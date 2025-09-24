Мы представили, как бы выглядели 19 героев любимых мультиков, если бы жили в наше время

Вообразите, как могли бы выглядеть герои всеми любимых мультиков, живи они в наше время. Если дерзкая атаманша из «Бременских музыкантов» легко представляется озорной дамой со стрижкой пикси и несколькими сережками в ушах, то какой образ подошел бы кроткой Настеньке из «Аленького цветочка»? Заварите чашечку чая — будет интересно!

Шамаханская Царица, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Алёнушка
Мне вот кстати не очень понятно, почему её на оригинальной картинке изобразили с причёской а-ля облезлая мокрая бомжиха. Волосы как справа смотрелись бы адекватнее.

Царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Паприка
Как там у Пушкина? "Месяц под косой блестит?" Справа даже поблестеть не под чем, увы

Атаманша — «Бременские музыканты»

Настенька, «Аленький цветочек»

Аленушка, «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

Волк, «Ну, погоди!»

Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»

Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Феврония, «Сказ о Петре и Февронии»

Настасья, «Три богатыря и Морской царь»

Министр, «Иван Царевич и Серый Волк»

Богатырша Варвара, «Кощей. Похититель невест»

Илья Муромец, «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино»

Принцесса и Трубадур, «Бременские музыканты»

Василиса, «Иван Царевич и Серый Волк 2»

Забава, «Три богатыря и Наследница престола»

Шапокляк, «Шапокляк»

Кузька, «Приключения домовенка»

Алёнушка
Выражение лица не озорное получилось, а гламурное (в плохом смысле этого слова)

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Nivere Kerli*
22 часа назад

В основном — 90-100% попадание) Но некоторые не попали прям почти на 100%, особенно Забаву.

