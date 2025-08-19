15+ человек, которые за бесценок нашли такие вещи, что схватили их, не раздумывая

У многих из нас есть стойкое убеждение: хорошие, качественные вещи всегда стоят дорого. Но реальность куда интереснее! Иногда настоящие сокровища прячутся на полках старых комиссионок и в коробках на блошиных рынках, стоит лишь присмотреться. Именно так и случилось с героями нашей подборки. Они оказались в нужное время в нужном месте и без раздумий воспользовались шансом: ушли с дизайнерскими находками, раритетами и стильными предметами, заплатив за них сущие копейки.