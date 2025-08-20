16 комиксов о том, как мы говорим неправду из вежливости, и все это понимают

Ненавижу, когда люди боятся сказать НЕТ. Это никакая не вежливость, а худшее из зол, когда не говорят ни да, ни нет, а просто молча сливаются, а ты должен угадывать: то ли у человека уважительная причина, то ли он тебя кинул. И как здорово и всё просто когда человек прямолинеен. Ведь в конце концов сказать "нет", это его право, я не обижаюсь, когда человек пользуется этим своим правом, бережет своё и моё время и не водит меня за нос ложными надеждами. Люди! Не поступайте так, будьте смелее и ответственнее.