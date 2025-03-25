14 человек, которые посчастливилось найти ну просто люкс за бесценок
Говорят, за стиль надо платить, но герои нашей подборки доказали обратное. Они отправились в обычные секонд-хенды и комиссионки и вышли оттуда с находками, которым позавидуют даже модные бутики. Дизайнерские сумки, брендовые вещи и необычные предметы интерьера - все это они купили за бесценок.
"Пара винтажных голландских свечей"
"Чудесное платье, которое я купила в комиссионном магазине всего за $7! Понятия не имею, куда его носить, но оно было таким красивым!"
Берете машину времени, крутите 60 - е , кнопку жмете - вуаля Вы приехали !
"Винтажное обручальное кольцо из платины всего за $18! Три бриллианта делают его вневременным"
Какое-то странное свойство бриллиантов, и почему -бы это? Просто пародокс - стекло, стеклом ....
"Продавец в секонде отдал мне эту дизайнерскую сумку даром, так как она не подлежит ремонту. Не тут-то было!"
"Чаша "Tiffany & Co" за $1, только что мной отполирована"
Это просто миска.Не нужно сходить с ума только из-за того, что она сделана какой-то там компанией.
"Шерстяное пальто стоимостью $200 долларов, купленное за $10"
"Два человека в магазине пытались умыкнуть ее из моей тележки"
"Эти туфли - огромный источник радости. Надеюсь, я смогу носить их так часто, как захочу"
Видимо, в развитых странах живут очень свободные раскрепощенные люди, в представлении которых нательный крестик - классное украшение для обуви.
Это мы тут застряли в прошлом и вряд ли найдем "дизайнера", который посчитает классной идеей волочить по земле религиозную символику, значимую для миллиардов людей - вне зависимости от своих собственных убеждений.
"Топ из 1970-х годов за $20, в абсолютно идеальном состоянии"
"Нашла эту сумку "Dooney and Bourke" в местном комиссионном магазине"
"Вы не поверите, но от этого хотели избавиться мои соседи"
А я их понимаю - зачем такая гробина нна кухне, если, например, готовят по минимуму)
«Эта дорогущая палитра идеально подойдет для вечеров рукоделия, которые я устраиваю»
"Самая безумная вещь, которую я когда-либо находил: папка с автографами, старыми газетами и письмами дочери Марка Твена"
"Я всегда хотел такой переносной холодильник, но не мог себе его позволить. Счастлив, что нашел эти два"
"Они стоили $12,99 за штуку, но я воспользовался скидкой для пенсионеров".
А здесь еще больше героев, которые обожают ходить по барахолкам и не стесняются делиться своими находками:
Комментарии
Всегда поражают эти барахолки, сэконды, комиссионки. Были бы у нас, тоже бы шаталась, наверное 🤣 хотя, здесь другой ресурс затрачивается... Время. Думаю, люди, которые там тусуются ,тратят очень много времени, чтоб найти что-то стоящее за бесценок.