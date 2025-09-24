Мне вот кстати не очень понятно, почему её на оригинальной картинке изобразили с причёской а-ля облезлая мокрая бомжиха. Волосы как справа смотрелись бы адекватнее.
Мы представили, как бы выглядели 19 героев любимых мультиков, если бы жили в наше время
Вообразите, как могли бы выглядеть герои всеми любимых мультиков, живи они в наше время. Если дерзкая атаманша из «Бременских музыкантов» легко представляется озорной дамой со стрижкой пикси и несколькими сережками в ушах, то какой образ подошел бы кроткой Настеньке из «Аленького цветочка»? Заварите чашечку чая — будет интересно!
Шамаханская Царица, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Как там у Пушкина? "Месяц под косой блестит?" Справа даже поблестеть не под чем, увы
Атаманша — «Бременские музыканты»
Настенька, «Аленький цветочек»
Аленушка, «Илья Муромец и Соловей Разбойник»
Волк, «Ну, погоди!»
Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»
Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Феврония, «Сказ о Петре и Февронии»
Настасья, «Три богатыря и Морской царь»
Министр, «Иван Царевич и Серый Волк»
Богатырша Варвара, «Кощей. Похититель невест»
Илья Муромец, «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
Он бы не одел штаны в обтяг да ещё рваные. Примета плохая и не по - нашему как то
Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино»
Принцесса и Трубадур, «Бременские музыканты»
Тут всё так изображают, что будто сейчас все ходят ТОЛЬКО в джинсах
Василиса, «Иван Царевич и Серый Волк 2»
Забава, «Три богатыря и Наследница престола»
Шапокляк, «Шапокляк»
Кузька, «Приключения домовенка»
Выражение лица не озорное получилось, а гламурное (в плохом смысле этого слова)
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
В основном — 90-100% попадание) Но некоторые не попали прям почти на 100%, особенно Забаву.