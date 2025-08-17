Мы представили, как бы выглядели 20+ героев мультиков нашего детства в реальной жизни
Детские мультфильмы создавали яркие, запоминающиеся образы, но как выглядели бы эти персонажи, окажись они в реальном мире? Технологии искусственного интеллекта позволяют заглянуть в альтернативную вселенную, где нарисованные герои обретают плоть и кровь, а говорящие животные становятся людьми.
Настенька и Принц, «Аленький цветочек»
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»
Кот Леопольд, «Приключения кота Леопольда»
Мама, «Осторожно, обезьянки!»
Вовка, «Вовка в тридевятом царстве»
Двое из ларца, «Вовка в тридевятом царстве»
Ежик и Медвежонок, «Ежик в тумане»
Какая-то сцена из Достоевского у вас вышла, а не из детского мультика. Нюансы для ИИ пока не доступны
Кот, «Голубой щенок»
Совунья, «Смешарики»
Нюша, «Смешарики»
Ваня и Ульянка, «Волшебное кольцо»
Лиса Алиса и кот Базилио, «Приключения Буратино»
Ну нет. Кот выглядит скорее как какой-нибудь ковбой старой закалки из вестерна, а не как мелкий жулик.
Роза Барбоскина, «Барбоскины»
у мультяшной шикарные волосы и отсутствие бюста, а у ИИшной наоборот
Шамаханская Царица, «Три богатыря»
Настасья, «Три богатыря»
Принцесса Грета, «Карлик Нос»
Миледи, «Пес в сапогах»
Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»
Персонаж отличный вышел, но с шапкой и коробкой не справился. Тут, конечно, нужно очень тонко контекст знать, к такому его не готовили
Тетя Кошка, «Кошкин дом»
