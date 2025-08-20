помню, была на свадьбе и в то время соблюдала пост (а пост, как и свадьбы, - по пятницам). думаю, как быть? решила нарушить пост, чтобы не обидеть хозяев, но просто не брать добавку, не нажираться. сижу за свадебным столом, жую мясо, и тут крик официанта на весь зал: КТО ТУТ ВЕГАН? из другого конца зала: Я!!! официант: ДЛЯ ВАС ОТДЕЛЬНОЕ МЕНЮ!
16 комиксов о том, как мы говорим неправду из вежливости, и все это понимают
С детства нас учат быть вежливыми и не врать. Но иногда приходится идти на хитрость и... лгать ради вежливости. Зачастую это самый простой способ избежать неприятного разговора или отказаться от нелюбимого блюда. А иногда, чтобы не показаться грубыми, мы врем в ущерб себе. Мы вспомнили несколько ситуаций, где вежливость и ложь идут рука об руку, и превратили их в комиксы.
Не всегда мы хотим угощаться едой, которую нам предлагают
Маленькая ложь может спасти от вечера в неуютном месте
Иногда мы радуемся ненужному подарку. А потом думаем, куда бы его деть
Давно приучила друзей дарить деньги - в итоге покупаю что-то очень желанное и дорогое. Потом обязательно отчитываюсь о подарке и благодарю.
Как избежать бессмысленного разговора? Придумать визит к врачу, например
Отказать напрямую иногда как-то неловко. Поэтому приходится хитрить
Вот почему так--не отдала долг и на голубом глазу просит еще, а человек придумывает, как отказать?Акцент--на слове придумывает)
Бывают случаи, когда о своем дискомфорте мы помалкиваем, даже если хочется кричать
Говорить не обязательно. Можно просто посмотреть. Видели фото девочки Маши, которая умеет смотреть матом? Вот я тоже умею.
Не взять что-то у любимой бабули? Ну как же, как же...
Вы тоже задаетесь вопросом, почему так сложно говорить о своих вкусах прямо?
Многие из нас достойны Оскара в номинации «лучшее восхищение»
Солгать человеку, который не ценит твое время? Ну а почему бы и нет...
Иногда мы боимся признать, что близкий человек поступил с нами некрасиво
Кто из нас не изображал радость за другого человека, хотя у самого кошки на душе скребут
Иногда проще похвалить, чем объяснить, что было не так
В некоторых ситуациях свое мнение лучше держать при себе
И в какой момент все решили, что отказать начальству — это невежливо?
Да, конечно. И если я такой крутой специалист, то моя зарплата должна быть выше, чем у других.
Проще принять все гостинцы, которые дают вам с собой, чем отказаться от них
Ненавижу, когда люди боятся сказать НЕТ. Это никакая не вежливость, а худшее из зол, когда не говорят ни да, ни нет, а просто молча сливаются, а ты должен угадывать: то ли у человека уважительная причина, то ли он тебя кинул. И как здорово и всё просто когда человек прямолинеен. Ведь в конце концов сказать "нет", это его право, я не обижаюсь, когда человек пользуется этим своим правом, бережет своё и моё время и не водит меня за нос ложными надеждами. Люди! Не поступайте так, будьте смелее и ответственнее.
А в каких случаях вежливость вам помогала? Или наоборот? Мы всегда готовы выслушать своих читателей и встать на их сторону. Еще немного интересных историй можно найти здесь:
В общем, есть случаи, когда действительно приходится врать из вежливости, но во многих описанных ситуациях врать совсем необязательно.
Например, почему нельзя отказаться от угощения просто сказав "нет, спасибо", или зачем выдумывать причины, почему ты не хочешь дать взаймы?