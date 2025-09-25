14 мультяшных злодеев, которые могли бы быть совсем другими, если бы выбрали сторону добра
Мы привыкли, что мультяшные злодеи — это хитрые, коварные и иногда вполне харизматичные персонажи, которые портят жизнь главным героям. Но стоит только представить, что однажды они сделали бы другой выбор и встали на сторону добра, — и привычные истории играют новыми красками. В этой подборке мы представили любимых злодеев из нашего детства «белыми и пушистыми», и результат заставит вас писать в студии с просьбой переснять фильм.
Малефисента как фея леса
Урсула — Хранительница океанов
А вот Круэлла, если бы она перестала носить одежду из животных и стала заботиться о бездомных бродягах
Так у неё все равно из далматина платье). Это она для налоговой благотворительностью занимается, но платье палит😁
Джафар бы улучшил культуру и экономику Аграбы
Доктор Фасилье следил бы за тем, чтобы призраки Нового Орлеана не беспокоили простых людей
Аид, как ему и полагается по мифам, не пакостничал бы героям, а мудро правил Царством Мертвых
Злая Королева вряд ли именовалась бы «злой», будь у нее такое волшебное зеркало
Леди Тремейн могла бы стать прекрасной, хоть и чуточку строгой, наставницей для юных девушек, а ее дочки вдохновляли бы учениц своим примером
Гастон — лесной рейнджер
Мудрая советница Изма точно сумела бы сделать из непутевого императора толкового правителя
Синдром использовал бы свои супер-гаджеты в помощь людям
А будь Шрам чуть подобрее, был бы гордым лидером собственного прайда
И тоже Симбино лицо. Меня пугает, что ии считает, что чтобы стать добрым нужно буквально надеть лицо положительного персонажа. Нам всем в будущем хана😁
Королева Червей устраивала бы не импровизированные казни, а веселые фестивали и турниры
Тай Лунг открыл бы свою школу боевых искусств, где обучал бы не только силе, но и самодисциплине, философии, а также мудрости
