дизайнерскими находками, раритетами и стильными предметами, заплатив за них сущие копейки.
«Нам с мужем потребовалась наносекунда, чтобы закинуть это в тележку. А дочь просто вне себя от восторга!»
«Переделала эту винтажную банку для печенья за 2 доллара, у которой отсутствовала крышка»
«Самая странная вещь, которую я когда-либо видела. Серьги викторианской эпохи и их маленький секретик: сделаны из волос»
«Парень купил их за 9 долларов»
«Утка-попкорница»
«Заплатила всего 20$, но по серийному номеру оказалось, что это оригинал»
«Купила за 15$»
«Эта чайная чашка из японского фарфора Kutani обошлась мне вчера всего в 10$. Просто невероятно!»
«Просто офигенные часы, обожаю»
«Никогда не покупаю ранее использованные одеяла, но не смогла пройти мимо этого»
«Купила этот прикольный стол всего за 26$»
«Часы в форме звезды из 50-60-х, купила всего за 7$»
«Вот на какую красоту наткнулась, но, к сожалению, не купила»
«Не знала, что можно было влюбиться в чашку, но вот как-то получилось»
«Просто влюбилась в эти часы, купила всего за 3$, а они, между прочим, 1970-го года»
Еще несколько статей про счастливчиков, которым удалось найти обалденные вещи за копейки:
Фото на превью the_lovely_bo*** / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
История матери, которая расставила все точки над «i» в вопросах искренности и наследства
Авторские колонки
8 месяцев назад
18 начальников с закидонами, за работу с которыми надо платить в двойном размере
Народное творчество
3 года назад
19 историй, которые доказывают, что беременность и роды — время захватывающих приключений
Народное творчество
1 год назад
Женщины рассказали о странностях своих мужей, к которым они никак не могут привыкнуть
Семья
1 год назад
20+ человек откровенно рассказали о вещах, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Народное творчество
5 лет назад
15+ человек, которые рискнули пойти новым путем и обрели счастье
Народное творчество
5 месяцев назад
16 казусов, которые случились с людьми в больницах
Истории
1 год назад
12 мужчин, которые хотели сделать предложение любимым, но все пошло сикось-накось
Истории
5 месяцев назад
14 стыдных историй, которые женщины вспоминают с красными щечками
Народное творчество
1 год назад
10 свекровей со звездного олимпа, которые заполучили невесток себе под стать
Семья
2 года назад
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
17 пар, которые пережили кризис в отношениях благодаря любви, чувству юмора и еще паре секретов
Семья
2 года назад