14 мультяшных злодеев, которые могли бы быть совсем другими, если бы выбрали сторону добра

Мы привыкли, что мультяшные злодеи — это хитрые, коварные и иногда вполне харизматичные персонажи, которые портят жизнь главным героям. Но стоит только представить, что однажды они сделали бы другой выбор и встали на сторону добра, — и привычные истории играют новыми красками. В этой подборке мы представили любимых злодеев из нашего детства «белыми и пушистыми», и результат заставит вас писать в студии с просьбой переснять фильм.