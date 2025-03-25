14 человек, которые посчастливилось найти ну просто люкс за бесценок

Говорят, за стиль надо платить, но герои нашей подборки доказали обратное. Они отправились в обычные секонд-хенды и комиссионки и вышли оттуда с находками, которым позавидуют даже модные бутики. Дизайнерские сумки, брендовые вещи и необычные предметы интерьера - все это они купили за бесценок.

"Пара винтажных голландских свечей"

"Чудесное платье, которое я купила в комиссионном магазине всего за $7! Понятия не имею, куда его носить, но оно было таким красивым!"

"Винтажное обручальное кольцо из платины всего за $18! Три бриллианта делают его вневременным"

"Продавец в секонде отдал мне эту дизайнерскую сумку даром, так как она не подлежит ремонту. Не тут-то было!"

"Чаша "Tiffany & Co" за $1, только что мной отполирована"

"Шерстяное пальто стоимостью $200 долларов, купленное за $10"

"Два человека в магазине пытались умыкнуть ее из моей тележки"

"Эти туфли - огромный источник радости. Надеюсь, я смогу носить их так часто, как захочу"

© keanaartero / Reddit Шуршилла 5 минут назад Видимо, в развитых странах живут очень свободные раскрепощенные люди, в представлении которых нательный крестик - классное украшение для обуви.



Это мы тут застряли в прошлом и вряд ли найдем "дизайнера", который посчитает классной идеей волочить по земле религиозную символику, значимую для миллиардов людей - вне зависимости от своих собственных убеждений. - - Ответить

"Топ из 1970-х годов за $20, в абсолютно идеальном состоянии"

"Нашла эту сумку "Dooney and Bourke" в местном комиссионном магазине"

"Вы не поверите, но от этого хотели избавиться мои соседи"

«Эта дорогущая палитра идеально подойдет для вечеров рукоделия, которые я устраиваю»

"Самая безумная вещь, которую я когда-либо находил: папка с автографами, старыми газетами и письмами дочери Марка Твена"

"Я всегда хотел такой переносной холодильник, но не мог себе его позволить. Счастлив, что нашел эти два"