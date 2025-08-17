Мы представили, как бы выглядели 20+ героев мультиков нашего детства в реальной жизни

2 часа назад

Детские мультфильмы создавали яркие, запоминающиеся образы, но как выглядели бы эти персонажи, окажись они в реальном мире? Технологии искусственного интеллекта позволяют заглянуть в альтернативную вселенную, где нарисованные герои обретают плоть и кровь, а говорящие животные становятся людьми.

Настенька и Принц, «Аленький цветочек»

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»

Кот Леопольд, «Приключения кота Леопольда»

Мама, «Осторожно, обезьянки!»

Вовка, «Вовка в тридевятом царстве»

Двое из ларца, «Вовка в тридевятом царстве»

Ежик и Медвежонок, «Ежик в тумане»

Олена-на-на
17 часов назад

Какая-то сцена из Достоевского у вас вышла, а не из детского мультика. Нюансы для ИИ пока не доступны

Кот, «Голубой щенок»

Совунья, «Смешарики»

Нюша, «Смешарики»

Ваня и Ульянка, «Волшебное кольцо»

Лиса Алиса и кот Базилио, «Приключения Буратино»

Orsa Valdés
1 час назад

Ну нет. Кот выглядит скорее как какой-нибудь ковбой старой закалки из вестерна, а не как мелкий жулик.

Роза Барбоскина, «Барбоскины»

Шамаханская Царица, «Три богатыря»

Настасья, «Три богатыря»

Принцесса Грета, «Карлик Нос»

Миледи, «Пес в сапогах»

Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»

Чадо Брюн
36 минут назад

Персонаж отличный вышел, но с шапкой и коробкой не справился. Тут, конечно, нужно очень тонко контекст знать, к такому его не готовили

Тетя Кошка, «Кошкин дом»

